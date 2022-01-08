Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог

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Чертов мост. Автор фото: Сергей Доля.

Сахалин даже в XXI веке был изрезан «наследием» японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте. Это были железные дороги, которыми японцы опутали Сахалин, за то время, пока южная часть острова находилась под их контролем.

Вообще-то, конечно, железные дороги это хорошо. И за их строительство японцам можно было бы и спасибо сказать, тем более, что строили они их действительно на совесть, а ряд объектов — мостов и тоннелей, поражают до сих пор своей красотой.

Если бы не одно «но». Все железные дороги были построены с колеёй японского стандарта — 1067 мм.

Когда Южный Сахалин, в результате успешной военной операции советских войск, проведённой 11-25 августа 1945 года, вернулся под контроль СССР, оказалось, что с железными дорогами надо что-то делать. Конечно, почти сразу стало очевидным, что железные дороги придется полностью переделывать, под советскую колею 1524 мм (позже 1520 мм).

Я уже очень подробно и увлекательно писал о том, как Россия с 2003 года сделала то, до чего СССР даже дотронуться боялся. Мы полностью перешили все пути на острове на российский стандарт 1520 мм. Это была гигантская работа, пришлось по сути заново построить 800 км железных дорог, причем без остановки движения поездов на острове. Это была реально титаническая работа. Обязательно прочтите мою статью, она того стоит.

Но на тот момент, хотя были перешиты все магистральные железные дороги, оставался небольшой, всего в 7 км длины, участок, который местные называли «дачный», из Чехова через Холмск до станции Николайчук. Там ходил дизель поезд — возил дачников. И тогда решили сначала дождаться окончания дачного сезона, потом закончить этот участок. 30 сентября 2020 года последний рейс сделал «узкоколейный» пригородный поезд, локомотив которого станет экспонатом музея железнодорожной техники.

Я поражаюсь скромности РЖД. Мне приходится делать их работу, потому что еще в прошлом году, до весны этого года этот участок был перешит на колею 1520 мм, и со следами японской оккупации было полностью покончено. И об этом эпохальном событии в РЖД как в рот воды набрали.

Причем была выполнена работа не только по перекладки путей до станции Николайчук — маршрут продлили на один остановочный пункт — ближе к Чертову мосту.

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Чертову мост — очень популярный объект туризма. Он находится на полуразобранном железнодорожном перегоне Николайчук — Камышёво-Сахалинское и был построен японцами в 1928 году. Красивейший объект. Два тоннеля и два высоких моста, расположенные в живописных горных распадках, являются популярным туристическими объектами.

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В 1994 году движение по мосту было закрыто из-за закрытия перегона. В 90-е железные дороги Сахалина переживали, мягко говоря, не лучшие времена, и многие участки были закрыты и разобраны. К счастью в настоящее время Чёртов мост поддерживается в нормальном состоянии.

Кстати, теперь добираться до своих участков дачники будут на красавце поезде РА3 «Орлан» производства Мытищинского завода «Метровагонмаш».

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Сравните с тем, на чем приходилось ездить раньше. Японский поезд Д2, производство Фудзи Хэви Индастриз ЛТД. Но это уже не осколок оккупации, СССР продолжал закупать дизель-поезда в Японии, вместо того, чтобы перешить железную дорогу. Этот поезд Д2-007 куплен в 1986 году.

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Вообще, символично же получилось — Россия заменила японскую колею, при этом последним участком работ стала станция непосредственно перед самым известным и самым красивым мостом, построенным японцами. Как напоминание о прошлом, и о том, что именно Россия сумела поставить в нем жирную точку.

Карта железных дорог Сахалина

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