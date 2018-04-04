Российские суперкомпьютеры рванули вверх

По данным последней 28 редакции рейтинга суперкомпьютеров России, всего за полгода суммарная мощность систем из Топ-50 выросла почти на треть, хотя в десятке лидеров сменилось только одно имя.

Российский суперкомпьютер становится массовым явлением

Согласно данным свежей 28 редакции списка Топ-50 самых мощных компьютеров СНГ, представленной НИВЦ МГУ имени М.В.Ломоносова и МСЦ РАН в рамках Международной научной конференции «Параллельные вычислительные технологии (ПаВТ) 2018», наметился заметный рост производительности входящих в список систем.

Суммарная производительность систем из списка Топ-50 на тесте Linpack за полгода выросла с 8,7 ПФЛОПС (квадриллионов (1015) операций с плавающей точкой в секунду) до 10,7 ПФЛОПС. Суммарная пиковая производительность систем списка при этом достигла 17,4 ПФЛОПС, хотя еще полгода назад в предыдущей редакции списка она составляла только 13,4 ПФЛОПС.

Всего за полгода, прошедшие с публикации предыдущего рейтинга Топ-50, список пополнился девятью совершенно новыми суперкомпьютерами, и семь систем из списка прошли масштабное обновление. Эти показатели, по данным составителей Топ-50, являются рекордом за последние шесть лет.

Заявок на вхождение в рейтинг было больше, но не все системы преодолели нижний порог производительности: для вхождения в нынешнюю редакцию Топ-50 потребовалась производительность на тесте Linpack не менее 42,6 ТФЛОПС против 38,1 ТФЛОПС в предыдущей редакции.

Суммарная производительность систем из рейтинга Топ50

Составители рейтинга отмечают, что основные изменения в последней редакции Топ-50 пришлись не на лидеров списка, но на системы с производительностью 50-70 ТФЛОПС. Это говорит о том, что суперкомпьютер в России стал достаточно массовым явлением, и его производительность закладывается не ради рекордов, но уже с учетом потребностей и финансовых возможностей заказчика.

Российская наука и образование остались главными потребителями суперкомпьютерных мощностей, на них, как и в прежней редакции, пришлось 18 систем из рейтинга. Количество систем для конкретных прикладных исследований уменьшилось с 16 до 14. Число систем HPC в промышленности также несколько сократилось — с пяти до четырех; число систем в финансовой области осталось равным трем.

Разработчики систем из Топ50

По количеству систем, входящих в список, лидером осталась компания Hewlett-Packard Enterprise — 13 систем, как и в прошлой редакции. За ней следует группа компаний РСК с 12 системами, добавившая за полгода в рейтинг еще один свой суперкомпьютер. Тройку лидеров замыкает компания «Т-Платформы» с 11 системами против семи систем в прошлой редакции. На четвертом месте разместилась IBM с пятью системами (семь в прошлом рейтинге). Впервые в списке появились четыре системы, в качестве производителя которых значится Nvidia.

Лидеры и аутсайдеры

Лидером списка Топ-50 семь редакций подряд остается суперкомпьютер «Ломоносов-2» производства компании «Т-Платформы» в МГУ им. М.В.Ломоносова. После обновления его производительность на тесте Linpack возросла с 2,1 ПФЛОПС до 2,48 ПФЛОПС, пиковая производительность возросла до 4,95 ПФЛОПС.

Суперкомпьютер «Ломоносов-2»

На второе место списка выдвинулся новый суперкомпьютер производства «T-Платформы» и CRAY в Главном вычислительном центре Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Его производительность на тесте Linpack составляет 1,29 ПФЛОПС.

На третье место со второго опустился суперкомпьютер «Ломоносов» производства «Т-Платформ» в МГУ им. М.В.Ломоносова. Его производительность на тесте Linpack составляет 901,9 ТФЛОПС.

На четвертое место списка поднялся суперкомпьютер в НИЦ «Курчатовский Институт», созданный в результате объединения двух ранее установленных в институте систем. Его производительность на тесте Linpack составила 755,53 ТФЛОПС. И это все изменения в первой десятке рейтинга.

Из чего сделаны российские суперкомпьютеры

Все 50 систем последней редакции рейтинга Топ-50 в качестве основных процессоров используют решения Intel. В списке появились две системы, базирующиеся на новейших многоядерных процессорах Intel Xeon Gold.

