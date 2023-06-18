Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в мае 2023 года
Сельское хозяйство страны продолжает уверенно развиваться. За январь-май индекс производства сельскохозяйственной продукции составил 103% к соответстующему периоду прошлого года.
Согласно публикциям сайта «Сделано у нас» в мае 2023 года было открыто 9 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.
В том числе запущено 2 новых крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей в каждый.
Общий объём вложенных средств в проекты составляет более 18,2 млрд рублей (по 3 объектам объём инвестиций не озвучен).
В обзор вошли:
— хранение и переработка зерна — 3
— производство молока — 2
— пищевая промышленность — 2
— тепличные комплексы — 1
— рыбоводство — 1
В селе Медяны Юрьянского района Кировской области состоялось открытие роботизированной фермы на 260 голов с роботами ГЕА в количестве 3 единиц для дойного стада на 181 голову.
Модернизация проводилась за счёт собственных средств предприятия и льготного банковского кредита на покупку оборудования. Всего на модернизацию комплекса потратили около 120 млн рублей.
Единственный в России завод полного цикла для производства кваса открыли на Кубани
В Староминском районе запустили единственный в России завод полного цикла по производству кваса — от приемки зерна, изготовления солода и сусла до выпуска готовой продукции. Завод открыли на базе предприятия ООО «Прибой».
— При модернизации производства самое главное для нас — сохранить весь технологический процесс и качество нашей продукции. Мы используем натуральное сырье и отечественное оборудование, которое полностью автоматизировано. Кроме того, наш проект — это объект промышленного туризма. Планируем проводить экскурсии по заводу, — сказал генеральный директор ООО «Прибой» Сергей Косяников.
Сейчас на заводе работает 86 человек.
В Чечне при поддержке Росагролизинга открыли крупнейший элеватор и МТК
В городе Аргун Чеченской Республики открылся и первый с советских времён элеватор.
1,4 млрд рублей составили инвестиции компании в строительство и оборудование.
Мощность элеватора составила 50 тыс тонн зерна. Первые партии зерна будут приняты уже в этом году. Это позволит обеспечить его хранение при растущем валовом сборе и уменьшить потерю качества урожая.
Силосы комплекса вмещают до 50 тысяч тонн кукурузы, пшеницы, овса и ячменя, также в его составе — удобный узел приёмки, эффективные зерноочистительные сепараторы и надежное транспортное оборудование с пропускной способностью до 175 т/ч.
В Орловской области открылось новое предприятие по производству кормовых добавок
10 мая состоялось открытие нового предприятия по производству кормовых добавок для животноводства во Мценском районе на территории особой экономической зоны «Орёл», мощностью до 6 тонн премиксов в час.
Инвестиционные вложения в проект превысили 330 млн рублей.
Открытие нового производства направлено на развитие технологического суверенитета области и страны в целом. В Орловской области компания будет производить корма для сельскохозяйственных животных. Также на территории предприятия будет осуществляться производство витаминно-минерального комплекса.
Агрофирма «Байрамгул» в Башкирии модернизировала молочное производство
Башкирская «Агрофирма Байрамгул» реализует на территории Учалинского района инвестиционный проект по модернизации животноводческого комплекса.
Работы проводились с 2020 года. В настоящее время компания завершила по инвестиционному проекту строительство новых и модернизацию существующих молочно-товарных ферм в с. Уразово и с. Уральск Учалинского района, приобрела специализированную технику и оборудование, в том числе для полевых работ, племенной скот.
Сегодня компания инвестировала в проект 331,7 млн рублей.
В Итум-Калинском районе Чеченской Республики открыли крупное рыбное хозяйство
На территории рыбного хозяйства расположены 46 бассейнов общей площадью 7,5 тысяч квадратных метров для выращивания разных видов осетров и форелевых рыб.
Также имеется цех для преднерестового содержания осетровых, икорный цех для получения забойной и дойной икры и холодильная камера на четыре отдела.
В Воронежской области запустили мясоперерабатывающее предприятие
Производственный комплекс АГРОЭКО стал одним из крупнейших в России по объёмам и самым передовым по использованию инновационных технологий и автоматизации. Мощность предприятия предполагает переработку 3,8 млн голов в год и ежегодную отгрузку с конвейера более 300 тысяч тонн продукции.
Объём инвестиций составил 15 млрд рублей.
Уже в этом году на МПП АГРОЭКО планируют произвести более 200 тыс. тонн продукции. После выхода на полную мощность на предприятии будут трудиться 3500 сотрудников, сейчас здесь уже трудоустроены почти 1400 человек.
На автоматизированных линиях конвейера установлено современное роботизированное оборудование. На предприятии реализована концепция управляемого производства на основе современной интеллектуальной ИТ-инфраструктуры, предусмотрены интеграция с государственными ветеринарными информационными системами, передовые технологии физической безопасности, включая системы компьютерного зрения и контроля над процессом производства, санитарными нормами и работой персонала. Среди выпускаемой продукции — свиные полутуши, мясо в индустриальной и потребительской упаковке, всего — до 300 наименований продукции.
В России заработал новый комбикормовый завод
Завод оснащён современным российским оборудованием. В предприятие вложено порядка 210 млн рублей. Мощность завода — 50 тонн в смену.
Команда холдинга «ОСП Агро» провела глубокую модернизацию, чтобы выпускать молочную и овощную продукцию самого высокого качества. Оборудование для доения и содержания коров, тракторный парк, овощехранилища — всё самое современное и продвинутое.
На Сахалине открыли самый современный в ДФО тепличный комплекс
Совхоз «Тепличный» на Сахалине ввел в эксплуатацию новый тепличный комплекс площадью 2,9 га. Это позволило увеличить площадь защищенного грунта в островном регионе на 20%.
Первый урожай в новой теплице островного совхоза «Тепличный» созреет уже на этой неделе. На начальном этапе здесь будут выращивать огурцы, а затем томаты и другие культуры. С запуском новых мощностей потенциал производства овощей увеличился с 8 до 10 тыс. тонн в год. На реализацию проекта предприятие направило 850 млн рублей.
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