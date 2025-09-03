© yanao.ru

Конец лета на Ямале всегда богат на позитивные новости, и дело не только в том, что строительный сезон подходит к концу. В августе традиционно стартует «Честный маршрут», когда правительство региона во главе с губернатором на автомобиле едут через весь регион. Длина маршрута от Салехарда до Ноябрьска более 1000 километров, благо, что автодороги Ямала теперь позволяют преодолевать его без проблем. Практически во всех городах по маршруту поездки открываются новые объекты, решаются давние проблемы, а одно из самых радостных событий в каждом «Честном маршруте» — вручение ключей новосёлам.

Штативы для фотографирования установили в живописных локациях Губкинского.

В Губкинском в нескольких городских локациях появились штативы, куда можно установить телефон и самостоятельно сделать красивые памятные фотографии. Три штатива появились в Никольском сквере, у светомузыкального фонтана, на смотровой площадке на пляже и в Молодёжном парке в Пурпе.

В Губкинском благоустроили городской пляж.

С просьбой сделать территорию отдыха у реки Пякупур давно просили местные жители. Для её реализации был разработан масштабный проект «Море северного счастья», который включал как благоустройство набережной, так и самого пляжа. Проект в конце 2023 года стал победителем регионального конкурса лучших отраслевых достижений муниципальных управленческих команд в номинации «Лучший проект создания комфортной городской среды».

Набережную благоустроили в прошлом году. Оборудовали удобные пешеходные дорожки с деревянным покрытием и смотровые площадки с живописными видами на реку, автостоянки и велопарковки. В этом году впервые в Губкинском открыли городской пляж. Перед открытием водолазы тщательно обследовали дно реки в зоне купания, удалив опасные предметы и мусор. Эксперты провели анализ проб воды, чтобы убедиться в ее соответствии санитарным нормам и требованиям. Специалисты обработали территорию от клещей и комаров. Организовано дежурство спасателей.

Прибрежная зона получила комплексное развитие и предлагает разнообразные возможности для отдыха и развлечений в любое время года. Неподалеку, в едином архитектурном стиле, располагается глэмпинг «Северное сияние».

Летом для горожан доступны беседки, лежаки и зонты, детские игровые элементы и три мангальные зоны. Любители активного отдыха могут воспользоваться двумя площадками для игр в пляжный волейбол, а также новыми спортивными зонами с площадками для панна-бола и текбола. В зимнее время здесь организуется трасса для дрифта и тюбинг-трасса. Общая площадь обновленной территории составляет свыше 50 тысяч квадратных метров.

В Надыме на берегу Янтарного озера открыли благоустроенный пляж.

В Надыме на территории озера Янтарное сделали благоустроенную пляжную зону. Специалисты очистили берег озера со стороны микрорайона Олимпийского. На пляже были установлены шезлонги, раздевалки и беседки, выполненные из экологичных материалов. Также там обустроили деревянные тропинки и установили современную систему видеонаблюдения.

В Губкинском реконструирована поликлиника.

В отдалённом микрорайоне Губкинского Пурпе 2162 человека уже получили медицинскую помощь в обновлённой поликлинике. В медучреждении провели капитальный ремонт, который завершился в этом году.

Поликлиника позволяет губкинцам получить необходимую медицинскую помощь, а также пройти обследование на высокоточном оборудовании в шаговой доступности. Жителям микрорайонов Пурпе и Пурпе-1 теперь не нужно ездить 15 километров в ближайшую поликлинику, чтобы попасть к врачу. На месте пациентов принимают терапевты, педиатры, акушер-гинеколог, хирург, отоларинголог, офтальмолог и невролог. Оборудование в больнице полностью обновили, установили новую мебель. Во время капремонта специалисты сделали архитектурную подсветку здания.

В обновлённой поликлинике Пурпе открылся рентген-кабинет, которого никогд не было.

Дом культуры Муравленко открылся после реконструкции.

Комплексное обновление учреждения затронуло все ключевые пространства объекта культуры, превратив его в современный многофункциональный центр искусства и творчества. Площадь дома культуры после реконструкции увеличилась благодаря пристройке и теперь составляет почти две тысячи квадратных метров. Полностью обновлён фасад, усилен каркас, отремонтирован цоколь и обновлены несущие конструкции. Строители установили современные стеновые панели, дверные и оконные блоки.

Комплексная модернизация охватила все ключевые пространства учреждения. Благодаря ремонту здесь появились два новых танцевальных зала, что позволит увеличить количество коллективов в три раза. Теперь порядка 300 муравленковцев, от юных танцоров до представителей серебряного возраста, смогут заниматься творчеством в комфортных условиях.

