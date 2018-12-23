В Саратове завершена реконструкция стадиона «Авангард»

Стадион был построен в 1966 году как ведомственный от завода «Корпус». В 90-е годы «Авангард» практически не использовался и пришел в нерабочее состояние — футбольное поле заброшено, трибуны разрушены.

К Чемпионату мира по футболу-2018 началась реконструкция стадиона. Обустроено футбольное поле 105 на 68 метров с натуральным покрытием, беговые дорожки, парковка, заново построены трибуны, оборудованы подтрибунные помещения, смонтирована система искусственного освещения.

На стадионе одновременно способно заниматься до 600 человек. Он подходит для проведений соревнований по футболу, волейболу, легкой атлетики, сдачи норм ГТО. Сделаны площадки для мини-футбола.

Это первый стадион в области, который соответствует требованиям FIFA. «Авангард» будет передан ДЮСШ олимпийского резерва № 14 «Волга», воспитанники которой будут заниматься здесь футболом и легкой атлетикой.

Срок сдачи объекта переносился несколько раз. На реконструкцию потратили порядка 200 млн руб. «Авангард» стал единственным стадионом в Саратове с натуральным газоном на поле размером 105×68м.