В Казани началось строительство второй линии метро
В Казани на пересечении проспектов Победы и Альберта Камалеева началось строительство станции метро «Улица Академика Сахарова» — первой станции второй линии Казанского метро!
Первый участок второй линии длиной 5,6 километров будет иметь 4 станции: «Улица Академика Сахарова», «Ломжинская», «10-й микрорайон» и «Улица Фучика», последняя станция будет иметь пересадку на станцию первой линии «Дубравная», которая готовится к открытию.
Строительство 1-го участка 2-й линии обеспечит удобную транспортную связь крупного жилого района Азино с центральной частью города и увеличит пассажиропоток Казанского метрополитена.
Строительство станции «Дубравная» и соединительной ветки между первой и второй линиями:
Фото с сайта tatar-inform.ru
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08.04.1812:21:26 Дорогое и в строительстве, и в последующей эксплуатации.
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