В Казани началось строительство второй линии метро





© Фото из открытых источников

В Казани на пересечении проспектов Победы и Альберта Камалеева началось строительство станции метро «Улица Академика Сахарова» — первой станции второй линии Казанского метро!

Первый участок второй линии длиной 5,6 километров будет иметь 4 станции: «Улица Академика Сахарова», «Ломжинская», «10-й микрорайон» и «Улица Фучика», последняя станция будет иметь пересадку на станцию первой линии «Дубравная», которая готовится к открытию .

Строительство 1-го участка 2-й линии обеспечит удобную транспортную связь крупного жилого района Азино с центральной частью города и увеличит пассажиропоток Казанского метрополитена.

Строительство станции «Дубравная» и соединительной ветки между первой и второй линиями:



© Фото с сайта tatar-inform.ru

Фото с сайта tatar-inform.ru