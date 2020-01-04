Дорожное строительство: ноябрь-декабрь 2019

В обзор вошли объекты введенные в эксплуатацию в период с 1 ноября по 31 декабря 2019 года.

В Алтайском крае после реконструкции открыли мост через Чумыш и дорожную развязку

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8 ноября открыто движение на участке автодороги Р-256 «Чуйский тракт» (со 150 по 158 километр): здесь построили новый мост через реку Чумыш и две транспортные развязки.Новый мост в три раза шире старого — около 30 метров.

Теперь этот стратегически важный для транспортного потока объект может пропускать в три раза больше машин.

Стоимость проекта превысила 3 млрд рублей.

В Чечне ввели в эксплуатацию новый мост и участок трассы Р-217 «Кавказ»

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13 ноября на границе Чеченской Республики и Республики Дагестан после масштабной реконструкции открыли движение по 14-километровому участку федеральной автомобильной дороги Р-217 «Кавказ». Речь идет об отрезке с 705 по 718 км, проходящем через села Верхний и Нижний Нойбер, Кошкельды и Герзель-Аул в Гудермесском районе Чечни, а также Хасавюртовскому и Новолакскому районам Дагестана.

В сельском поселении Герзель-Аул Гудермесского района состоялось открытие моста через реку Аксай. Длина нового моста 227 метров, ширина 25 метров, высота над уровнем реки 10 метров.

На трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае открыли новый путепровод через Транссиб

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В ходе работ на 702-м км мостовики по заказу ФКУ Упрдор «Енисей» возвели два искусственных сооружения.

Строительство левого путепровода и подходов к нему завершилось еще в прошлом году. После открытия движения на этом объекте строители смогли приступить к демонтажу существующего неремонтопригодного искусственного сооружения, построенного в 1960-е годы. Правое направление возводилось на месте старого путепровода.

В Чувашии капитально отремонтировали 13 км трассы М-7 «Волга»

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Участок федеральной трассы М-7 «Волга» протяженностью 13 км открыли в Чувашии после капитального ремонта стоимостью 1,3 млрд рублей. Дорогу расширили, осветили и благоустроили.

Ремонт был проведен на участках с 722 км по 730 км и с 730 км по 735,2 автодороги М-7 «Волга» в Козловском районе. Специалисты усилили существующую дорожную одежду и довели ширину полос до нормативных 3,75 м. Также отремонтировали 19 водопропускных труб, устроили систему водоотвода с проезжей части и укрепили обочины.

На трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург завершили строительные работы

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Строительные работы на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург завершены — Ростехнадзор.

«Выдача заключения о соответствии означает полное завершение строительных работ скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург, которые осуществлялись с 2012 года», — сообщили в Ростехнадзоре.

Трасса М-11 идет от КАД в Петербурге до МКАД в столице. Дорога будет проходить в основном параллельно трассе М-10 «Россия», пересекая ее в нескольких точках.

Открыто движение по западному объезду Сергиева Посада в Московской области

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14 ноября в подмосковном Сергиевом Посаде открыли рабочее движение по третьему этапу западного объезда города. Таким образом обход Сергиева Посада заработал на всём своём протяжении.

Завершение основных работ по строительству дороги выполнено на девять месяцев раньше установленного госконтрактом срока. Проект включает строительство автодороги от улицы Загорского до Новоугличского шоссе, путепровода в районе Деулинского переезда над железной дорогой (путепровод открыт в сентябре 2019 года), и транспортной развязки на пересечении с Новоуглическим шоссе, а также моста протяженностью 60 метров через реку Копнинку.

Общая стоимось работ по третьему этапу обхода Сергиева Посада составила 4,7 млрд рублей.

Почти 13 тыс. км дорог в 2019 г. приведено в нормативное состояние по нацпроекту

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Протяженность дорог, которые привели в нормативное состояние за этот год, это расстояние двухполосной автодороги от Тихого океана в районе Находки до города Порту на берегу Атлантического океана. И эта дорога — туда и обратно — 12930 км. 12930 км было приведено по нацпроекту в нормативное состояние в этом году.

