Обзор: в январе 2023 года в России открылись 12 новых производств

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В январе 2023 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открылись 12 новых производств с затратами на строительство в каждое более 100 млн рублей, из них 5 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.

Общий известный объём инвестиций в новые предприятия оценивается в 8,1 млрд рублей (по 2 объектам объём вложенных средств не озвучен).

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«Белла Сибирь» запустил первое в Новосибирской области ткацкое производство

В Новосибирской области открыли единственное за Уралом производство медицинской марли и изделий из неё. Им занимается компания «Белла Сибирь».

На заводе проводится полный цикл изготовления марлевого полотна, от ткацкого станка, где создают нити из хлопкового сырья до отбеливания и сушки. Плотность изделий составляет от 23гр/м2 до 40гр/м2. В новое производство компания инвестировала 1,6 млрд рублей.

Производство занимает площадь 5700 кв. м, и полностью соответствующее российским стандартам. Сейчас в цехе функционируют 20 ткацких станков, с возможностью увеличения до 43 единиц.

На судоверфи «Звезда» введён в эксплуатацию трубообрабатывающий цех

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На судостроительном комплексе «Звезда» введён в эксплуатацию трубообрабатывающий цех площадью более 7 тысяч квадратных метров. Производственные мощности нового объекта — 13 тысяч тонн металла в год. Здесь будут производить трубы из углеродистых и высококачественных нержавеющих сталей, а также медно-никелевых сплавов для танкеров ледового класса типа «Афрамакс» и судов обслуживающего флота ледового класса.

Трубообрабатывающий цех является важным звеном технологического процесса строительства судов. Новая производственная площадка позволяет не только повысить скорость и эффективность формирования корпуса будущего судна, но и увеличить процент его локализации.

В Коломне построили цех по производству трубопроводной арматуры

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В подмосковной Коломне ввели в эксплуатацию цех по производству трубопроводной арматуры. Министерство жилищной политики Московской области выдало соответствующее разрешение застройщику ООО «Торговый дом АДЛ».

Инвестиционный пакет составил 1 млрд рублей, сообщила пресс-служба министерства.

На площади 6500 кв. м организованы производственные линии одного из основных направлений предприятия — трубопроводной арматуры. Цех уже оборудован специализированными станками и оснащен современной системой вентиляции. Реализация проекта принесла городскому округу Коломна 55 рабочих мест.

В Москве запустили новую линию по выпуску нетканных материалов

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Компания «Нетканика» запустила на своем заводе в Москве новую линию по выпуску многослойных нетканых материалов, которые используются при производстве медицинской одежды, средств индивидуальной защиты и личной гигиены. Ранее на расширение производства предприятие получило 400 млн рублей в виде льготного займа по программе «Проекты развития» от Фонда развития промышленности (ФРП).

«Нетканика» на средства займа ФРП приобрела современное автоматизированное оборудование по выпуску нетканых материалов — мельтблауна и спанбонда-мельтблауна (SMMS). Они изготавливаются с высокой долей отечественного сырья, уровень локализации достигает 98%.

Мощность новой линии составляет до 350 млн кв. м нетканых материалов в год. На новой линии предприятие создало 22 дополнительных рабочих места.

Петербургский завод «Ижора-Металл» создал новое производство стальных заготовок

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«Кузнечно-механический завод «Ижора-Металл» организовал в Санкт-Петербурге новый производственный участок по выпуску стальных заготовок для металлургии, судостроения и энергетической отрасли.

Инвестиции в создание нового производства превысили 1 млрд рублей.

Предприятие закупило современное российское и зарубежное производственное оборудование, в том числе термические печи и гидравлический комплекс.

На новом участке изготавливаются стальные поковки — это металлические заготовки в различной геометрической конфигурации (валы, диски, кольца, трубы) из стали, титановых сплавов, бронзы и латуни. Они используются в металлургии, а также в судостроении — для турбин, валов, руля и в энергетической отрасли — для турбин, роторов, гидровалов, валов генераторов и ветрогенераторов.

При изготовлении изделий используется полностью отечественное сырье, уровень локализации составляет 100%. Мощность нового производства — 4 тысячи тонн прессовых поковок в год. Общие годовые мощности завода возросли до 16 тысяч тонн продукции.

«Кузнечно-механический завод «Ижора-Металл» на новом участке создал 76 дополнительных рабочих мест.

В станице Платнировской Краснодарского края открыт завод по производству сухих строительных смесей

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В станице Платнировской (Кореновский район) Краснодарского края открыли завод компании «Полипласт-ЮГ» производящий сухие строительные смеси.

Общий объём инвестиций в строительство и оборудование составил более 200 млн рублей.

