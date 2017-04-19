В Санкт-Петербурге заложен патрульный корабль «Иван Папанин»

Сегодня в Санкт-Петербурге на ОАО «Адмиралтейские верфи» заложен многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа «Иван Папанин» проекта 23550 для ВМФ России.

Проект нового корабля разработан ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» на основе концепции ледокола Береговой охраны Норвегии «Свальбард» и сочетает качества боевого корабля, ледокола, грузового судна и спасателя. Корабль предназначен для несения патрульной службы в суровых условиях Арктики и способен самостоятельно преодолевать лёд толщиной до 1.5 метров, перевозить грузы в контейнерах на верхней палубе, а также оказывать помощь терпящим бедствие судам.

В соответствии с подписанным в 2016 году контрактом ВМФ должен получить 2 патрульных корабля проекта 23550 до конца 2020 года.

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» в контейнерном исполнении.

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