В марте 2025 года в России были открыты и реконструированы 13 школ и детских садов

В марте 2025 года в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты и реконструированны 13 школ и детских садов

В Омске открыли новый детский сад

Это современное дошкольное учреждение, в котором созданы самые лучшие условия. В двухэтажном здании расположены уютные спальные и групповые комнаты, спортивный и музыкальный залы, современный медицинский блок. Предусмотрено размещение 6 групп на 140 мест, из них 2 группы на 44 места для детей от двух до трех лет. В детском саду организована доступная среда для детей и родителей с ограниченными возможностями здоровья. На территории детского сада также оборудовали современную комплексную игровую площадку.

В Саранске открыли новый корпус школы № 11

Новое здание, рассчитанное на 600 мест, позволило перевести почти 1,5 тысячи учащихся на обучение в одну смену. В корпусе оборудованы специализированные помещения, включая мастерские для работы с тканями и металлами, химические лаборатории, кабинеты для занятий математикой, музыкой, а также основы безопасности и защиты Родины. Также в школе создан медиацентр, где ученики могут выпускать газету и работать над школьным телевидением.

Кроме того, в новом корпусе есть тренажерный зал, хореографическая студия, актовый зал, современный пищеблок и столовая.

В Магасе Ингушетии состоялось открытие новой школы

В прибрежно-парковой зоне г. Магас состоялось долгожданное открытие школы № 3, рассчитанной на 704 учащихся.

Новое учебное заведение оснащено современным оборудованием, которое обеспечит высокий уровень обучения и развития наших детей. В здании расположены актовый зал, кабинеты химии, биологии, физики, информатики и иностранных языков, а также мастерские по металлу и дереву, просторная библиотека с читальным залом и кабинет кулинарии, кройки и шитья.

В школе имеется медицинский блок с кабинетом врача, процедурным и стоматологическим кабинетами и столовая с обеденным залом на 174 посадочных места.

В столице Прикамья открылся новый корпус школы № 55

Сегодня в Перми состоялось открытие нового корпуса школы № 55 имени дважды Героя Советского Союза Григория Флегонтовича Сивкова, который рассчитан на более чем 1 000 мест. Объект построен за один год в рамках нацпроекта «Образование». В здании будут обучаться дети с 5 по 11 классы.

В новом корпусе технологический школьный блок, в который входят кабинеты прототипирования и 3D-моделирования, мастерские для мальчиков и девочек, познакомились с современным оборудованием в профильных кабинетах физики, информатики, пообщались с активистами в Центре детских инициатив и оценили работу медиацентра.

Детский сад «Умка» на 220 мест открыли в селе Песчаные Ковали Республики Татарстан.

Новый трехэтажный детский сад, площадь которого превышает 4,5 тысячи квадратных метров, рассчитан на детей от полутора лет, включая малышей с тяжелыми нарушениями речи. На первом этаже расположены медицинский кабинет, пищеблок и пять групп для детей в возрасте до трех лет. Второй этаж занимают шесть групп для детей старше трех лет, а также залы для музыкальных и физкультурных занятий и сенсорная комната, предназначенная для развивающих упражнений.

В Москве открылась новая школа

Площадь школы «Новый взгляд» составляет 18 тыс. кв.м.Корпус рассчитан на 540 учеников с 1 по 11 класс.

Современное и комфортное здание площадью более 18 тыс. кв. м включает все необходимое для всестороннего развития учеников: 44 класса и 10 пространств для индивидуальной работы, в том числе кулинариум, студии звуко- и видеозаписи, высокотехнологичные лаборатории естественных наук.

Школа на 250 мест открылась в Гурьевском округе после модернизации

В селе Малая Салаирка Гурьевского муниципального округа завершен капитальный ремонт школы, который проводился впервые с момента ее постройки в 1971 году. Работы выполнены в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». На ремонт и оснащение учреждения из консолидированного бюджета было выделено более 204 миллионов рублей.