Завершено строительство моста и открыто движение через Большой Ставропольский канал

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Трасса А-165 в Карачаево-Черкессии Лермонтов — Черкесск ведет от курортов Кавказских Минеральных вод к столице Карачаево-Черкесии, а также к курортам: Домбаю, Теберде и Архызу. Среднесуточная интенсивность движения по трассе составляет до 25 тыс. автомобилей. Старый двухполосный мост не справлялся с существующими транспортными нагрузками, поэтому на его месте построили новый. Работы на объекте стартовали в мае 2018 года.

Длина моста составила 65,5 м, ширина проезжей части — 15,5 м.

В Приамурье открыт мост через р. Каменушка

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В Мазановском районе открыли новый мост через реку Каменушку. Переход расположен на 73-м километре автомобильной дороги Серышево — Сапроново — Новокиевский Увал и введен в эксплуатацию после реконструкции. Старый мост 1985 года постройки не соответствовал требованиям безопасности движения. Он был полностью демонтирован.

Длина нового объекта составляет почти 73 метра, а ширина — 6 метров.

Мост в воронежское село

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В Воронежской области за 4 месяца построили мост через р. Осередь.

На возведение нового железобетонного моста потребовалось 45 миллионов рублей и четыре месяца работы.

В Якутии открыт мост, открывающий круглогодичное движение на участке дороги «Вилюй»

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Мостовой переход через реку Марха на западе Якутии, открывающий круглогодичное транспортное сообщение на 756-м километре федеральной автодороги «Вилюй», ввели в эксплуатацию в Нюрбинском районе республики.

Сооружение имеет длину 560 метров, высоту 27,8 метров и ширину проезжей части 7 метров. Длина пролётов превышает 100 метров, поэтому под мостом могут беспрепятственно проходить крупные суда. В состав объекта также входят подходы общей протяжённостью больше 6 км и два средних моста через урочище Мар длиной 55 и 34 м.

Инвестиции в строительство составили 4,7 млрд рублей. Строительство началось в 2015 году.

В Московской области открыли новый мост через Клязьму и путепровод в Балашихе

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Открытием нового моста через «Канал имени Москвы» завершено строительство Северо-Западной хорды

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В столице открылось движение по новому балочному мосту через шлюз № 9 канала имени Москвы. Его строительство велось с мая 2018 года и завершилось на год раньше контрактного срока.

Новый балочный мост — первое сооружение в России с пролетом больше 200 м без дополнительных поддерживающих конструкций. Длина — 1,4 километра.

Мост соединил улицу Народного Ополчения и улицу Нижние Мневники. Движение по нему ведется по шести полосам в обоих направлениях.

Балочный мост — один из объектов, который строили на участке Северо-Западной хорды от проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе. Здесь ввели 9,2 километра новых дорог, включая два мостовых сооружения.

В Тульской области открыт реконструированный мост через Дон

© Фото из открытых источников

Мост реконструирован в рамках регионального проекта «Безопасные мосты», разработанного. Все работы на объекте завершены и приняты 26 ноября. Гарантийные обязательства подрядчика на мостовое сооружение — 8 лет.

Всего до 2022 года на региональных дорогах планируется построить и реконструировать 21 мост, из них в настоящее время обновлены 7 таких объектов.

В Крыму открыли самую протяженную дорогу после капремонта

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Капитальный ремонт дороги Саки — Орловка досрочно завершен в Крыму. Трасса является самой протяженной из ремонтируемых в регионе по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги».

Ремонт дороги Саки — Орловка протяженностью 41,9 км начался в августе, его планировали завершить к 12 декабря. Это самый крупный объект по ремонту в рамках нацпроекта в этом году. На дороге уложено 337 тыс. кв. м асфальтобетона, что составляет 30% от всех работ по нацпроекту на 2019 год. Объем финансирования работ составил 766,4 млн рублей.

В Ленобласти открыли реконструированный участок федеральной трассы «Сортавала»

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В Ленинградской области открыто движение по обновленному участку федеральной автомобильной дороги А-121 «Сортавала» — Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола» км 131 — км 153. Реализация этого проекта позволила ликвидировать грунтовый разрыв на границе с Республикой Карелия.

Открыто движение по самому протяженному путепроводу в Новосибирской области

© Фото из открытых источников

Строительство первого участка трассы к острову Кижи завершилось в Карелии

© Фото из открытых источников

Строительство первого участка трассы, которая откроет сухопутную дорогу до музея-заповедника «Кижи» завершено. Специалисты ООО «ПСК «Строитель» завершили возведение 6,5-километрового участка дороги в Медвежьегорском районе республики.

