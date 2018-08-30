Новое производство на Ульяновском станкостроительном заводе

Это уникальное шпиндельное производство, в которое инвестировано 420 тысяч евро. 30 августа корреспондент ulbusiness.ru побывал на заводе. Ниже — большая фотоэкскурсия.

Концерн DMG MORI (Япония-Германия), у нас это ООО «Ульяновский станкостроительный завод». В ходе проекта реализовано: строительство сборочного производства универсальных цифровых, фрезерных и токарных станков, создание центра обучения и подготовки кадров станкостроительного профиля; строительство парка возобновляемых источников энергии, парка ветровых генераторов и солнечных батарей. Объём инвестиций в проект на территории Ульяновской области составил 4 миллиарда рублей — более 70 миллионов евро. 40 миллионов — строительство, 30 миллионов евро — стоимость оборудования. Запланированная производственная мощность — 1000 станков в год.

Это первый станкостроительный завод, построенный на территории Российской Федерации, начиная с 1990 года. Завод построен с целью решения важнейшей государственной задачи — импортозамещения инновационной импортируемой продукции. Мощности завода рассчитаны на производство 1200 универсальных цифровых, фрезерных и токарных станков в год.

30 сентября 2016 года подписан специальный инвестиционный контракт (далее — СПИК) со стороны Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, правительства Ульяновской области, GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH и ООО «Ульяновский станкостроительный завод».

К 2020 году уровень локализации на предприятии должен быть доведен до 70%. По словам Алексея Антипина, генерального директора ООО «Ульяновский станкостроительный завод», на август 2018 года уровень локализации — 25%. На экспорт предприятие поставляет не более 10% от производимой продукции, остальное — специально для российских регионов. План производства на 2018 год — 350 станков.