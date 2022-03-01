Ростех поставил термостойкие видеокамеры Западно-Сибирскому меткомбинату
Ростех поставил термостойкие видеокамеры Западно-Сибирскому меткомбинату © rostec.ru
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил Западно-Сибирскому металлургическому комбинату (ЕВРАЗ ЗСМК) цифровые термостойкие системы видеонаблюдения, способные работать при температуре до 250 °C. Оборудование предназначено для дистанционного непрерывного контроля расплава металла, пламени горелок, а также состояния внутренних поверхностей высокотемпературных печей.
Для надежной и долговременной работы в условиях высоких температур видеокамера защищена специальным кожухом с водяным охлаждением. Пространство перед объективом обдувается потоком сжатого воздуха, чтобы предотвратить попадание на оптику видеокамеры пыли и пламени.
Аппаратура «Росэлектроники» устойчива к воздействию магнитных полей и способна работать в условиях экстремально высоких температур — до +250 °С. Камеры передают изображение на пульт управления оператора и снабжены функцией архивирования видеозаписи. Видеосигнал и электропитание передаются к устройству по коаксиальному кабелю, состоящему из высококачественных электропроводников и изоляции повышенной прочности.
«Росэлектроника» создает сложные системы видеонаблюдения для работы в экстремальных условиях. Термостойкие видеокамеры предназначены для производственных зон, где требуется постоянный контроль процессов и применение обычных средств мониторинга невозможно. Сегодня такая аппаратура работает на металлургических, стекольных и прочих предприятиях по всей России. Рассчитываем, что металлурги Сибири также по достоинству оценят эту продукцию", — сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.
В составе «Росэлектроники» производство защищенного оборудования видеонаблюдения ведет новгородский НИИПТ «Растр».
«Термостойкие системы видеонаблюдения позволяют контролировать производственные процессы внутри высокотемпературных печей и котлов на предприятиях стекольной, металлургической, топливо-энергетической промышленности. Продукция нашего предприятия по техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам, при этом в среднем она на треть доступнее по цене», — рассказала исполнительный директор НИИПТ «Растр» Ольга Кротова.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.