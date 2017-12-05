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Производство

Крупнейшее производство пластиковых комплектующих для аэрозольных баллонов

  •  © aeroplast.net

Мало кто знает, что в Московской области располагается крупнейшее в России и одно из самых крупных в Европе производство пластиковых комплектующих для аэрозольных баллонов.

Немного истории:

Компания ООО «АЭРОПЛАСТ» создана в 2012 году как производственная компания. Производство и офис расположены в г. Электроугли Московской области.

ООО «АЭРОПЛАСТ» специализируется на выпуске пластиковых комплектующих для аэрозольных баллонов методом литья под давлением. Ассортимент выпускаемой продукции составляет: 

1. Защитные колпаки для всех типоразмеров аэрозольных баллонов.  

2. Адаптеры и распылители для профессиональной и бытовой монтажной пены.  

3. Вертикальные спрей колпаки для бытовых освежителей воздуха.

4. Диспенсер для косметической продукции.

На сегодняшний момент ООО «АЭРОПЛАСТ» является крупнейшим в России производителем в своем сегменте. На производстве трудятся 52 специалиста. Компания располагает 10 термопластавтоматами, в том числе:  3 полностью электрических  термопластавтомата «JSW», Япония и 7 гидравлические  термопластавтомата «NETSTAL», Швейцария.  В ближайших планах компании замена всех гидравлических ТПА на полностью электрические, что позволит снизить затраты и повысить эффективность производства. Общая площадь складских, производственных и офисных помещений составляет более 1750 м².

  •  © aeroplast.net

Мы гордимся современным производством в России!

https://aeroplast.net/o-kompanii/

Производство, аэрозольные баллоны, колпачки, пластик, пластиковые колпачки, насадки, распылители
  • S G S G
    06.12.1714:15:47

    «Компания располагает 10 термопластавтоматАми"

    и да, это реклама? обычно пишут о каком-то новом производстве или событии в производстве

    #983778
    • Aeroplast Team Aeroplast Team
      06.12.1717:16:20

      Спасибо что нашли опечатку.     На данном ресурсе нет информации о нашем производстве.

      #983858
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