Тип процессоров в системах из Топ50

Число гибридных суперкомпьютеров, использующих для вычислений мощности основных процессоров и графических ускорителей, уменьшилось в новой редакции рейтинга с 19 до 18. Количество систем, использующих ускорители Intel Xeon Phi, осталось равным 9.

Тип систем из Топ50

Число суперкомпьютеров, использующих коммуникационную сеть InfiniBand, уменьшилось с 33 до 30, систем с использованием только Gigabit Ethernet уменьшилось с 9 до 8. В то же время, число систем с новой коммуникационной технологией Intel Omni-Path выросло с 5 до 7.

Впервые в списке Топ-50 появились 3 системы с интерконнектом Aries, все три установлены в различных подразделениях Гидрометцентра компаниями «Т-Платформы» и CRAY.

Россия в глобальном Топ-500

Сравнение наиболее мощных суперкомпьютеров России и СНГ с мировыми лидерами в последнее время не в пользу отечественных систем. Так, например, для того, чтобы попасть в Топ-500 наиболее мощных суперкомпьютеров планеты, система должна иметь пиковую мощность не ниже 700 ТФЛОПС. Судя по последней редакции российского рейтинга Топ-50, таких систем в России всего пять, хотя полгода назад было всего три .

В пятидесятом Топ-500, обнародованном 13 ноября 2017 г., представлены три российских суперкомпьютера, как и в предыдущей редакции рейтинга, хотя в ноябре 2016 г. российских суперкомпьютеров в списке было пять.

Три системы в рейтингах за 2017 г. — это самый низкий показатель со времен ноября 2006 г., когда отечественных суперкомпьютеров в Топ-500 было всего два. Рекордное количество российских компьютеров было представлено в редакции Топ-500 за июнь 2011 г. — в список попали 12 отечественных систем. Их доля в общей вычислительной мощности рейтинга составляла на тот момент 2,277% по тесту Linpack и 2,69% по пиковой производительности.

Суперкомпьютер «Ломоносов-2», возглавляющий отечественный Топ-50, занял в глобальном Топ-500 только 63 место. Суперкомпьютер «Ломоносов» занял 227 место, «Политехник РСК Торнадо» занял 412 место.

Несмотря на сохранение позиций с прошлого раза по количеству суперкомпьютеров в рейтинге, доля российских систем в суммарной производительности 500 мощнейших суперкомпьютеров мира упала с 0,489% до 0,433% по тесту Linpack, и с 0,484% до 0,41% по пиковой производительности.

Для сравнения: лидер Топ-500, китайская система Sunway TaihuLight в Национальном научном центре проблем проектирования и производства параллельных вычислительных систем Китая, обладает пиковой производительностью до 125 ПФЛОПС, на тесте Linpack до 93 ПФЛОПС (российский лидер «Ломоносов-2» 4,95 ПФЛОПС и 2,48 ПФЛОПС соответственно).

Второе место также у китайской системы Tianhe-2 с пиковой производительностью 54,9 ПФЛОПС и в тесте Linpack 33,86 ПФЛОПС. Третья позиция у швейцарского суперкомпьютера Piz Daint с производительностью на тесте Linpack 19,6 ПФЛОПС и пиковой производительностью 25,3 ПФЛОПС.

Также стоит отметить, что суперкомпьютер JURECA, созданный российской компанией «Т-платформы» и работающий в немецком суперкомпьютерном центре в Юлихе, в последнем рейтинге Топ500 поднялся на 29 место.

Обновления рейтингов

Следующая редакция мирового рейтинга суперкомпьютеров Топ-500 будет представлена 24 июня 2018 г. в дни международной конференции ISC 2018, которая пройдет с 24 июня по 28 июня 2018 г. в — 26 июн. 2018 г. во Франкфурте, Германия.

В этом году сразу несколько компаний планируют представить свои суперкомпьютеры с производительностью более 100 Пфлопс/с, главным образом, из США.

Обновление до двадцать девятой редакции списка Top-50 самых мощных компьютеров СНГ ожидается 24 сентября 2018 г. в рамках Международной конференции «Суперкомпьютерные дни в России».