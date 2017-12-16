В Санкт-Петербурге завершена проходка тоннеля метро до станции «Театральная»
14 декабря в Санкт-Петербурге завершилась проходка правого перегонного тоннеля от станции «Горный институт» до станции «Театральная» на строящемся участке Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена. Строительство тоннеля длиной 2204 метра выполнено с помощью проходческого щита КТ-1 5.6, проходка левого перегонного тоннеля продолжается. К настоящему моменту проходческий щит КТ-1 5.6 уже прошёл более 850 метров.
Напомню — в августе в Санкт-Петербурге завершилась проходка двухпутного перегонного тоннеля метро длиной 5.2 км на строящемся участке Невско-Василеостровской линии.
16.12.1711:50:35
16.12.1712:16:11 В следующем году в Санкт-Петербурге планируют открыть 5 станций метро, после этого можно будет начинать строить другие.