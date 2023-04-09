Крупнейшие производственные объекты, введённые в строй в 2022 году

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Согласно данным сайта «Сделано у нас» в 2022 году в России было введено в эксплуатацию 137 промышленных предприятий, цехов и линий стоимостью более 100 млн рублей каждое.

Ввод в эксплуатацию объектов постепенно нарастал в течение года. Если в первые два месяца 2022 года вводилось по 6-7 крупных предприятий, то с мая пошли двузначные цифры.

Крупнейшими введёнными в эксплуатацию объектами стали цех по строительству линий для производства СПГ и предприятия газо- и нефтехимии.

Русская дюжина. В обзор включены 12 крупнейших запущенных предприятий. Оценка инвестиций дана по опубликованным в СМИ данным.

Январь.

Абинский электрометаллургический завод запустил шестую очередь предприятия

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На Абинском электрометаллургическом заводе в Краснодарском крае ввели в эксплуатацию шестую очередь — новый сортопрокатный цех мощностью 500 тысяч тонн изделий в год.

Поступающие из цеха непрерывнолитые квадратные заготовки номинальным сечением от 130×130 мм, длиной 12000 мм служат полуфабрикатом для изготовления проката на мелкосортном стане 350 и проволочном стане 210.

В создание цеха вложено более 6,2 млрд рублей инвестиций.

В результате реализации этого инвестпроекта создано свыше 320 новых рабочих мест.

Март.

«ЗапСибНефтехим» получил первые тонны малеинового ангидрида

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«ЗабСибНефтехим» запустил производство малеинового ангидрида на заводе в Тобольске.

По данным компании СИБУР в конце марта первые тонны продукта были направлены на омологацию российским производителям в сегментах строительства и топливных компонентов.

Данное вещество используется для производства смол, клея, замазки, синтетических волокон, композитных материалов, моющих средств и других связующих компонентов.

Инвестиции в проект оцениваются на уровне 50-70 млрд рублей.

Май.

В Мурманской области открыт гигантский цех для завода «Арктик СПГ-2»

Это крупнейший проект 2022 года.

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В Белокаменке Мурманской области компания «Новатэк» запустила самый большой в России производственный цех. Это первый в мире завод по серийному производству линий сжижения природного газа, установленных на платформах гравитационного типа.

Сооружение имеет внушительные габариты: 93 метров в высоту, 280 — в длину и 345 — в ширину, то есть почти как 20-этажный дом. Помимо финальной сборки, на площадке планируется ремонтировать и обслуживать морскую технику, которая задействована в освоении морских нефтегазовых месторождений.

Цех сделан из пяти пролетов, где одномоментно может собираться по три модуля верхних строений морской платформы.

Оценки инвестиций в строительство цеха разнятся по разным источникам: от 120 до 350 млрд рублей.

Предприятие, на котором круглосуточно будут трудиться более 5 тысяч человек, является частью Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений проекта «Арктик СПГ-2».

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В настоящее время завершается строительство первой технологической линии строительства модулей СПГ (готовность 95%). Начато строительство второй линии, будет и третья линия.

Общие инвестиции в проект оцениваются в 1,5 трлн рублей.

Первые модули будут введены в эксплуатацию в этом году.

Июль.

«Газпром нефтехим Салават» запустил комплекс каталитического крекинга

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В компании «Газпром нефтехим Салават» запустили «Комплекс каталитического крекинга» на сумму 41,7 млрд. рублей.

Данный проект — самое крупное строительство на территории предприятия за последние 30 лет. Установка может выпускать более 1 миллиона тонн вакуумного газойля в год. Это один из крупнейших инвестиционных проектов в Башкирии за последний год.

С запуском комплекса глубина переработки сырья увеличена до 94-95%.

Металлоинвест запустил циклично-поточную технологию на Лебединском ГОКе

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Компания «Металлоинвест» запустила на Лебединском ГОКе передовую технологию по внутрикарьерному дроблению и конвейерной транспортировке горной массы.

Металлоинвест инвестировал в проект около 15 млрд рублей. Создано 125 новых рабочих мест.

Запуск ЦПТ дает возможность транспортировки руды из карьера в объеме не менее 55 млн тонн в год.

Выбросы пыли сократятся на 33%, объём образования и размещения отходов вскрышных пород — на 20-40%.

Сентябрь.

В Томске открыли новый завод по выпуску ориентированно-стружечных плит

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2 сентября в Томске компания «Монолит-строй» открыла завод по производству ориентированно-стружечных плит.

