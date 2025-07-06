Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в мае-июне 2025 года

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Согласно публикциям «Сделано у нас» в мае и июне 2025 года в стране открыто 14 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе запущено 4 крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей в каждый (всего 21,6 млрд рублей).

Общий объём вложенных средств в проекты составляет 23,6 млрд рублей.

В обзор вошли предприятия:

— пищевая промышленность — 6

— молочные комплексы — 4

— переработка отходов — 1

— переработка зерновых — 1

— птицеводство — 1

— свинокомплексы — 1

В Смоленской области запущен цех по производству лецитина и соевого масла

© rabochy-put.ru

Смоленская компания «Агритек», входящая в ГК «Мелком», построила и запустила в эксплуатацию в Рославльском районе Смоленской области новый цех по производству жидкого лецитина и соевого масла.

Инвестиции в проект составили 270 млн рублей.

Компания построила цех по углубленной очистке растительных масел мощностью переработки до 200 тонн в сутки.

В Калужской области открылся новый молокозавод

Вьетнамская TH Group запустила первую линию молокозавода в Калужской области.

Мощность этой линии составит 500 тонн молока в сутки. В перспективе мощность будет увеличена до 1 тыс. тонн в сутки.

Объём инвестиций в производство на старте проекта оценивался в 15,5 млрд рублей.

Запуск завода это только часть масштабного проекта. Всего TH Milk реализует в Калужской области три крупных агропромышленных комплекса. В Ульяновском и Хвастовичском районах строятся два молочных животноводческих комплекса по 6 тысяч голов дойного стада каждый.

После завершения всех трёх проектов в регионе будет создано 824 новых рабочих места, а общий объём инвестиций составит внушительные 38 миллиардов рублей.

На Ставрополье запустили производство лактулозы

7 мая в Ставрополе состоялся запуск первого в России производства пребиотика лактулозы — ключевого компонента для создания функциональных молочных ингредиентов для медицины, детского питания и ветеринарии.

Выпускать высокотехнологичную продукцию начал молочный комбинат «Ставропольский». Реализовать проект удалось благодаря сотрудничеству с Северо-Кавказским федеральным университетом при поддержке Министерства науки и высшего образования.

По разным источникам общие инвестиции в проект составили от 415 до 700 млн рублей.

В Пензенской области запущено предприятие по переработке отходов животноводства

В Сердобском районе Пензенской области запустили завод для обработки, переработки и временного хранения побочных продуктов животноводства.

Его проектная мощность составляет 45 тысяч тонн готовых органических удобрений в год.

В проект инвестировано более 240 млн рублей. На предприятии создано 14 рабочих мест.

В Башкирии открылось новое производство мягких сыров

14 мая состоялось открытие цеха по производству мягких сыров на Белебеевском молочном комбинате.

Мощность нового цеха составит 3 тыс. тонн мягких сыров ежегодно.

Начав свой путь 90 лет назад с небольшого завода, сегодня предприятие вносит достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Более 16 тыс. тонн сыров и 1,5 тыс. тонн масла ежегодно — эти цифры говорят сами за себя.

Благодаря модернизации и инвестициям комбинат перерабатывает четверть товарного молока республики и производит 99% всего объема сыров.

В Удмуртии открыта новая молочная ферма

В деревне Чутырь Игринского района Удмуртии открыта новая молочная ферма на 500 голов. Она стала частью сельскохозяйственного производственного кооператива «Чутырский».

Комплекс включает:

— животноводческое помещение беспривязного содержания,

— доильно-молочный блок на 43 места,

— кормоцех,

— жижесборник и лагуну.

Строительство обошлось в 225 млн рублей.

В Рязанской области запущена вторая очередь завода по производству мясных полуфабрикатов

4 июня в Кораблинском районе Рязанской области официально открылся новый мясоперерабатываий комбинат «Кораблинский».

