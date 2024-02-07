Обзор: в январе 2024 года в России открылись 10 новых производств

В первый месяц 2024 году в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты 10 новых предприятий и цехов с инвестициями более 100 млн рублей.

Подавляющее большинство мощностей введено в машиностроении и металлообработке — 9. Большинство предприятий небольшие по мощности. Из крупных объектов запущен один — завод по производству солнечных батарей в Калининградской области.

Нефтесервисные предприятия Ямала расширили производство

1. В компании «Нафтагаз — Сервис» начал работать цех, где инспектируют и ремонтируют бурильные трубы и инструмент. Его запуск позволил экономить время и средства компании, поскольку ранее приходилось отправлять инструменты на ремонт в Югру.

Чтобы воплотить этот проект в жизнь был создан новый цех, приобретено оборудование, появилось дополнительно 36 рабочих мест. Скоро будет ещё 50 рабочих мест, когда на предприятии реализуют планы по расширению проекта.

2. Строительство нового цеха и установка четырёх станков позволили компании «ВТ ОИЛ ТУЛС» заниматься изготовлением нового нефтегазового оборудования.

Компания по специальному заказу уже изготовила новый тип сложного оборудования из труднообрабатываемого жаропрочного сплава для систем MWD/LWD нефтегазовой промышленности.

Расширение производства — большой плюс для города в виде дополнительных рабочих мест. В «ВТ ОИЛ ТУЛС» уже трудоустроили сотрудников на десять новых ставок, столько же примут в ближайшее время.

Ивановский завод открыл новый цех по выпуску грейферного оборудования

Компания «Профессионал» завершила строительство нового здания с полным циклом производства грейферного оборудования, что позволило увееличить в два раза выпуск канатных и механических грейферов, а также сократить сроки их выпуска.

Предприятие находится в городе Иваново и является крупнейшим предприятием в России по проектированию и производству навесного оборудования для дорожно-строительной и горнодобывающей техники, а также поставщиком навесного оборудования и спецтехники собственного производства в страны СНГ, Южную и Северную Америку, Африку, страны Азии и Европы.

На Уральском оптико-механическом заводе открыт новый производственный корпус

12 января на Уральском оптико-механическом заводе состоялось открытие нового корпуса автоматизированного механообрабатывающего и заготовительного производств.

Уральский ОМЗ — это современное высокотехнологичное предприятие по разработке и производству оптико-электронных систем различного назначения.

В Мордовии открыт новый производственный цех компании «Верстакофф»

Завод промметизделий компанни «Верстакофф» запустил цех сборки в Краснослободске. Инвестиции в проект составили около 110 млн рублей, из которых 80 млн — на оборудование.

«Продукция, выпускаемая в новом цехе, — автоматизированные мобильные вертикальные склады — практически не имеет аналогов и очень востребована. Ниша освободилась после ухода с российского рынка иностранных производителей. Все программное обеспечение, конструктив — разработка наших инженеров из Саранска и Москвы. За счёт нового цеха создано около 50 новых рабочих мест.

При поддержке ФРП начали производство комплектующих для мясоперерабатывающего оборудования

Компания «ОК-Инжиниринг» открыла в селе Южный Урал Оренбургской области новый цех по выпуску импортозамещающих металлических комплектующих для мясоперерабатывающего оборудования. Ранее 90% российского рынка таких деталей занимали европейские компании.

Инвестиции в создание нового производства превысили 161 млн рублей.

Тюменский завод открыл производство новых полимерных труб для нефтяной отрасли

Тюменский завод «СИБГАЗАППАРАТ» запустил производство первых в Уральском ФО гибких полимерных армированных труб для нефтегазовой отрасли.

Производственная мощность цеха — 600 км в год. Основные области применения продукции завода — транспортировка нефти и газа, эмульсий, поддержание внутрипластового давления.

В новое производство группа компаний «ПОЛИПЛАСТИК» вложила более 600 млн рублей. Создано 20 рабочих мест.

В Калининградской области открыт завод по производству солнечных батарей

25 января на территории индустриального парка «Черняховск» в Калининградской области открылся завод фотовольтаических панелей для солнечных батарей компании «Энкор Групп».

Производственный комплекс позволяет выращивать слитки и производить пластины монокристаллического кремния для солнечных ячеек суммарной мощностью до 1,3 ГВт в год.

Завод позволит ежегодно выпускать свыше 200 млн кремниевых пластин.

Предприятие спроектировано и построено с нуля за два года, всего в проект вложено 30 млрд рублей частных инвестиций.

В Татарстане открыли новое производство магистральных полуприцепов

31 января в ОЭЗ «Алабуга» состоялось открытие нового производства магистральных полуприцепов «Вагнермайер Руссланд».

Инвестпроект предполагает организацию производства 3 типов магистральных полуприцепов: шторный, бортовой и контейнеровозный. Проектная мощность завода составляет 2,1 тыс. единиц в год, в последующем планируется увеличить выпуск до 3 тыс. в год. Производство размещено в помещениях ИТП «Синергия» площадью 7,2 тыс. кв. метров.

Общие инвестиции составили 745 млн рублей.

На Дону открыли швейную фабрику полного цикла производства спецодежды для бойцов СВО

В Шахтах Ростовской области открылась новая фабрика «Булава», специализирующаяся на производстве спецодежды для участников специальной военной операции.

Отмечается, что «Булава» будет осуществлять полный цикл производства спецодежды, включая летний, зимний и демисезонный ассортимент бесшовного белья. Предприятие планирует применять инновационные материалы и создавать собственные модели, обладающие уникальными свойствами для предметов экипировки военнослужащих.

Инвестиции в запуск предприятия составили более 200 млн рублей.

Итого за январь 2024 года открыто 10 новых производства:

— из них 1 крупное производство с инвестициями около 30 млрд рублей

— общий объём объявленных инвестиций составил более 32,0 млрд рублей

— по 4 объектам размер инвестиций не сообщается.

По отраслям:

— Машиностроение, металлургия и металлобработка — 8

— Химическая промышленность — 1

— Лёгкая промышленность — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 9

— иностранный и смешанный — 1

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