Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в мае 2023 года

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Сельское хозяйство страны продолжает уверенно развиваться. За январь-май индекс производства сельскохозяйственной продукции составил 103% к соответстующему периоду прошлого года.

Согласно публикциям сайта «Сделано у нас» в мае 2023 года было открыто 9 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе запущено 2 новых крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей в каждый.

Общий объём вложенных средств в проекты составляет более 18,2 млрд рублей (по 3 объектам объём инвестиций не озвучен).

В обзор вошли:

— хранение и переработка зерна — 3

— производство молока — 2

— пищевая промышленность — 2

— тепличные комплексы — 1

— рыбоводство — 1

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В селе Медяны Юрьянского района Кировской области состоялось открытие роботизированной фермы на 260 голов с роботами ГЕА в количестве 3 единиц для дойного стада на 181 голову.

Модернизация проводилась за счёт собственных средств предприятия и льготного банковского кредита на покупку оборудования. Всего на модернизацию комплекса потратили около 120 млн рублей.

Единственный в России завод полного цикла для производства кваса открыли на Кубани

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В Староминском районе запустили единственный в России завод полного цикла по производству кваса — от приемки зерна, изготовления солода и сусла до выпуска готовой продукции. Завод открыли на базе предприятия ООО «Прибой».

— При модернизации производства самое главное для нас — сохранить весь технологический процесс и качество нашей продукции. Мы используем натуральное сырье и отечественное оборудование, которое полностью автоматизировано. Кроме того, наш проект — это объект промышленного туризма. Планируем проводить экскурсии по заводу, — сказал генеральный директор ООО «Прибой» Сергей Косяников.

Сейчас на заводе работает 86 человек.

В Чечне при поддержке Росагролизинга открыли крупнейший элеватор и МТК

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В городе Аргун Чеченской Республики открылся и первый с советских времён элеватор.

1,4 млрд рублей составили инвестиции компании в строительство и оборудование.

Мощность элеватора составила 50 тыс тонн зерна. Первые партии зерна будут приняты уже в этом году. Это позволит обеспечить его хранение при растущем валовом сборе и уменьшить потерю качества урожая.

Силосы комплекса вмещают до 50 тысяч тонн кукурузы, пшеницы, овса и ячменя, также в его составе — удобный узел приёмки, эффективные зерноочистительные сепараторы и надежное транспортное оборудование с пропускной способностью до 175 т/ч.

В Орловской области открылось новое предприятие по производству кормовых добавок

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10 мая состоялось открытие нового предприятия по производству кормовых добавок для животноводства во Мценском районе на территории особой экономической зоны «Орёл», мощностью до 6 тонн премиксов в час.

Инвестиционные вложения в проект превысили 330 млн рублей.

Открытие нового производства направлено на развитие технологического суверенитета области и страны в целом. В Орловской области компания будет производить корма для сельскохозяйственных животных. Также на территории предприятия будет осуществляться производство витаминно-минерального комплекса.

Агрофирма «Байрамгул» в Башкирии модернизировала молочное производство

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Башкирская «Агрофирма Байрамгул» реализует на территории Учалинского района инвестиционный проект по модернизации животноводческого комплекса.

Работы проводились с 2020 года. В настоящее время компания завершила по инвестиционному проекту строительство новых и модернизацию существующих молочно-товарных ферм в с. Уразово и с. Уральск Учалинского района, приобрела специализированную технику и оборудование, в том числе для полевых работ, племенной скот.

Сегодня компания инвестировала в проект 331,7 млн рублей.

В Итум-Калинском районе Чеченской Республики открыли крупное рыбное хозяйство

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На территории рыбного хозяйства расположены 46 бассейнов общей площадью 7,5 тысяч квадратных метров для выращивания разных видов осетров и форелевых рыб.

Также имеется цех для преднерестового содержания осетровых, икорный цех для получения забойной и дойной икры и холодильная камера на четыре отдела.

В Воронежской области запустили мясоперерабатывающее предприятие

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Производственный комплекс АГРОЭКО стал одним из крупнейших в России по объёмам и самым передовым по использованию инновационных технологий и автоматизации. Мощность предприятия предполагает переработку 3,8 млн голов в год и ежегодную отгрузку с конвейера более 300 тысяч тонн продукции.

Объём инвестиций составил 15 млрд рублей.

Уже в этом году на МПП АГРОЭКО планируют произвести более 200 тыс. тонн продукции. После выхода на полную мощность на предприятии будут трудиться 3500 сотрудников, сейчас здесь уже трудоустроены почти 1400 человек.

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На автоматизированных линиях конвейера установлено современное роботизированное оборудование. На предприятии реализована концепция управляемого производства на основе современной интеллектуальной ИТ-инфраструктуры, предусмотрены интеграция с государственными ветеринарными информационными системами, передовые технологии физической безопасности, включая системы компьютерного зрения и контроля над процессом производства, санитарными нормами и работой персонала. Среди выпускаемой продукции — свиные полутуши, мясо в индустриальной и потребительской упаковке, всего — до 300 наименований продукции.

В России заработал новый комбикормовый завод

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Завод оснащён современным российским оборудованием. В предприятие вложено порядка 210 млн рублей. Мощность завода — 50 тонн в смену.

Команда холдинга «ОСП Агро» провела глубокую модернизацию, чтобы выпускать молочную и овощную продукцию самого высокого качества. Оборудование для доения и содержания коров, тракторный парк, овощехранилища — всё самое современное и продвинутое.

На Сахалине открыли самый современный в ДФО тепличный комплекс

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Совхоз «Тепличный» на Сахалине ввел в эксплуатацию новый тепличный комплекс площадью 2,9 га. Это позволило увеличить площадь защищенного грунта в островном регионе на 20%.

Первый урожай в новой теплице островного совхоза «Тепличный» созреет уже на этой неделе. На начальном этапе здесь будут выращивать огурцы, а затем томаты и другие культуры. С запуском новых мощностей потенциал производства овощей увеличился с 8 до 10 тыс. тонн в год. На реализацию проекта предприятие направило 850 млн рублей.