Начались государственные испытания дизель-электрического ледокола «Илья Муромец»

Сегодня дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» проекта 21180 покинул акваторию ОАО «Адмиралтейские верфи» и вышел в Финский залив на государственные испытания. Ледокол был заложен в Санкт-Петербурге 23 апреля 2015 года, спущен на воду 10 июня 2016 года, а с 22 июля по 12 сентября этого года успешно прошёл заводские ходовые испытания.

Технические характеристики:

Водоизмещение: 6000 т.

Главные размерения: длина — 85 м, ширина — 19.2 м, осадка — 6.6 м.

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Мощность: 8 МВт

Лёдопроходимость: 1 м.

Дальность плавания: 12000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 32 человека (плюс 50 человек дополнительно)

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

Фото Петра Ковалёва с сайта tass.ru