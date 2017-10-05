Начались государственные испытания дизель-электрического ледокола «Илья Муромец»
Сегодня дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» проекта 21180 покинул акваторию ОАО «Адмиралтейские верфи» и вышел в Финский залив на государственные испытания. Ледокол был заложен в Санкт-Петербурге 23 апреля 2015 года, спущен на воду 10 июня 2016 года, а с 22 июля по 12 сентября этого года успешно прошёл заводские ходовые испытания.
Технические характеристики:
Водоизмещение: 6000 т.
Главные размерения: длина — 85 м, ширина — 19.2 м, осадка — 6.6 м.
Максимальная скорость хода: 15 узлов
Мощность: 8 МВт
Лёдопроходимость: 1 м.
Дальность плавания: 12000 миль
Автономность: 60 суток
Экипаж: 32 человека (плюс 50 человек дополнительно)
На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
Фото Петра Ковалёва с сайта tass.ru
05.10.1720:50:18