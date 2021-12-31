Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в ноябре 2021 года

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Согласно публикациям сайта «Сделано у нас» в ноябре 2021 года в России открыто 13 новых предприятий АПК и пищевой промышленности с вложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе 5 крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей каждый (всего 11,8 млрд рублей).

Общий объём вложенных средств в проекты составил более 14,5 млрд рублей.

В обзор вошли:

— пищевая промышленность — 4

— молочные комплексы — 4

— птицеводство — 2

— свинокомплексы — 1

— тепличные комплексы — 1

— фруктохранилища и переработка фруктов — 1

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В Калининградской области открыта вторая очередь тепличного комплекса Орбита-Агро

В пос. Звеньево Гвардейского городского округа Калининградской области открыта вторая очередь тепличного комплекса «Орбита-Агро».

Строительство второй очереди тепличного комплекса «Орбита-Агро» площадью 3,3 га заняло больше года.

ООО «Орбита-Агро» ждёт, что после расширения тепличный комплекс будет давать урожай на уровне около 800 тонн огурцов и около 780 тонн помидоров в год.

Вложения в открытие очереди можно оценить в 400 млн рублей.

Шесть птичников запущены в Орехово-Зуевском округе Подмосковья

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29 октября племенной птицерепродуктор птицефабрики «Элинар-Бройлер» запущен вблизи деревни Малая Дубна Орехо-Зуевского района Московской области.

В этом подразделении птицефабрики будет производиться инкубационное яйцо для дальнейшего выращивания цыплят-бройлеров. Племенной птицерепродуктор рассчитан на 250 тыс. птице-мест. Первая очередь включает ремонт зданий 6 птичников, всего будет отреставрировано 29 птичников.

Общий объем инвестиций в проект составит порядка 680 млн рублей.

В Белёве Тульской области после реконструкции запустили завод по производству яблочного пюре

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8 ноября в Тульской области запущено новое консервное производство. «Белёвский консервный завод» будет производить до 9 тыс. тонн яблочного пюре в год. Инвестиции в перевооружение предприятия составили 500 млн рублей, создано 60 новых рабочих мест.

Предприятие оснастили новым производственным оборудованием: линией по производству яблочного пюре, спецтехникой для приемки яблок и для градирни, закупили паровую и водогрейные котельные. Фактически от старых цехов оставили только стены.

Пока завод поставляет пюре только производителям белевской пастилы. Но уже в этом году на предприятии запустят ещё одну линию по приготовлению повидла.

В Ростовской области запущена новая линия по производству котлет из мяса индейки

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В Октябрьском районе Ростовской области на мясоперерабатывающем заводе ООО «Индюшкин двор» (входит в ГК «Дамате») стартовала работа новой высокопроизводительной котлетной линии. Проектная мощность линии составляет 500 кг продукции в час. Объём инвестиций в новое оборудование и монтаж линии составили около 100 млн рублей.

Третью очередь крупного свинокомплекса запустили в Новосибирской области

Третья очередь свинокомплекса «Кудряшовское» стоимостью 3,3 млрд рублей, которая позволит увеличить объемы производства в полтора раза, начала работу в Новосибирской области. Создано 150 рабочих мест.

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Запуск третьей очереди позволит свинокомплексу увеличить объемы производства продукции в полтора раза — до 95 тыс. тонн в год. Предприятие представляет собой современное, высокотехнологичное производство, полностью оснащенное автоматизированным оборудованием для содержания, поения и кормления животных. Отходы животноводства при переработке применяются в растениеводстве.

В Перми открылся филиал Юговского комбината молочных продуктов

В Перми открылся филиал Юговского комбината молочных продуктов, начался поэтапный запуск нового производства.

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На данный момент запущена линия по производству сухого молока и сухой сыворотки. Максимальная мощность линии — 60 тонн сухой сыворотки или 30 тонн сухого молока в сутки.

Комбинат планомерно модернизирует старые цеха. В прошлом году запущено сырохранилище, летом — новый аппаратный цех и приёмка молока.

Объём инвестиций в запуск нового производственного комплекса составил свыше 2 млрд рублей. Открытие нового филиала ЮКМП создаст 200-250 новых рабочих мест.

Новая линия запущена на кондитерской фабрике в Собинке Владимирской области

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19 ноября на собинской фабрике «Большевик» состоялся запуск второй производственной линии по выпуску бисквитов «Медвежонок Барни» и мини-кексов «Юбилейное». Запуск линии стал завершением первого этапа инвестиционного проекта «Рубикон» компании «Мон`дэлис Русь».

