В Москве открыли новую ж/д платформу Инновационный центр «Сколково»

Остановочный пункт расположен на 19-м километре Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД)между платформами Немчиновка и Баковка.

Станция Инновационный центр «Сколково» войдет в состав маршрута МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и станет частью мультимодального транспортно-пересадочного узла. Открытие МЦД-1 в конце года сократит для жителей Подмосковья время пути на 38%.

На станции обустроено три платформы, соединенные крытым надземным переходом длиной около 400 метров, с выходами на другую сторону Минского шоссе к инновационному центру «Сколково», к поселку Трехгорка и остановкам наземного общественного транспорта.

В переходе откроются торговые павильоны и магазины крупных розничных сетей.

Станция станет частью ТПУ, в состав которого войдут деловой и торгово-развлекательный центр, подземная автостоянка на 320 машин. Строительства бизнес-башни завершится летом.

Транспортно-пересадочный узел в районе Сколково в разы уменьшает количество времени в пути. Так, в два раза быстрее можно добраться от Белорусского вокзала до Сколково, в котором работают уже больше 20 тысяч человек.

Время в пути от Белорусского вокзала составит от 17 до 30 минут в зависимости от типа поезда.