Итоги 2017 года: закладка новых кораблей
Предлагаю Вашему вниманию итоговый отчёт, посвящённый кораблям и вспомогательным судам, заложенным для ВМФ и Береговой охраны ФСБ России в 2017 году.
1. Многоцелевой патрульный корабль ледокольного типа «Иван Папанин» проекта 23550.
Заложен 19.04.2017 на ОАО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург).
Заводской № 02460
Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 8500 т.
Главные размерения: длина — 110 м, ширина — 20 м, осадка — 6 м.
Максимальная скорость хода: около 16 узлов
Автономность: 60 суток.
Экипаж: 60 человек + 50 дополнительно.
Вооружение:
одна 76-мм артустановка АК-176МА
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» в контейнерном исполнении.
2. 3. Дизель-электрические подводные лодки проекта 06363.
Заложены 28.07.2017 на ОАО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург).
Заводской № 01614 — Б-274 «Петропавловск-Камчатский»
Заводской № 01615 — Б-603 «Волхов»
Проектант — ОАО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»
Технические характеристики:
Водоизмещение (надводное): 2350 тонн
Водоизмещение (подводное): 3100 тонн
Скорость (надводная): 17 узлов
Скорость (подводная): 20 узлов
Рабочая глубина погружения: 240 метров
Предельная глубина погружения: 350 метров
Вооружение: 6 533-мм ТА, боекомплект 18 ракет и торпед
Автономность плавания: 45 суток
Экипаж: 57 человек
4. Многоцелевая АПЛ «Ульяновск» проекта 08851 «Ясень-М».
Заложена 28.07.2017 на ОАО «Производственное объединение «Севмаш» (Северодвинск).
Проектант — ОАО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»
Технические характеристики:
Водоизмещение надводное: 9500 т.
Водоизмещение подводное: 11800 т.
Главные размерения: длина — 133 м, ширина — 11.5 м, осадка — 10 м.
Максимальная скорость хода (надводная): 16 узлов
Максимальная скорость хода (подводная): 28 узлов
Глубина погружения (рабочая): 520 м.
Глубина погружения (предельная): 600 м.
Дальность плавания: не ограничена
Автономность: 100 суток
Экипаж: 85 человек
Вооружение: 8×4 ВПУ РК и 10 533-мм торпедных аппаратов
5. Малый ракетный корабль «Град» проекта 21631 «Буян-М».
Заложен 24.04.2017 на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» (Республика Татарстан).
Проектант — ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро»
Технические характеристики:
Водоизмещение: 950 т.
Главные размерения: длина — 74.1 м, ширина — 11 м, осадка — 2.6 м.
Максимальная скорость хода: 25 узлов
Дальность плавания: 1500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 36 человек
Вооружение:
одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14
два АМС (автоматизированный модуль самообороны) 3М-47 «Гибка» (ЗУР «Игла-С»)
одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Ласка»
одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
6. 7. Малые ракетные корабли «Охотск» и «Вихрь» проекта 22800 «Каракурт».
Заложены на ФГУП «Судостроительный завод «Море» (Феодосия).
«Охотск» (заводской № 255) — 17.03.2017
«Вихрь» (заводской № 256) — 19.12.2017
Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 800 т.
Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.
Максимальная скорость хода: около 30 узлов
Дальность плавания: 2500 миль
Автономность: 15 суток
Вооружение:
одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»
одна 76-мм артустановка АК-176М
один ЗРАК «Панцирь-М» или две 30-мм артустановки АК-630М
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
8. 9. 10. Базовые тральщики проекта 12700 «Александрит».
Заложены на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» (Санкт-Петербург).
«Иван Антонов» (заводской № 523) — 25.01.2017
«Владимир Емельянов» (заводской № 524) — 20.04.2017
«Яков Баляев» (заводской № 525) — 26.12.2017
Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 800 т.
Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10.2 м, осадка — 2.7 м.
Максимальная скорость хода: 15 узлов
Дальность плавания: 1500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 41 человек
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-306
одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ
минно-тральное вооружение
11. Пограничный сторожевой корабль проекта 22100 «Океан».
Заложен 28.04.2017 на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» (Республика Татарстан).
Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 2700 т.
Максимальная скорость хода: около 20 узлов
Дальность плавания: около 12000 миль
Автономность: 60 суток
Вооружение:
одна 76-мм артустановка АК-176М
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.
12. Пограничное патрульное судно проекта 22120 «Пурга».
Заложено 24.05.2017 на ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).
Проектанты ООО ПКБ «Петробалт» и ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 1246 т.
Главные размерения: длина — 70.8 м, ширина — 10,4 м, осадка — 3.6 м.
Максимальная скорость хода: 21 узел
Дальность плавания: 6000 миль
Автономность: 20 суток
Экипаж: 25 человек
На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
13. Пограничный сторожевой корабль проекта 22460 «Охотник».
Заложен 24.05.2017 на ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).
Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 670 т.
Главные размерения: длина — 62.5 м, ширина — 11 м, осадка — 3.3 м.
Максимальная скорость хода: 24.8 узла
Дальность плавания: 3500 миль (8 уз)
Автономность: 30 суток
Экипаж: 20 человек
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-630М
два 12.7-мм пулемёта «Корд»
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
14. Пограничный сторожевой корабль проекта 10410 «Светляк».
Заложен 24.05.2017 на ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).
Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 375 т. (полное)
Главные размерения: длина — 49.5 м, ширина — 9.2 м, осадка — 2.6 м.
Максимальная скорость хода: 32 узла
Дальность плавания: 1500 миль (12 уз)
Автономность: 10 суток.
Экипаж: 28 человек.
Вооружение:
одна 30-мм артустановки АК-306
два 12.7-мм пулемёта «Корд»
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для беспилотного аппарата.
15. Малый морской танкер «Василий Никитин» проекта 03182.
Заложен 10.03.2017 на ОАО «Судостроительный завод «Волга» (Нижний Новгород).
Проектант — ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро»
Технические характеристики:
Водоизмещение: 3500 т.
Главные размерения: длина — 75 м, ширина — 15.4 м, осадка — 5 м.
Максимальная скорость хода:? узлов
Дальность плавания: 1500 миль
Автономность: 30 суток
Экипаж: 24 человека
На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
16. Морской транспорт вооружения «Геннадий Дмитриев» проекта 20360М.
Заложен 05.05.2017 на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск).
Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 3627 т.
Главные размерения: длина — 77.8 м, ширина — 15.8 м, осадка — 4 м.
Максимальная скорость хода: 14 узлов
Дальность плавания: 3000 миль
Автономность: 30 суток
Экипаж: 32 человека
На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
Внимание! Завтра отчёт будет дополнен «шифровкой в центр»! :)
26.12.1720:17:31
26.12.1721:28:47
26.12.1723:29:25 Пожалуйста.
26.12.1722:41:07
26.12.1723:28:23 Их строят в Керчи, заложили уже не менее 3-х.
26.12.1723:09:47
26.12.1723:21:56
26.12.1723:34:23 А если посмотреть внимательно все предыдущие отчёты? А пограничники не военные?
26.12.1723:45:13
26.12.1723:53:46 Но у них тоже есть корабли!
27.12.1701:39:25
27.12.1704:19:18
27.12.1707:40:41 Привыкайте — что-то похожее будет в ближайшие несколько лет.