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Заполярный посёлок Тикси — опорный пункт российской Арктики, самый северный морской порт страны, через который проходит Севморпуть. Здесь находятся военные части пограничников, ветряная электростанция, способная работать при -50 градусах, важнейшие для науки метеорологическая и геокосмофизическая обсерватории и даже полигон запуска ракет, выводящих в атмосферу исследовательские зонды.

Тикси расположен в Якутии на берегу Северного ледовитого океана, недалеко от устья реки Лены, в 500 км к северу от линии полярного круга. Посёлок довольно молодой — он появился на картах в 1933 году. Сейчас здесь живёт порядка 4,5 тыс. человек, хотя в эпоху своего расцвета в 80-е годы эта цифра доходила почти до 12 тыс.

Добраться сюда по-настоящему трудно: круглогодичных автодорог, ведущих в посёлок, нет, летом ходят пассажирские суда, однако навигация длится всего порядка трёх месяцев. Для доставки грузов часто используют зимник — везут по льду. Но проще всего долететь до Тикси на самолёте из Якутска. Рейсы регулярно осуществляет авиакомпания «Полярные авиалинии», один из главных местных перевозчиков.

1. Тикси — административный центра Булунского улуса Якутии. По данным на начало 2023 года, в посёлке живёт почти 4,5 тыс. человек. Его «золотой век» пришёлся на поздние советские годы и завершился с наступлением 90-х. Однако Тикси постепенно возрождается: весной 2023 года его морской порт стал международным, грузооборот увеличился, а осенью посёлок был признан одним из опорных населённых пунктов Арктической зоны России.

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2. Прямые пассажирские авиарейсы в Тикси есть только из Якутска. Расстояние до посёлка по прямой — порядка 1000 км. Самолёт Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» преодолевает этот путь за 3 часа. Самолёты летают сюда регулярно, на сегодня это самый оптимальный способ добраться до Тикси. До осени 2012 года в Тикси летали самолёты из Москвы, однако в 2012 году началась реконструкция аэропорта, авиасообщение было прервано. Тогда базирующийся в Тикси перевозчик «Полярные авиалинии» организовал стыковочные рейсы от регионального центра до соседнего посёлка Усть-Куйга и дальнейшую отправку пассажиров на вертолёте Ми-8. Весной 2013 году аэропорт возобновил работу. Сегодня взлётно-посадочная полоса принимает только небольшие самолёты. После окончания ремонта рейсы из Москвы могут возобновить.

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3. Прибывших встречает уникальный раритет на ходу — легендарный перронный автобус ЛиАЗ-677П по прозвищу «Луноход». Производство этой модели остановили 90-х годах, работающих экземпляров уже почти не сохранилось.

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4. Посёлок расположен в 7 километрах от аэропорта.

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5. Полярная ночь здесь наступает 19 ноября и заканчивается 24 января (67 суток), а полярный день длится с 10 мая до 3 августа (86 суток).

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6. Зима в Тикси суровая, однако морской климат делает её мягче — средняя температура в январе составляет -30 градусов Цельсия. Абсолютный минимум составил -50,5 градусов. Коротким летом воздух прогревается в среднем до +7 градусов.

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7. Улица Трусова — центральная улица в посёлке. На ней находятся здания администрации посёлка, Булунского улуса и единственная гостиница. Улица носит имя Трусова Михаила Михайловича — почётного полярника, начальника и замначальника Тиксинского морского порта в 30-60-х годах прошлого века.

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8. Тикси возник в 1933 году как один из опорных пунктов Северного морского пути. В 1939 году получил статус поселка городского типа. Во время Великой Отечественной войны в поселке формировались внутренние арктические конвои. После войны населенный пункт был известен как важнейший транспортный узел Якутии. Здесь построили аэродром для самолетов стратегической авиации в составе Оперативной группы в Арктике.

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9. Пожалуй, самые северные сноубордисты страны. Ребята скатываются с обычного сугроба, который намело во дворе жилого дома.

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10. Порт в Тикси начали строить в 1938 году, спустя пять лет после того, как в посёлке появились первые жилые и складские помещения. По сей день обслуживание порта — самого северного в России — главная функция Тикси. Это необходимо для снабжения всей российской Арктики.

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11. Морской порт находится на побережье бухты Тикси в море Лаптевых — это один из наиболее труднодоступных участков Севморпути.