Компания инвестировала в новую технологическую линию 6,8 млрд рублей, что позволило дополнительно создать 500 новых рабочих мест и увеличить объёём глубокой переработки низкосортной древесины на 500 тысяч кубических метров в год.

Годовой объём готовой продукции составит 250 тысяч кубометров плиты.

Октябрь.

Омский НПЗ запустил новый комплекс глубокой переработки нефти

Второй завершённый проект по размерам инвестиций в 2022 году

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Омский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» запустил флагманский объект масштабной модернизации предприятия — комплекс глубокой переработки нефти (КГПН).

Новый комплекс по глубокой переработки нефти на Омском НПЗ позволяет значительно увеличить эффективность переработки, увеличить производство светлых нефтепродуктов — дизельного топлива, бензина и керосина. Стоит отметить, что более 60% оборудования комплекса изготовлено российскими предприятиями.

Благодаря технологиям глубокой переработки комплекс обеспечит рост производства (к уровню допандемийного 2019 года): на 34% - дизельного топлива; на 8% - автомобильного бензина; на 10% - авиационного керосина.

Инвестиции компании в этот проект превысили 160 млрд рублей.

Ноябрь.

Комплекс переработки нефтяных остатков запустили в Кстовском районе Нижегородской области

Третий по инвестициям объект

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Комплекс переработки нефтяных остатков на нефтеперерабатывающем заводе ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» введён в эксплуатацию 9 ноября в Кстовском районе.

Новый комплекс способен перерабатывать более 2 млн тонн нефтяных остатков ежегодно. Он расположен на площади в 430 тыс. кв. метров. Комплекс позволит увеличить объёмы производства дизтоплива Евро‑5 на 1,1 млн тонн в год. При этом доля мазута в нем будет ниже.

На момент начала строительства комплекса в 2018 году его стоимость оценивалась в 100 млрд рублей в ценах тех лет.

Запуск производства позволит обеспечить рабочими местами более 200 нижегородцев.

Металлоинвест запустил комплекс дообогащения концентрата на Михайловском ГОКе

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Компания «Металлоинвест» запустила в опытно-промышленную эксплуатацию комплекс дообогащения концентрата (КДО) на Михайловском ГОКе.

В новом корпусе дообогащения будут производиться различные виды концентрата с содержанием железа до 71% и низким содержанием диоксида кремния. Общий объём производства составит до 16,4 млн тонн в год.

Металлоинвест инвестировал в проект более 15 млрд рублей. Создано 108 новых рабочих мест.

Декабрь.

«Сегежа Групп» ввела в эксплуатацию Галичский фанерный комбинат

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14 декабря в г. Галич Костромской области ПАО «Сегежа Групп» официально открыла Галичский фанерный комбинат.

Галичский фанерный комбинат стал одним из самых масштабных проектов российского лесопромышленного комплекса, предприятие построено «с нуля» в «чистом поле». Компания является якорным инвестором территории опережающего социально-экономического развития «Галич» (ТОСЭР «Галич»).

Общий объём инвестиций составил более 12 млрд рублей.

В Калужской области открыт завод по производству бумаги-основы для декоративной печати

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21 декабря австрийский Kronospan ввёл в эксплуатацию завод ООО «Ультра Декор Рус» по производству бумаги-основы для декоративной печати на площадке особой экономической зоны «Калуга» в Людиновском районе Калужской области.

Инвестиции в предприятие составили 9,3 млрд рублей.

Мощность завода составляет 40 тысяч тонн в год бумаги-основы, 17,1 тысячи тонн в год декоративной бумаги, 150 млн кв. м в год импрегнированной бумаги.

В Псковской области запущен завод «Титан-Полимер»

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28 декабря в Псковской области в ОЭЗ «Моглино» состоялось открытие первой очереди инвестиционного проекта по выпуску импортозамещающего продукта — производства БОПЭТ-плёнок мощностью до 72 тысяч тонн в год.

Полимерная продукция, выпускаемая заводом, востребована в фармацевтике при изготовлении медпрепаратов и пищевой упаковке в других областях.

Инвестиции в первую очередь завода составили 10 млрд рублей. Создано 300 рабочих мест.

2022 год:

— Общий объём объявленных инвестиций в строительство 12 крупнейших завершённых объектов 2022 года можно оценить в 550-780 млрд рублей

По отраслям:

— Нефте- и газопереработка, химическая промышленность — 5

— Горнодобывающая промышленность — 2

— Машиностроение и металлообработка — 2

— Производство стройматериалов — 2

— Бумажная промышленность — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 9

— иностранный и смешанный — 3