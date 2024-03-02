Импортозамещение. Февраль 2024 года

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1998 проектов импортозамещения!

1. Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина освоило выпуск отечественных комплектующих из технической керамики для оборудования, применяемого в аддитивном производстве. Мощности предприятия позволят закрыть дефицит, возникший вследствие санкций. Планируется изготавливать до пяти тысяч изделий в год.

Производство комплектующих для оборудования, выпускающего металлические порошки — исходное сырье для 3D-принтеров — обеспечит спрос отечественных предприятий на данные изделия. Разработанные для высокотемпературных установок керамические сопла газового распыления расплавов металлов, втулки и тигельные комплекты по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам.

2. Производитель из Челябинска разработал и запустил в производство термостойкие многослойные трубы из уникальных полимерных материалов с защитой от механических повреждений серии «Редпайп». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Эксплуатирующие организации электротехнического комплекса поставили ряд задач, возникающих при прокладке(монтаже) и эксплуатации кабельных линий. Наша компания предложила решение данной задачи, первыми на Южном Урале разработав и запустив в серийное производство термостойкие многослойные трубы из уникальных полимерных материалов серии „Рэдпайп“. Все требуемые параметры рассчитываются по поставленным задачам в процессе проектирования и досконально контролируются при изготовлении», — отметили представители компании.

3. «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех разработал и осваивает производство современных электродвигателей для беспилотных летательных аппаратов. Первая опытная партия уже проходит заводские испытания. Изделия производятся полностью из отечественных комплектующих.

Электродвигатели КРЭТ в отличие от иностранных аналогов имеют меньший вес при более высоком КПД, что позволяет устанавливать на беспилотник больше дополнительного навесного оборудования.

4. Заказ «Росэнергоатома» на 2,9 миллиарда рублей на проведение работ по обеспечению надежности резервного питания АЭС России выполнил военно-промышленный холдинг Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ), пишет РИА Новости со ссылкой на владельца КМЗ Михаила Даниленко.

Ранее комплектующие для резервного питания российских АЭС поставлял харьковский завод им. Малышева (входит в концерн «Укроборонпром»), специализирующийся на выпуске среднеоборотных двигателей и бронетанковый техники.

5. «Гранат Био Тех» продолжает расширять свое производство в особой экономической зоне «Дубна» в Московской области. Предприятие запустило вторую и третью линии по изготовлению вакуумных пробирок под брендом Acti-Fine для забора, хранения и перевозки венозной крови.

Инвестиции в расширение завода превысили 300 млн рублей, из которых 168 млн рублей в виде льготного займа по программе «Проекты развития» предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

По данным компании, на текущий момент доля импорта вакуумных пробирок в Россию составляет около 69%. С запуском новых линий «Гранат Био Тех» планирует увеличить свою долю рынка с текущих 14% до 20%, тем самым потеснив импорт.

6. «Ростсельмаш» открыл в Ростове-на-Дону новый завод по производству автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов для тракторов, комбайнов и дорожно-строительной техники. Мощности предприятия позволяют ежегодно изготавливать компоненты в количестве, достаточном для выпуска порядка 3700 тракторов всех серий.

Общие инвестиции в организацию производства превысили 10 млрд рублей.

«Создание производства трансмиссий техники — стратегически важный для нас проект. Он направлен на обеспечение сборочных конвейеров собственной компонентной базой. Его реализация означает укрепление технологической независимости компании от внешних поставок, расширение компетенций. Кроме того, мы считаем данный проект необходимым условием программы развития своих продуктовых линеек», — рассказал генеральный директор «Ростсельмаша» Валерий Мальцев.

7. Пермская фабрика запустила первое в России производство футбольных бутс.

Пермская фабрика «ТРЕК» первой в России запустила производство футбольных бутс. Прежде чем начать массовое изготовление футбольной обуви, специалисты компании в течении года создавали пары из разных материалов, а спортсмены тестировали их во время игр и тренировок. Сейчас предприятие может выпускать до 500 тысяч пар обуви в год разных цветов и размеров для взрослых и детей.

Фабрика имеет полный цикл производства: от разработки изделий до их изготовления. Вся продукция создается из отечественных материалов.

Кроме бутс на фабрике изготавливают лыжные ботинки, коньки, туристическую и спортивную обувь. В 2022 году на предприятии также запустили производство спортивной экипировки.

8. Завершены два знаковых грантовых проекта для импортозамещения в сельском хозяйстве.

Компания «Агро-Оборудование» завершила разработку конструкторской документации на сито и шнек для сепаратора SB520 по проекту, поддержанному грантом Агентства по технологическому развитию (далее — Агентство).

9. В аэропорту Пулково запущена полностью российская автоматизированная система проверки посадочных талонов при проходе через турникеты eGate в зоне вылета внутренних авиалиний. Проект реализуется в рамках программы импортозамещения в аэропорту технических и программных средств иностранного производства.

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