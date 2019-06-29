Робота для военных врачей впервые показали на «Армии-2019»

Специалисты Главного военно-медицинского управления Минобороны России на площадке Международного военно-технического форума «Армия-2019» впервые представили инновационный комплекс симуляционного оборудования для обучения военных врачей.

Тренажер российского производства с высокой степенью реалистичности позволяет отрабатывать около 30 сценариев оказания неотложной и экстренной медицинской помощи в условиях ведения боевых действий.

Робот представляет собой полноростового пациента, у которого закрываются глаза, зрачки реагируют на свет, он дышит, прослушиваются патологические шумы сердца, хрипы в лёгких, в него закачивается искусственная кровь.

«Благодаря новейшему программному обеспечению обучаемый погружается в виртуальную реальность и отрабатывает различные сценарии по оказанию неотложной помощи пострадавшим на поле боя, в том числе видит динамическую картину местности с движением военной техники, слышит взрывы и выстрелы, прохождение команд и переговоры военнослужащих.