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12. Навигация продолжается с середины июля до середины октября. Суда обрабатывают не только на причалах, но и на рейде с помощью специальных плавсредств.

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13. В основном через Тикси доставляют продовольственные, генеральные, строительные грузы, а также контейнеры, уголь и лес. В летний период осуществляются пассажирские перевозки местного значения.

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14. Слово «Тикси» (якут. Тиксии) в переводе означает «пристань» или «место встречи».

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15. Жилые дома на Ленинской улице в Тикси. Посёлок часто называют «Морскими воротами Якутии». Этот «титул» зафиксирован даже на стеле перед въездом.

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16. Продовольствие в арктические поселки Якутии поставляется в два этапа: летом по железной дороге до Нижнего Бестяха на правом берегу Лены недалеко от Якутска, а затем перевозится судами класса «река-море» до пункта назначения. Скоропортящиеся продукты могут быть доставлены по воздуху через грузовой стыковочный рейс Якутск—Усть-Куйга—Тикси на Ан-26 и вертолёте Ми-8.

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17. Тиксинский музей истории и развития Арктики — один из самых северных музеев мира. Здесь представлены останки первого российского научно-исследовательского судна — шхуны «Заря» полярной экспедиции под руководством барона Эдуарда Толля 1900-1902 годов. Среди её задач был также и поиск Земли Санникова — острова-призрака в Северном ледовитом океане. Несмотря на то, что экипаж «Зари» понёс потери (скончался и сам Толль), а легендарный остров так и не был найден, экспедиция положила начало комплексному исследованию арктических морей, были получены важные данные в области географии, гляциологии, океанографии, метеорологии и прочих наук. В экспедиции участвовал молодой Александр Колчак.

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18. Кости мамонта в музее Тикси.

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19. Здание бывшего завода «Богхед». В 1934 году, когда посёлок только начинал развиваться, было найдено месторождение оленита (он же богхед). Это сапропелевый длиннопламенный уголь. В 1942 году был построен завод по перегонке нефти из этого сырья под воздействием высоких температур. Руководство СССР рассматривало вариант обеспечения всего крайнего севера жидкими ГСМ таким образом, однако в 1953 году было принято решение о ликвидации завода. Это здание — всё, что от него осталось на сегодняшний день.

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20. Расцветом Тикси, как и многих других населённых пунктов заполярья, пришёлся на 80-е годы. Тогда население здесь достигало почти 12 тыс. человек.

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21. В основном застройка Тикси представлена трёх-четырёхэтажными домами. Фундаменты приходилось делать свайными из-за особенностей грунта в тундре. Из-за этого у каждого дома есть довольно высокое крыльцо.

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22. Серафимо-Никольская церковь в Тикси. Приход в Тикси появился ещё в 1999 году — верующие сначала собирались в здании гостиницы «Моряк», в общежитии «Заполярье», а позже на арендованной квартире. Только в 2009 году начал работать миссионерский стан «Спасский». В 2010 году игумен Агафангел по поручению Московского Патриархата прибыл в Тикси и разработал проект здания с учётом специфики местного климата: низкие потолки для сохранения тепла, пологая крыша, чтобы ветер сам сдувал с неё снег и так далее. На строительство пожертвовали деньги предприниматели из Москвы и Якутии.

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23. В 2012 году с уходом военных из посёлка аэропорт закрыли на реконструкцию и связь с большой землёй почти прервалась. Тем не менее, отец Агафангел приступил к возведению: панели для строительства доставляли из посёлка, находящегося на тысячу километров южнее, а строители, чтобы успеть до холодов, трудились по 13 часов в день без выходных. Здание церкви с жилым блоком, библиотекой, трапезной и кинозалом было построено в 2013 году и на следующий год освящено. Оно вмещало до 150 прихожан.

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24. Церковь посвятили наиболее почитаемому в Якутии Николаю Угоднику и старцу Серафиму Вырицкому — богатому купцу, принявшему постриг и пожертвовавшему всё своё состояние монастырям.

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25. Резной наличник окошка церкви с изображениями мамонта и полярной совы.

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26. В конце 2023 года посёлок Тикси вошёл в перечень опорных населённых пунктов российской Арктики — стратегически важных городов и сёл, господдержка которых будет осуществляться на системной основе. Кроме Тикси в их число вошли: города Мурманской и Архангельской областей, Кемско-Беломорская агломерация в Карелии, агломерация Салехард-Лабытнанги, города Нарьян-Мар, Новый Уренгой, Ноябрьск, Воркута, Норильск, Дудинка и Игарка, посёлки Диксон, а также города Анадырь и Певек Чукотского автономного округа.

