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Транспорт и логистика

В Санкт-Петербурге завершена проходка тоннеля метро до станции «Театральная»

  •  © Фото с сайта metrostroy-spb.ru

14 декабря в Санкт-Петербурге завершилась проходка правого перегонного тоннеля от станции «Горный институт» до станции «Театральная» на строящемся участке Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена. Строительство тоннеля длиной 2204 метра выполнено с помощью проходческого щита КТ-1 5.6, проходка левого перегонного тоннеля продолжается. К настоящему моменту проходческий щит КТ-1 5.6 уже прошёл более 850 метров.

Напомню — в августе в Санкт-Петербурге завершилась проходка двухпутного перегонного тоннеля метро длиной 5.2 км на строящемся участке Невско-Василеостровской линии.

http://www.metrostroy-spb.ru/press/news/1118/

Санкт-Петербург, метро, Лахтинско-Правобережная линия
  • Нет аватара elron
    16.12.1711:50:35

    отличная новость! Питеру расширение сети метро необходимо как воздух.

    #987376
    • A_SEVER A_SEVER
      16.12.1712:16:11

      Питеру расширение сети метро необходимо как воздух.
      В следующем году в Санкт-Петербурге планируют открыть 5 станций метро, после этого можно будет начинать строить другие.

      Отредактировано: A_SEVER~12:17 16.12.17
      #987383
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