Новый цех завершает производственную систему животноводства в холдинге. Он оснащён автоматической линией по переработке свиней производительностью 1,2 тыс. голов в сутки. Также предусмотрены отделения для обвалки, изготовления и упаковки кусковых и рубленых полуфабрикатов мощностью до 100% от объема произведенной свинины.

Для реализации проекта привлечён кредит на 3,2 млрд рублей.

В Липецкой области открыт роботизированный животноводческий комплекс на 1800 голов

Открытие животноводческого комплекса компании «Милк-АгроИнвест» после реконструкции состоялось в селе Топки Лев-Толстовского района Липецкой области.

Ферма оснащена инновационным оборудованием и на сегодняшний день представлена поголовьем в 1800 коров. На предприятии создано около 100 новых рабочих мест для жителей района.

Объём инвестиций в проект не объявлен.

В Павловском округе открыли три новых птичника

Проект в Павловском районе Нижегородской области реализован в рамках инициативы агрохолдинга «Русское поле» по развитию сотрудничества с фермерами.

В птичники заселены 38 тысяч цыплят.

Общий объём инвестиций в строительство цехов составил около 200 млн рублей.

В Чувашии открылся современный цех по производству сухого молока

В селе Новое Чурашево Ибресинского округа открыт цех по производству сухого обезжиренного молока на заводе «Волжское перерабатывающее предприятие».

Запущен новый сушильный комплекс мощностью 500 кг испаренной влаги в час. Теперь предприятие сможет переработать до 100 тонн обезжиренного молока в сутки, в сухом виде — до 8,5 тонн. На новое производство планируется привлечь от 20 до 25 человек.

Инвестиционный проект реализован за счет собственных средств предприятия в размере 200 млн рублей. В планах завода — строительство отдельного сушильного комплекса со складом хранения 1000 тонн готовой продукции.

В Крыму открылась новая ферма по разведению КРС

18 июня 2025 года на базе предприятия ООО «Крым агро цех» в Красногвардейском районе на севере Крыма состоялось открытие новой фермы. Предприятие специализируется на разведении крупного рогатого скота.

Статус племенного репродуктора ООО «Крым агро цех» официально зарегистрировано как племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота голштинской породы в декабре 2020 года.

Аграрии Ивановской области в 2025 году ввели в эксплуатацию 4 молочные фермы

Сельхозпредприятие «Вергуза» ввело в эксплуатацию в Ивановском районе животноводческий комплекс на 400 голов с доильным залом «Елочка».

Молочный комплекс АО «Вергуза» заработал в мае, здесь содержатся 200 коров дойного стада и 74 нетеля.

В 2025 году в регионе уже завершено строительство четырёх молочных ферм. Помимо Ивановского района, инвестпроекты также реализованы в Родниковском и Шуйском районах. Общий объём инвестиций по этим проектам составил 450 млн рублей.

«Аква Фид» открыла завод рыбных кормов в Карелии

24 июня в поселке Березовка Кондопожского района компания «Аква Фид» открыла завод по производству кормов для рыб ценных пород. Это одно из крупнейших предприятий этой отрасли в стране, способное производить до 50 тыс. тонн продукции ежегодно, что позволит практически полностью обеспечить рыбными кормами все рыбоводческие хозяйства Карелии.

На новом заводе в поселке Березовка будут работать около ста квалифицированных специалистов, а поступления в местный бюджет значительно возрастут. В создание предприятия вложено почти 1,8 млрд рублей инвестиций.

Новую свинотоварную ферму открыли в Кочубеевском округе Ставропольского края

© stapravda.ru

На хуторе Петровском Кочубеевского округа запущена в эксплуатацию новая свинотоварная ферма, рассчитанная на 18 тысяч голов животных.

После ввода в эксплуатацию новых мощностей комплекс будет способен содержать одновременно почти 35 тысяч голов, обеспечивая ежегодное производство до 5 тысяч тонн свинины.

Инвестиции в проект составили 1,1 млрд рублей.

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