Также обновили и современный концертный зал, теперь он идеально подходит для проведения театральных постановок, торжественных церемоний награждения и отчётных концертов.

Преобразилась и площадь перед Домом культуры. У муравленковцев появилась новая прогулочная зона с уютными беседками и амфитеатром. Проект её реконструкции стал победителем голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Новый дом для переселения аварийного фонда построили в Лабытнанги.

В пятиэтажном здании будут проживать 116 семей. Все квартиры сданы с чистовой отделкой и установленной сантехникой. Прилегающая территория полностью благоустроена: выполнено асфальтирование проездов и тротуаров, оборудованы парковочные зоны и детская игровая площадка. В целях безопасности установлены камеры наружного видеонаблюдения.

Следом, в День Государственного флага, в другой новый пятиэтажный дом переехали 143 человека. Все они участники программы по переселению из аварийного фонда. Благодаря переезду этих семей будет расселено и снесено 16 аварийных многоквартирных домов. Квартиры в новом доме сданы с ремонтом и сантехникой, во дворе установлены детская игровая площадка, система видеонаблюдения, обустроены парковочные места.

До конца 2025 года в Лабытнанги планируется заселить еще три новых дома — на улицах Комарова, Октябрьской и Первомайской. В них переедут 283 семьи, или 714 человек, что позволит снести еще 47 аварийных домов. Это самое масштабное расселение в городе за последние три года. В 2022 году в новые квартиры в Лабытнанги переехало 412 семей, для них возвели три многоквартирника.

В настоящее время в Лабытнанги возводятся 21 многоквартирный дом. В них переедут более двух тысяч семей, большинство — из аварийного жилья. Два дома планируют ввести в эксплуатацию до конца этого года.

Жители Губкинского переехали из ветхого жилья в новые квартиры.

Ключи от новых квартир получили жители микрорайонов Пурпе и Пурпе-1. Они переехали в два новых дома по улице Железнодорожной на территории Пурпе. Всего в новые дома переедут 107 семей — это почти 300 человек. Все — жители аварийного фонда. Квартиры передаются с чистовой отделкой: установлены натяжные потолки, качественное напольное покрытие, межкомнатные двери, сантехника. Кухни укомплектованы раковиной и электрической плитой с духовкой. Общая площадь новых квартир около 5500 квадратных метров. Дома построены из керамзитобетонных блоков и керамического кирпича. Материалы обладают хорошей тепло- и звукоизоляцией, что позволяет снизить затраты на отопление.

Рядом построено ещй два пятиэтажных здания. В 112 благоустроенных квартир переселятся жители ветхих домов микрорайонов Пурпе и Пурпе-1. Все помещения — с полной внутренней отделкой: установлены натяжные потолки, качественное напольное покрытие, современные межкомнатные двери, сантехника, керамическая плитка, розетки и выключатели. На кухнях есть раковины и электроплиты с духовыми шкафами. На придомовой территории обустроены детские игровые площадки и парковка, спортивная зона с элементами воркаута, футбольным полем и беговой дорожкой с безопасным покрытием.

Рядом с новыми домами предусмотрена вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни. Придомовая территория благоустроена, есть детская площадка и просторная парковка. В шаговой доступности находится школа и детский сад, магазины, скверы и парк «Молодежный», а также железнодорожный вокзал, открывшийся в этом году. Для удобства жителей регулярно ходит общественный транспорт, курсирующий как внутри района, так и соединяющий Пурпе с основной частью города и территорией Пурпе-1, установлены теплые остановки.

За четыре года после присоединения Пурпе к Губкинскому в микрорайоне произошли заметные изменения. За это время в Пурпе и Пурпе-1 были построены четыре многоквартирных дома, капитально отремонтированы детские сады «Звездочка» и «Белоснежка», реконструированы Дом детского творчества и Культурно-молодежный центр на Аэродромной, 12. Обновлены фасады семи жилых домов, появились 15 скверов и детских игровых площадок. В Пурпе открылись лыжная база и ФАП в Пурпе-1, построен новый железнодорожный вокзал .

В Тарко-Сале продолжает заселяться «Южный» микрорайон.

Одним из знаковых событий Честного маршрута стало торжественное вручение ключей новосёлам в микрорайоне «Южный» в Тарко-Сале. Восемь семей, ранее проживавших в аварийном жилье, получили квартиры в новом капитальном жилом фонде.

Микрорайон большой, в шести пятиэтажных домах, рассчитанных на 876 квартир, будут жить порядка трёх тысяч человек, поэтому новости отсюда приходят постоянно.

В Муравленко заселился новый дом.

