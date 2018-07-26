Обзор: в апреле 2018 года в России открылось 11 новых производств

С некоторой паузой продолжаем наши обзоры новых производств. Итак, в апреле было открыто 11 новых производств, из них одно очень крупное — в строительство доменной печи на НТМК вложено около 15 млрд рублей.

1. Во Владимирской области открыт завод фирмы «Цикл» по производству садовых и хозяйственных товаров

В городе Коврове Владимирской области 23 марта состоялось открытие нового завода фирмы «Цикл».

ООО Фирма «Цикл» — российский производитель садовых и хозяйственных товаров из пластика. На сегодняшний день ассортимент выпускаемой продукции насчитывает 200 наименований в 3-х категориях: садовые, хозяйственные и спортивные товары. Компанией освоены технологии двухкомпонентного, газонаполненного литья, литья из PET и др. Мощности предприятия позволяют производить более 5 млн единиц продукции в год.

2. Финская Peikko начала производить балки в Санкт-Петербурге





© Фото из открытых источников

18 апреля, на территории промышленной зоны «Парнас» прошла церемония открытия нового завода компании ООО «Пейкко». Новое производство позволит на сто процентов локализовать ключевой продукт компании — балку Deltabeam, позволяющую строить здания с увеличенными бесколонными пролетами, а также существенно ускорять процесс строительства.

3. Линия производства обоев запущена в Пензе





© Фото из открытых источников

ООО «Маякпринт» (входит в холдинг ОАО «Маяк») специализирующееся на выпуске обоев, запустило третью обойно-печатную линию. Это линия девятицветной печати двойной ширины, мощностью 1,75 млн кусков в год виниловых обоев на основе нетканых композитных материалов.

Стоимость инвестиционного проекта — около 470 млн рублей. В результате его реализации дополнительно создано 29 рабочих мест.

4. Вторая очередь завода по производству алюминиевых профилей запущена в Ингушетии





© Фото из открытых источников

В сельском поселении Али-Юрт Назрановского района Ингушетии ООО «Российская инновационная алюминиевая компания» ввело в эксплуатацию вторую очередь завода по изготовлению алюминиевых профилей.

В общей сложности в проект вложено 436,7 млн рублей. Производство при выходе на проектную мощность обеспечит создание до 200 новых рабочих мест.

5. Завод сухих строительных смесей открылся в Ингушетии





© Фото из открытых источников

Завод по производству сухих строительных смесей открылся в Карабулаке. Это второе подобное предприятие в республике. Первый завод был открыт 2 года назад в сельском поселении Али-Юрт.

Стоимость нового объекта составила порядка 100 млн рублей.

Создано 32 рабочих места

6. Производство насосных и гидравлических станций запущено в Кемеровской области





© Фото из открытых источников

В Ленинске-Кузнецком на базе группы компаний «Сибэнергоресурс» дан старт новому производству плунжерных насосов высокого давления, широко используемых в горнодобывающей и металлургической промышленности.

Инвестиции в проект составили 160 млн рублей.

7. Новая фармацевтическая линия запущена на заводе «Верофарм» в Белгороде

Компания Abbott ввела в эксплуатацию на белгородском заводе «Верофарм» линию по производству гормонального препарата «Дюфастон» для поддержания женского репродуктивного здоровья. Оборудование расположилось на площади более 3 тыс. кв. м, его мощность — 200 млн таблеток в год. Новое производство соответствует международному стандарту качества GMP и организовано по принципу полного цикла — включая процессы таблетирования, покрытия пленочной оболочкой, первичной и вторичной упаковки.

Сумма инвестиций в проект составляет около 1,4 млрд рублей.

8. Линия производства автокомпонентов запущена в Самарской области

В ОЭЗ Тольятти компания «Нобель Автомотив Русиа» завершила проведение первой фазы работ по производству компонентов для тросового привода коробки передач автомобилей методом литья пластмасс под давлением. Запуск новой производственной линии занял более года. В рамках нового проекта было закуплено и запущено 8 современных термопластавтоматов. В настоящее время все процессы производства налажены с учётом требований системы качества, организованы поставки продукции на экспорт.

Инвестиции в в проект составили около 70 млн. рублей.

На предприятии создано 20 новых рабочих мест.

9. Новая доменная печь запущена на Нижнетагильском металлургическом комбинате

Новую доменную печь запустили на Нижнетагильском металлургическом комбинате («Евраз НТМК»). Печи присвоен номер 7 (ДП 7). Объем печи составляет 2,2 тыс. кубических метров, проектная мощность — 2,5 млн тонн чугуна в год. Печь была построена за 18 месяцев. За время работ было уложено 26 тысяч тонн бетона, смонтировано 21,5 тысячи тонн металлоконструкций. Проложено 670 километров кабеля, 3 километра железнодорожных путей, 2 километра автомобильных дорог.

Стоимость строительства домны составила 15 млрд рублей.

10. В Мордовии открыт центр химического производства и лаборатория печатной гибридной электроники





© Фото из открытых источников

В Центре экспериментального производства АУ «Технопарк-Мордовия» открыт многофункциональный центр химического производства «ЭлементПро» и лаборатория печатной гибридной электроники компании «Печатные технологии».

На базе центра запланирован выпуск 15 видов продукции и 4 типа производственных услуг, в том числе уникальной продукции — материалов, модифицированных одностенными углеродными нанотрубками (ОУНТ).

Центр способен производить до 5 тыс.тонн в год концентратов с углеродными нанотрубками для пластиков, органических и водных дисперсий.

11. Лесопильный цех и лесопитомник запущены в Архангельской области





© Фото из открытых источников

В 2013 году в результате пожара был уничтожен деревообрабатывающий комбинат в деревне Чащинской Шенкурского района. Спустя пять лет на его месте появился новое производство ООО «Регион-лес».

Построено здание площадью 750 квадратных метров, создана вся инфраструктура, установлена новая лесопильная линия российского производителя «КАМИ-групп».

В теплицах общей площадью 1000 квадратных метров с помощью современного оборудования создан необходимый сеянцам микроклимат. Автоматизированное теплоснабжение обеспечивается за счёт современного котла, который работает на пеллетах. Сейчас в теплицах идёт посев семян. Из них будут выращены 500 тысяч сеянцев первой ротации. В планах предприятия — ежегодно производить до 1 миллиона штук посадочного материала с закрытой корневой системой.

Объём вложений составил около 190 млн рублей.

Создано 80 рабочих мест.

Итого за апрель 2018 года

11 новых производств

из них 2 производства с инвестициями более 1 млрд рублей

общий объем объявленных инвестиций около 18 млрд рублей

у двух производств объем инвестиций не сообщается

По отраслям

Машиностроение и металлообработка — 4

Химическая промышленность — 1

Стройматериалы и ремонт — 4

Медицина и Фармацевтика — 1

Другое — 1

По источникам инвестиций

иностранный — 2

российский или смешанный — 9