Объём инвестиций в проект составил 2,5 млрд рублей.

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На фабрике трудятся в основном местные жители. В новых цехах создано ещё 40 рабочих мест.

Реконструированный молочный комплекс начал работу в Костромской области

В Буйском районе Костромской области состоялось открытие первой очереди животноводческого комплекса «Воскресенье-Агро». Это первое роботизированное хозяйство в Костромской области.

© Фото из открытых источников

В 2020 году был запущен инвестиционный проект по модернизации животноводческого комплекса ООО «Воскресенье-Агро», занимающегося выпуском сыров и другой молочной продукции. Общая стоимость проекта составляет 295 млн рублей.

В настоящее время завершена реконструкция и модернизация одного из зданий фермы — молочного блока. Смонтировано и установлено стойловое оборудование на 352 места, групповые и индивидуальные поилки, маятниковые щетки для чистки коров, установлены четыре робота-дояра фирмы «ДеЛаваль».

В Удмуртии с начала 2021 года открыто более 40 новых животноводческих объектов

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Новый молочный комплекс, рассчитанный на содержание 864 голов крупного рогатого скота, запустили в работу 25 ноября в Колхозе (СХПК) в им. Мичурина Вавожского района Удмуртии.

В обновление вложено порядка 400 млн рублей инвестиций — современный молочный комплекс на 864 голов в СХПК им. Мичурина «вырос» в чистом поле. Он состоит из двух корпусов — коровника на 600 голов дойного стада и родильного отделения на 264 голов, соединенные между собой переходящей галереей.

Оборудован комплекс доильной установкой «Елочка» 2×12.

Первая очередь молочного комплекса «Азнакай» запущена в Татарстане

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В Азнакаевском районе республики запущена первая очередь молочно-товарного комплекса «Азнакай» на 2,4 тыс. голов КРС. При выходе на полную мощность производство достигнет 50 тонн молока в сутки.

Инвестиции в реализацию проекта уже составили 1,5 млрд рублей.

Вторая очередь комплекса на 2,1 тыс. голов КРС будет запущена в августе 2022 года.

«Агросила-Молоко» является одним из крупнейших производителей молока в Татарии. Численность КРС составляет почти 32 тыс. голов. В 2020 году предприятием произведено 67 тыс. тонн молока. Кроме сырого молока, выпускается творог, сметана, кисломолочная продукция.

Новая производственная площадка птицефабрики «Северная» запущена в Ленинградской области

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26 ноября в пос. Молодцова Кировского района Ленинградской области на птицефабрике «Северная» открыта новая Мгинская площадка по выращиванию цыплят-бройлеров.

На площади в 22,5 га построено 16 птичников, на которых будут выращивать более миллиона птиц одновременно или около 9 миллионов голов в год. Общая производительность предприятия составит почти 20 тысяч тонн цыплят-бройлеров в живом весе.

Объём инвестиций составил 2,5 млрд руб. При расширении производства создано 100 новых рабочих мест.

ООО «Вороновское» запустило в Томской области молочную ферму на 700 голов

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30 ноября после реконструкции открылся животноводческий молочный комплекс на 700 голов крупного рогатого скота в селе Вороново Кожевниковского района Томской области. Новая молочная ферма принадлежит одному из крупнейших хозяйств района — ООО «Вороновское», которое занимаемся животноводством и растениеводством.

В комплексный проект «Вороновское» инвестировало 383 млн рублей собственных и заёмных средств. Работы велись с 2018 года.

Фактически ферма отстроена заново. Сейчас на ферме 600 голов, их количество будет доведено до 700. Животные содержатся беспривязным способом.

В Ростовской области начал работу новый фруктовый центр

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30 ноября в Куйбышевском районе Ростовской области на базе ООО «Рассвет» начал работу новый «Фруктовый центр».

На данный момент запущена первая очередь мощностью 2500 тонн хранения. Современное оборудование позволяет сортировать и упаковывать 40-50 тонн яблок в смену.

В будущем комплекс сможет сохранять почти 7,5 тысяч тонн. И это не просто хранилище — здесь яблоки будут проходить весь цикл вплоть до прилавка. Фрукты будут сортировать, упаковывать, и главное — сохранять витамины при помощи специальной технологии охлаждения.