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27. От советской эпохи в Тикси осталось множество муралов на стенах домов.

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28. Самый сложный период пришелся на 90-е годы: порт переживал трудные времена, многие жители покинули посёлок, большая часть военных также ушла. В Тикси есть заброшенные здания — многие из них расселены.

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29. Разноцветными здания сделаны по северному обычаю, чтобы было легче ориентироваться в пургу.

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30. Табличка времён «Перестройки».

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31. В Тикси сильные ветра. В СМИ постоянно появляются свидетельства, как людей сдувает прямо на улицах. Из-за ветра зимой часто отменяют уроки в школах, женщинам разрешают не выходить на работу.

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32. Постоянные ветра наметают огромные сугробы.

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33. Кроме главной улицы Трусова Тикси образован улицами Набережной, Морской, Ленинской, Академика Федорова. Обойти его весь можно буквально за полчаса. Однако автобусный маршрут в нём всё-таки есть.

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34. «Буханка», заметённая снегом.

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35. Дом по адресу Ленинская улица, 2а — одно из самых необычных зданий посёлка.

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37. Тикси является звеном в строящейся трансарктической коммуникационной сети ПВОЛС «Полярный экспресс». Это строящийся трансарктический подводный коммуникационный кабель из Мурманска во Владивосток, общей протяженностью 12 650 км с пропускной способностью от 52 до 104 Тб/с.

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38. Тиксинская гидрографическая база «Росатом». Мурал «Место встречи» на стене здания новый — он появился в 2023 году при поддержке Росатома. Его автор — художник Илья Федотов из Нижнего Тагила. Сюжет прост и близок к тиксинским реалиям: в посёлок прибывает рейс с важным грузом, но ещё важнее оказывается момент встречи с близкими людьми, которых герои мурала долго не видели из-за продолжительной непогоды.

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39. С июня по сентябрь ходит речной пассажирский теплоход «Механик Кулибин», выполняя рейсы по маршруту Якутск — Тикси — Якутск. Прибытие теплохода в северное село — это большое событие. Помимо приезда жителей и туристов, теплоход снабжает население продуктами питания, товарами народного потребления. За навигацию «Механик Кулибин» успевает сделать 7-8 рейсов.

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40. Жилые дома на улице Академика Фёдорова.

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41. Тикси — пограничная зона, опорный пункт обеспечения национальной безопасности в Арктической зоне Российской Федерации.

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42. Полярная геокосмофизическая обсерватория «Тикси» Института космофизических исследований и аэрономии имени Юрия Шафера (ИКФИА) Сибирского отделения Российской академии наук. Обсерваторию открыли в 1957 году на базе Арктического и антарктический научно-исследовательского института. Она предназначена для изучения геомагнитного поля, ионосферы, оптического свечения ночного неба и полярных сияний и прочих задач в исследовании атмосферы. Обсерватория стала частью целой сети станций наблюдения и на островах Северного Ледовитого океана, и на материке на территории Якутии.

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43. Внутри главного здания установлены 18 счётчиков, которые занимаются регистрацией космических частиц.

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44. Околоземное космическое пространство над Арктикой имеет особенности. Главная из них — усиленное энерговыделение в космической и ионосферной плазме в высоких геомагнитных широтах. Результаты изучения ионосферы необходимы для надежного предсказания и прогнозирования ее поведения, весьма существенно определяющего работу линий радиосвязи и различных радиосистем.

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45. С полигона при обсерватории в 2015 году впервые запустили геофизическую ракету МН-300 массой 1,5 тонны, которая вывела научный зонд на высоту 300 км. Это помогло учёным в измерении параметров верхних слоев атмосферы и ионосферы и позволило углубиться в изучение физических процессов в них. Учёные шли к этому очень долго — станцию ракетного зондирования построили ещё в 1980-х годах, однако с развалом СССР её пришлось законсервировать. Работы по восстановлению станции начались лишь в 2008 году. Станцию ракетного зондирования атмосферы М-211 можно использовать для контактных измерений параметров окружающей среды по трассе полета, исследования воздействия факторов космического полета и космической радиации на биологические объекты, для создания искусственных образований и активного воздействия на ионосферу и для вывода на низкую орбиту Земли микро- и наноспутников массой до 10 кг.