Двухэтажное здание школы площадью почти 2 тысячи квадратных метров полностью преобразилось. Строители обновили кровлю, фасад, внутренние помещения, заменили инженерные коммуникации и электропроводку. Теперь школа соответствует всем современным стандартам пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Для удобства маломобильных граждан на входе установлен пандус.

В Батайске открыли новую школу на 1340 мест в рамках нацпроекта «Образование»

В авиагородке Батайска (Ростовская область) завершилось строительство современной школы на 1340 мест. Проект реализован при поддержке национального проекта «Образование».

Учебное заведение состоит из четырёх корпусов, соединённых тёплыми переходами. Инфраструктура полностью адаптирована для маломобильных учащихся: установлены лифты, подъёмники и пандусы. На территории школы расположены: стадион,библиотека,просторный актовый зал. Все учебные помещения оснащены современным оборудованием и мебелью.

В селе Зрых открыли новый школьный корпус в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети»

6 марта в селе Зрых (Ахтынский район, Дагестан) состоялось торжественное открытие нового корпуса школы. Строительство объекта велось в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации главы республики.

Современное здание включает: просторные учебные кабинеты, библиотеку, актовый зал, медицинский блок, спортивный зал с душевыми и раздевалками, благоустроенную пришкольную территорию. Новый корпус позволит создать комфортные условия для обучения 120 школьников.

В Петрозаводске открыли детский сад «Якорек» на 280 мест.

© ptzgovorit.ru

В активно развивающемся микрорайоне Ключевая открылся новый детский сад на 280 мест. Современное здание соответствует всем требованиям и оснащено всем необходимым для комфортного пребывания детей.

В новом учреждении разместились 12 групповых помещений, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, прачечная, а также кабинеты специалистов — психолога, логопеда и медицинские помещения. Здание оборудовано системами видеонаблюдения и пожарной безопасности, доступно для маломобильных граждан.

В Екатеринбурге открыли новую школу № 314 на 1500 мест

Учреждение на 1,5 тысячи мест стало вторым объектом, построенным в рамках государственно-частного партнерства. Концессионное соглашение было заключено между Администрацией Екатеринбурга и компанией «Атомстройкомплекс».

Объект спроектирован по самым современным стандартам, что позволит ей стать настоящим образовательно-культурным центром не только для школьников, но и для всех жителей Кировского района.

Здесь прекрасно оборудованы кабинеты физики, химии, информатики, иностранного языка, есть мощный спортивный комплекс, огромный зрительный зал. В школе установлено все необходимое учебное оборудование, в том числе высокотехнологичное: станки для 3D-моделирования, оборудование для типографии и школьного телевидения.

Открылась новая школа для 1650 учеников в Санкт-Петербурге

Четырехэтажное здание рассчитано на 66 классов — это 1650 учеников. Помимо учебных классов здесь разместились мастерские, в том числе по обработке тканей, кулинарии и домоводству, а также большая библиотека площадью почти 1 тыс. м2 с фондом открытого хранения. Кроме того, в школе есть актовый зал с эстрадой, артистические помещения, кабинет музыки и пения, кладовые для музыкальных инструментов, оборудования и реквизита.

Для занятий спортом оборудованы три физкультурных зала и два современных бассейна. А во дворе разместились футбольное поле, комбинированная площадка для игры в баскетбол или волейбол, беговые дорожки, а также площадки для отдыха и игр на свежем воздухе.

В Выборском р-не Санкт-Петербурга открылась новая школа на 550 мест

В Выборгском районе Санкт-Петербурга состоялось торжественное открытие новой школы на 550 мест, построенной девелопером «Главстрой Санкт-Петербург» в ЖК «Северная долина». Учебное заведение вошло в образовательный кластер ГБОУ школа № 142 Выборгского района. Своих первых учеников школа примет уже 1 апреля 2025 года.

Всего было построено 12 школ и детских садов, среди них 12 новых.

— новых школ-9

— реконструирована 1 школа

-новых детских садов -3

других образовательных учреждений-0

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