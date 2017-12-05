Крупнейшее производство пластиковых комплектующих для аэрозольных баллонов

Мало кто знает, что в Московской области располагается крупнейшее в России и одно из самых крупных в Европе производство пластиковых комплектующих для аэрозольных баллонов.

Немного истории:

Компания ООО «АЭРОПЛАСТ» создана в 2012 году как производственная компания. Производство и офис расположены в г. Электроугли Московской области.

ООО «АЭРОПЛАСТ» специализируется на выпуске пластиковых комплектующих для аэрозольных баллонов методом литья под давлением. Ассортимент выпускаемой продукции составляет:

1. Защитные колпаки для всех типоразмеров аэрозольных баллонов.

2. Адаптеры и распылители для профессиональной и бытовой монтажной пены.

3. Вертикальные спрей колпаки для бытовых освежителей воздуха.

4. Диспенсер для косметической продукции.

На сегодняшний момент ООО «АЭРОПЛАСТ» является крупнейшим в России производителем в своем сегменте. На производстве трудятся 52 специалиста. Компания располагает 10 термопластавтоматами, в том числе: 3 полностью электрических термопластавтомата «JSW», Япония и 7 гидравлические термопластавтомата «NETSTAL», Швейцария. В ближайших планах компании замена всех гидравлических ТПА на полностью электрические, что позволит снизить затраты и повысить эффективность производства. Общая площадь складских, производственных и офисных помещений составляет более 1750 м².

Мы гордимся современным производством в России!