Ростех запустил собственное производство тканей для парашютных систем нового поколения

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Ростех запустил собственное производство тканей для парашютных систем нового поколения. Мощности отделочного производства, введенного в строй в Ивановской области, рассчитаны на выпуск более 4 млн погонных метров ткани в год. Этих объемов достаточно, чтобы закрыть потребности всего парашютного дивизиона Госкорпорации.

Полный цикл производства включает специальную обработку, в результате которой материал приобретает необходимые параметры качества и надежности.

Саратовский завод «Газаппарат» запустил производство новой запорной арматуры

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Саратовский завод «Газаппарат» начал выпускать комплектующие для трубопроводов. Предприятие закупило высокотехнологичное металлообрабатывающее оборудование и организовало выпуск фланцев, шаровых кранов и регулирующих клапанов.

Годовая мощность нового производства — 50 тыс. фланцевой продукции, 7 тыс. шаровых кранов и 2 тыс. запорно-регулирующих клапанов.

Инвестиции в создание нового производства составили почти 150 млн рублей.

В Тверской области завод «Волгабрик» освоил производство клинкера на века

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В Тверской области в Ржевском округе на заводе «Волгабрик» работает новое производство клинкерного кирпича. Благодаря ему удалось заместить аналогичную импортную продукцию и превзойти её в качестве.

На возрождение и развитие предприятия на данный момент уже потратили порядка 2 млрд рублей. Создали более двух сотен рабочих мест. Оно, ожив в августе прошлого года, стремительно подхватило нынешнюю тенденцию — импортозамещение.

В декабре 2022 г. завод приступил к выпуску тротуарного клинкера.

Нижнетагильский металлургический комбинат запустил новый участок

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23 января в колёсобандажном цехе НТМК введён в работу новый участок по приёмке и обработке колёсных центров для локомотивов. С вводом в эксплуатацию нового участка уменьшилось время изготовления центров, оптимизирована логистика перемещения заготовок, повышена общая эффективность цеха.

Для работы участка приобретено современное оборудование: сверлильно-фрезерный станок для выполнения маслосъёмных и технологических отверстий, балансировочная машина для проверки остаточного дисбаланса, два консольно-поворотных крана и другое вспомогательное оборудование. Для проверки качества поверхности изделий закуплена установка «Магнитоскоп», которая выполняет магнитопорошковую дефектоскопию.

Инвестиции в приобретение оборудования составили около 110 млн рублей.

Для работы нового участка штат сотрудников цеха увеличен на 10 человек.

Запущена первая линия по производству твёрдых лекарственных форм на новом заводе ООО «Велфарм-М»

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Для строительства нового завода была выделена территория «Алабушево» в Зеленограде, чья площадь составляет 3 гектара. Строительные работы здесь стартовали в декабре 2019 года, а завершились в декабре 2022 года. Реализация проекта позволила создать более тысячи рабочих мест.

Отмечается, что новое предприятие займется не только производством, но и разработкой лекарств. В 2023-2024 годах здесь планируют запустить 10 линий производства твердых и стерильных лекарственных форм. Всего на заводе будут производить более 300 наименований для лечения хронической почечной недостаточности, рассеянного склероза, болезней дыхательных путей, онкологических, кардиологических и прочих заболеваний. Мощности нового завода позволят выпускать до 1,7 миллиарда таблеток в год.

Строительство завода осуществлялось при поддержке государства. Так, Фонд развития промышленности выделил на реализацию проекта 1,5 миллиарда рублей, Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства — более 1,6 миллиарда рублей. Компания «Велфарм-М», в свою очередь, инвестировала 4 миллиарда рублей.

Завод в Новгородской области ввёл в эксплуатацию две линии по производству труб для газификации

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31 января на заводе ЗАО «Петерпайп» в ТОСЭР «Боровичи» Новгородской области состоялся ввод в эксплуатацию двух линии по производству полиэтиленовых труб, используемых для строительства газовых сетей.

Линии предназначены для производства газовых и водопроводных труб из отечественного полиэтиленового сырья. На предприятии организован выпуск напорных труб увеличенной длины — 18 м вместо 13 м, — что ускоряет монтаж трубопроводов за счёт снижения количества стыков.

Инвестиции в проект составили около 206 млн рублей.

Итого за январь 2023 года открыто 12 новых производств:

— из них 5 производства с инвестициями более 1 млрд рублей (всего 7,1 млрд рублей)

— общий объём объявленных инвестиций 8,1 млрд рублей

— по 2 объектам объём инвестиций не сообщается

По отраслям:

— Металлургия, металлообработка, машиностроение — 5

— Лёгкая промышленность — 3

— Производство строительных материалов — 2

— Фармацевтика — 1

— Химическая промышленность — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 11

— иностранный и смешанный — 1