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Краснодарский ЮЗТС выпустил новый станок для сибирского сталелитейного предприятия АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат». В этом году это первый станок, выпущенный на заводе, и второй заказ АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат».

Первый заказ был выполнен для крупнейшего сталелитейного предприятия в России в октябре прошлого года. Краснодарский завод изготовил станок, предназначенный для обработки сложных и особо сложных деталей. Предприятие по достоинству оценило качество работы станкостроительного завода и заказало изготовление еще одного станка — более технологичного, имеющего ряд дополнительных функций.

В этом году ЮЗТС изготовил для предприятия токарно-карусельный станок, который оснащен устройством автоматической смены инструментов, системой охлаждения. Он предназначен для обработки сложных и особо сложных деталей массой до пятнадцати тонн и диаметром до 1,6 метра при их серийном производстве. Оборудование характеризуется повышенным классом точности. ЮЗТС планирует заключить новые контракты на изготовление станков от сибирского сталелитейного предприятия.

В прошлом году на заводе выпустили четырнадцать станков и обрабатывающих центров. Работы выполнялись в том числе по государственным контрактам. Оборудование поставлено на предприятия Северо-Западного, Уральского и Сибирского федеральных округов. Также станки, изготовленные на ЮЗТС, поставлялись в зарубежные страны. На данный момент в работе находится шесть крупных обрабатывающих центров.

Южный завод тяжелого станкостроения основали в 2016 году на базе завода имени Г. М. Седина. Во времена СССР токарно-карусельные станки его производства закупали в шестидесяти пяти странах мира. Сейчас завод производит станки и обрабатывающие центры, используемые во многих отраслях промышленности, включая энергомашиностроение, атомное машиностроение, авиастроение и металлургию.

© www.yugopolis.ru

© www.yugopolis.ru