В трёхэтажном доме в переулке Радужный предусмотрено 39 квартир для семей, участвующих в программе переселения из непригодного жилья. Микрорайон Молодёжный стал для ямальцев новым домом, за шесть лет здесь возведено пять жилых зданий, строят ещё пять объектов.

В Муравленко вопрос переселения из аварийного жилья пока ещё остается актуальным. Сейчас в городе строится 25 многоквартирных домов, сотни семей в скором времени переедут в свои новые, капитальные квартиры". Всего в этом году в Муравленко планируется расселить 220 семей, проживающих в аварийном фонде. За последние шесть лет из таких домов переехало более 2300 семей.

Муралы дружбы объединили Ноябрьск и Волноваху.

На фасадах жилых домов Ноябрьска и Волновахи появились новые муралы — символы неразрывной связи между Ямалом и Донбассом. Произведения уличного искусства создают единый диптих, объединяющий два города.

В основу рисунков легли эскизы победительниц межрегионального конкурса «Сердце Севера — тепло Донбасса», который проводился при поддержке Российского «Движения Первых». Творческие работы Анны Лисовой из Тарко-Сале и Софии Харуненко из села Златоустовка Волновахского округа были доработаны профессиональными художниками из Москвы и Санкт-Петербурга для крупного уличного формата. При этом ключевые замыслы юных авторов сохранены, а финальные композиции приобрели новые художественные акценты.

В Ноябрьске мурал украсил фасад дома по улице Космонавтов, а его «партнерское полотно» появилось на многоэтажке в Волновахе. Вместе они символизируют связь двух регионов, которая десятилетиями поддерживается совместными достижениями и взаимной помощью. Так, жители Донбасса внесли значительный вклад в освоение северных территорий и строительство арктических городов, а сегодня Ямал оказывает помощь в восстановлении Волновахи.

Ещё два мурала украсили дома на перекрёстке улиц Советской и Дзержинского.

Новые муралы появились и в других городах и посёлках Ямала. Например, в Муравленко зазвучала настоящая песня о Ямале — там появился мурал, вдохновлённый природой и жителями Крайнего севера.

В селе Мыс Каменный петербургские художники создали серию муралов. Они иллюстрируют жизнь на берегу Обской губы и украшают улицы современным искусством. Фасады домов Мыса Каменного теперь украшают: тундра в утренней дымке, движение солнца в полярный день, ледокол и вертолёт над морем. Идеи для муралов появлялись у художников после бесед с местными жителями о жизни на Севере. Чтобы их воплотить, мастера применяли разные приёмы. Это размытые пейзажи, геометрический минимализм и детские иллюстрации.

Челябинский художник закончил работу над муралом в микрорайоне Пуровск Тарко-Сале. На стене дома № 17 на улице Новой он изобразил «Северный путь».

Мурал на тему рыбалки украсил фасад одной из многоэтажек Салехарда.

И в заключение расскажу об успехах Ямала на федеральном уровне. Так, салехардский загородный комплекс «Ямал Парк» назван одним из лучших брендов России. Проект одержал победу в номинации «Бренды малых городов».

Всего на конкурс было подано более 14 тысяч заявок, из которых специалисты выбрали 100 лучших проектов. Среди них — «Ямал Парк». Загородный комплекс предоставляет гостям стильные глэмпинги, аутентичные бани и домики для приготовления на гриле. Кроме того, посетители со смотровой площадки могут понаблюдать за северным сиянием и Полярным Уралом.

В то же время Яр-Сале возглавил рейтинг устойчивого развития и качества жизни небольших населенных пунктов арктических регионов России. В него вошли 46 арктических посёлков численностью до 25 тысяч человек из 10 российских регионов. Кроме Яр-Сале, в лидеры вышли ямальские посёлки Уренгой, Тазовский и село Аксарка. © yanao.ru

Оценку устойчивому развитию и качеству жизни давали на основе открытых данных, анкет и социологического опроса. Специалисты проанализировали ситуацию в Ямало-Ненецком, Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, Архангельской и Мурманской областях, Красноярском крае, Якутии, а также в республиках Карелия и Коми. 23 июня рейтинг обсудили на круглом столе Совета Федерации на тему «Обеспечение устойчивого развития арктических поселков и сёл».

Рейтинг арктических посёлков подчеркивает важность комплексного подхода к развитию арктических территорий. Успехи Ямала, где лидирующие позиции занимают сразу несколько населенных пунктов, свидетельствуют о системной работе региона по улучшению качества жизни, развитию инфраструктуры, поддержке экономики и сохранению экологии. Особенно ценно, что при этом учитываются интересы и потребности коренных малочисленных народов Севера, что является ключевым фактором устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации.

В статье использованы личные фотографии и фото из открытых источников.

