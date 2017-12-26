Итоги 2017 года: закладка новых кораблей





© Фото из открытых источников

Предлагаю Вашему вниманию итоговый отчёт, посвящённый кораблям и вспомогательным судам, заложенным для ВМФ и Береговой охраны ФСБ России в 2017 году.

1. Многоцелевой патрульный корабль ледокольного типа «Иван Папанин» проекта 23550.

Заложен 19.04.2017 на ОАО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург).

Заводской № 02460

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 8500 т.

Главные размерения: длина — 110 м, ширина — 20 м, осадка — 6 м.

Максимальная скорость хода: около 16 узлов

Автономность: 60 суток.

Экипаж: 60 человек + 50 дополнительно.

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» в контейнерном исполнении.

2. 3. Дизель-электрические подводные лодки проекта 06363.

Заложены 28.07.2017 на ОАО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург).

Заводской № 01614 — Б-274 «Петропавловск-Камчатский»

Заводской № 01615 — Б-603 «Волхов»





© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»

Технические характеристики:

Водоизмещение (надводное): 2350 тонн

Водоизмещение (подводное): 3100 тонн

Скорость (надводная): 17 узлов

Скорость (подводная): 20 узлов

Рабочая глубина погружения: 240 метров

Предельная глубина погружения: 350 метров

Вооружение: 6 533-мм ТА, боекомплект 18 ракет и торпед

Автономность плавания: 45 суток

Экипаж: 57 человек

4. Многоцелевая АПЛ «Ульяновск» проекта 08851 «Ясень-М».

Заложена 28.07.2017 на ОАО «Производственное объединение «Севмаш» (Северодвинск).

Заводской № 166



© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»

Технические характеристики:

Водоизмещение надводное: 9500 т.

Водоизмещение подводное: 11800 т.

Главные размерения: длина — 133 м, ширина — 11.5 м, осадка — 10 м.

Максимальная скорость хода (надводная): 16 узлов

Максимальная скорость хода (подводная): 28 узлов

Глубина погружения (рабочая): 520 м.

Глубина погружения (предельная): 600 м.

Дальность плавания: не ограничена

Автономность: 100 суток

Экипаж: 85 человек

Вооружение: 8×4 ВПУ РК и 10 533-мм торпедных аппаратов

5. Малый ракетный корабль «Град» проекта 21631 «Буян-М».

Заложен 24.04.2017 на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» (Республика Татарстан).

Заводской № 640



© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро»

Технические характеристики:

Водоизмещение: 950 т.

Главные размерения: длина — 74.1 м, ширина — 11 м, осадка — 2.6 м.

Максимальная скорость хода: 25 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 36 человек

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14

два АМС (автоматизированный модуль самообороны) 3М-47 «Гибка» (ЗУР «Игла-С»)

одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Ласка»

одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

6. 7. Малые ракетные корабли «Охотск» и «Вихрь» проекта 22800 «Каракурт».

Заложены на ФГУП «Судостроительный завод «Море» (Феодосия).

«Охотск» (заводской № 255) — 17.03.2017

«Вихрь» (заводской № 256) — 19.12.2017



© Рендер с сайта almaz-kb.ru

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 800 т.

Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.

Максимальная скорость хода: около 30 узлов

Дальность плавания: 2500 миль

Автономность: 15 суток

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»

одна 76-мм артустановка АК-176М

один ЗРАК «Панцирь-М» или две 30-мм артустановки АК-630М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ





© Фото из открытых источников

8. 9. 10. Базовые тральщики проекта 12700 «Александрит».

Заложены на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» (Санкт-Петербург).

«Иван Антонов» (заводской № 523) — 25.01.2017

«Владимир Емельянов» (заводской № 524) — 20.04.2017

«Яков Баляев» (заводской № 525) — 26.12.2017





© Рендер с сайта almaz-kb.ru

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 800 т.

Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10.2 м, осадка — 2.7 м.

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 41 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-306

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

минно-тральное вооружение





© Фото из открытых источников

11. Пограничный сторожевой корабль проекта 22100 «Океан».

Заложен 28.04.2017 на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» (Республика Татарстан).

Заводской № 113



© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 2700 т.

Максимальная скорость хода: около 20 узлов

Дальность плавания: около 12000 миль

Автономность: 60 суток

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.





© Фото из открытых источников

12. Пограничное патрульное судно проекта 22120 «Пурга».

Заложено 24.05.2017 на ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).

Заводской № 052



© Фото из открытых источников

Проектанты ООО ПКБ «Петробалт» и ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 1246 т.

Главные размерения: длина — 70.8 м, ширина — 10,4 м, осадка — 3.6 м.

Максимальная скорость хода: 21 узел

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 20 суток

Экипаж: 25 человек

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

13. Пограничный сторожевой корабль проекта 22460 «Охотник».

Заложен 24.05.2017 на ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).

Заводской № 510



© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 670 т.

Главные размерения: длина — 62.5 м, ширина — 11 м, осадка — 3.3 м.

Максимальная скорость хода: 24.8 узла

Дальность плавания: 3500 миль (8 уз)

Автономность: 30 суток

Экипаж: 20 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-630М

два 12.7-мм пулемёта «Корд»

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

14. Пограничный сторожевой корабль проекта 10410 «Светляк».

Заложен 24.05.2017 на ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).

Заводской № 313



© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 375 т. (полное)

Главные размерения: длина — 49.5 м, ширина — 9.2 м, осадка — 2.6 м.

Максимальная скорость хода: 32 узла

Дальность плавания: 1500 миль (12 уз)

Автономность: 10 суток.

Экипаж: 28 человек.

Вооружение:

одна 30-мм артустановки АК-306

два 12.7-мм пулемёта «Корд»

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для беспилотного аппарата.





© Фото из открытых источников

15. Малый морской танкер «Василий Никитин» проекта 03182.

Заложен 10.03.2017 на ОАО «Судостроительный завод «Волга» (Нижний Новгород).

Заводской № 851



© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро»

Технические характеристики:

Водоизмещение: 3500 т.

Главные размерения: длина — 75 м, ширина — 15.4 м, осадка — 5 м.

Максимальная скорость хода:? узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 24 человека

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

16. Морской транспорт вооружения «Геннадий Дмитриев» проекта 20360М.

Заложен 05.05.2017 на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск).

Заводской № 01551



© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 3627 т.

Главные размерения: длина — 77.8 м, ширина — 15.8 м, осадка — 4 м.

Максимальная скорость хода: 14 узлов

Дальность плавания: 3000 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 32 человека

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.





© Фото из открытых источников

Внимание! Завтра отчёт будет дополнен «шифровкой в центр»! :)