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46. В геокосмофизической обсерватории «Тикси» проводятся непрерывные геофизические измерения: вариаций геомагнитного поля, аврорального поглощения радиоволн, характеристик ионосферы, излучений в области очень высокочастотного диапазона, оптического свечения ночного неба и полярных сияний, электрического поля, рентгеновского излучения и интенсивности космических лучей. Научный потенциал Тикси не только в исследованиях атмосферы, космоса и мерзлоты — за годы его существования учёные собрали огромную базу для изучения биологических видов.

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47. В настоящее время в обсерватории работает 17 человек.

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48. Недалеко от Тикси находится также ветряная электростанция (ВЭС) мощностью 0,9 МВт. В её составе три специально адаптированные для работы в Арктике энергоустановки высотой порядка 4о м. «Ветряки» способны работать даже при температуре -50 градусов и скорости ветра до 25 м/с, однако способны выдерживать и ветер до 70 м/с. ВЭС Тикси в 2018 году построили ПАО «Русгидро» совместно с японской компанией NEDO.

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49. Метеостанция «Полярка». Заброшенный посёлок Полярка находится в 8 км на юго-восток от Тикси. Этот населённый пункт всего на 200 человек был создан в 1989 году для обслуживания находящейся в нём полярной метеостанции. В 1999 году его ликвидировали, однако метеостанция продолжила работу.

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50. Гидрометеорологическая станция Тикси появилась в 1932 году — раньше самого посёлка. Сегодня она важная часть международной сети арктических обсерваторий, которая проводит современные комплексные исследования климата, солнечной радиации, магнитосферы и вечной мерзлоты.

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51. В России — 45 полярных станций. Большая их часть находится вдоль Северного морского пути. Люди здесь работают без отпусков и выходных, по соседству с белыми медведями, несколько месяцев в году — в условиях полярной ночи.

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52. Остров Бруснева — одно из самых северных «кладбищ» кораблей. Он находится примерно в пяти километрах от Тикси.

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53. Кладбище кораблей на острове Бруснева — то, что осталось после отъезда на юг большей части населения Тикси после распада СССР. Огромное количество плавсредств разного назначения оказались ненужными и брошенными.

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54. Справа на фото останки судна «Яков Санников», названного в честь купца и первопроходца XVIII—XIX вв. еков, того самого, имя которого получил и загадочный несуществующий остров в Северном ледовитом океане.

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55. Кладбище кораблей на острове Бруснева.

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56. Сухогруз «Памяти 26 Комиссаров». В своё время его перегнали из Чёрного моря, но после того как в 1980-х на судне произошёл пожар, его переделали в плавучую нефтезаправочную станцию НЗС-1.

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58. Бывшая станция ретрансляции телевещания и связи «Орбита». Система космической радиосвязи «Орбита» создавалась для трансляции телевидения, телефонной и телеграфной связи с использованием спутников «Молния» (а позже и «Радуга», «Экран», «Горизонт и других»). В 1967 году, когда был открыт телецентр в Останкино, начали функционировать и 20 первых станций «Орбиты», что позволило транслировать сигнал даже на крайний север. Всего запустили 67 станций, однако не все из них были экономически целесообразны.

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59. Заброшенный ретранслятор «Орбиты».

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60. Здание бывшего завода богхеда.

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61. Бухта Тикси была открыта и описана исследователем Дмитрием Лаптевым в 1739 году — почти за 200 лет основания одноименного посёлка. Изначально Лаптев назвал её Губа Горелая.

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63. Навигационный знак и астрономический пункт в бухте Тикси были установлены в 1912 году во время экспедиции Бориса Вилькицкого на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач».

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64. Аэропорт Тикси в наше время предназначен как для гражданской, так и для военной авиации. В советское время здесь базировалась 24-я отдельная транспортная авиационная эскадрилья.

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65. Пассажирский самолёт Ан-24 «Полярных авиалиний». С советских времён эта модель очень удобна для превозок в условиях заполярья — самолёт способен совершать посадку как на небольшие неподготовленные аэродромы, так и на грунт.

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66. Региональный перевозчик «Полярные авиалинии», появившийся ещё в 1997 году, остаётся одной из главных компаний, доставляющих в Тикси не только пассажиров, но и грузы. В парке авиакомпании как самолёты, так и вертолёты.