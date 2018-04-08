Добавить статью
Транспорт и логистика

В Казани началось строительство второй линии метро

  •  © Фото из открытых источников

В Казани на пересечении проспектов Победы и Альберта Камалеева началось строительство станции метро «Улица Академика Сахарова» — первой станции второй линии Казанского метро!

Первый участок второй линии длиной 5,6 километров будет иметь 4 станции: «Улица Академика Сахарова», «Ломжинская», «10-й микрорайон» и «Улица Фучика», последняя станция будет иметь пересадку на станцию первой линии «Дубравная», которая готовится к открытию.

Строительство 1-го участка 2-й линии обеспечит удобную транспортную связь крупного жилого района Азино с центральной частью города и увеличит пассажиропоток Казанского метрополитена.

Строительство станции «Дубравная» и соединительной ветки между первой и второй линиями:

  •  © Фото с сайта tatar-inform.ru

Фото с сайта tatar-inform.ru


Казань, метро, Азинско-Савиновская линия
  • Vikont Vikont
    08.04.1811:26:58

       

    #1024203
    • A_SEVER A_SEVER
      08.04.1812:02:04

      Летом 2015 года я проводил опрос:

      В каком городе быстрее начнут строить 2-ю линию метро?

      Из трёх городов (Екатеринбург, Казань и Самара) большинство пользователей выбрало Казань, и теперь стало ясно, что они угадали!    

      #1024208
      • Vikont Vikont
        08.04.1812:16:02

        Метро дорогое удовольствие. Да? Так бы во все миллионики построить.

        #1024209
        • A_SEVER A_SEVER
          08.04.1812:21:26

          Метро дорогое удовольствие. Да?
          Дорогое и в строительстве, и в последующей эксплуатации.

          #1024210
  • rvk rvk
    08.04.1814:50:53

    Вот интересно, новая линия по сути продолжение старой, почему бы не сделать было сквозной проезд без перехода?

    #1024220
  • Scoundrel Scoundrel
    08.04.1814:55:20

    Почему дублирующая надпись не на татарском, а на английском?

    #1024222
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,