Во Владимирской области завершён этап реконструкция дороги Владимир-Муром-Арзамас

© Фото из открытых источников

29 ноября в Судогодском районе Владимирской области официально открыли автомобильный обход деревни Бараки. Это участок дороги Владимир — Муром — Арзамас с 9 по 19 километр. Общая стоимость проекта — более 2,5 млрд рублей. Финансирование шло из бюджетов всех уровней.

Новая трасса категории 1Б включает двухуровневую развязку с дорогой на Гусь-Хрустальный и Туму, а также несколько примыканий дорог в населенные пункты, включая Вяткино.

В Прикамье открыто движение по обходу пос. Куеда

© Фото из открытых источников

В Крыму открыли для движения трассу над пещерой «Таврида»

© Фото из открытых источников

В Крыму генеральный подрядчик строительства федеральной трассы «Таврида» открыл для движения автомобилей участок над одноименной карстовой пещерой, расположенной между Симферополем и Белогорском.

Перед укладкой асфальта над уникальным памятником спелеологии и палеонтологии была смонтирована и забетонирована 130-метровая железобетонная распределительная плита. Об этом сообщил пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

В Волгоградской области открыли новую дорогу между Алексеевкой и Урюпинском

© Фото из открытых источников

В Приамурье открыли новый железнодорожный мост через реку Зея

© Фото из открытых источников

Введен в эксплуатацию новый железнодорожный мост через реку Зея протяженностью 984 м, который стал одним из крупнейших в сети Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).

Строительство моста велось с 2016 года в рамках реализации инвестиционного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей».

Протяженность моста с учетом подходов составляет около 3,4 км.

Стоимость объекта составила 4,7 млрд рублей.

В Лебедяни Липецкой области открыли новый 173-метровый мост через Дон

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На обоих берегах Дона и старом Казённом мосту в Лебедяни 16 декабря, собрались сотни горожан, чтобы стать свидетелями открытия новой переправы.

Мост возведен в рекордное время ровно за год, день в день. Стройка началась 17 декабря 2018 года и по нормативным срокам сооружения подобных мостов должна была длиться 28 месяцев. Но генподрядчик завершил работы в два раза быстрее и должен был сдать объект 31 декабря.

В Москве открыли дублер Варшавского шоссе и участок Южной рокады

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12 декабря ы Москве открылся новый участок Южной рокады

Завершён второй этап возведения Южной рокады, в рамках которого построен шестиполосный участок дороги, связавший Балаклавский и Пролетарский проспекты

В рамках второго этапа работ построено 3,2 км дорог. На пересечении с Павелецким направлением МЖД возведены две железнодорожные эстакады.

По новому путепроводу в Колпино в Петербурге запустили рабочее движение

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В Чувашии на трассе М-7 «Волга» открыли рабочее движение по эстакаде Сурского моста

© Фото из открытых источников

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» завершило основные строительно-монтажные работы на эстакаде к мосту через реку Сура на 582-м км федеральной дороги М-7 «Волга» в Ядринском районе Республики.

За полтора года специалисты возвели 24 опоры, смонтировали 23 пролета, на каждом из которых установили по восемь сборных железобетонных балок длиной 33 метра. На проезжую часть эстакады длиной более 700

В объезд села Изосимово Тамбовской области построили дорогу и мост

© Фото из открытых источников

Движение на Р-22 «Каспий» в Тамбовской области пущено в обход села Изосимово. Участок протяженностью 6 километров построен в рамках реконструкции федеральной автодороги Р-22 «Каспий» (км 386 — км 398). Он обеспечит комфорт и безопасность жителей с.Изосимово, через который ранее проходила трасса.

В Москве открыли подъездную дорогу к станции метро «Филатов Луг»

© Фото из открытых источников

Автодорога «Марьино — Саларьево» протянется до строящейся в настоящее время трассы «М3 «Украина — Середнево — Марьино — Десна», параллельно Киевскому и Калужскому шоссе.

Протяженность введенного участка составляет 3,2 км. Дорога имеет четыре полосы движения (по две в каждую сторону): левые шириной 3,5 м, а правые, по которым будет организовано движение общественного транспорта, — 4 м. Вдоль трассы оборудован пешеходный тротуар шириной 2,25 м.

В Чеченской Республике завершено строительство второй очереди обхода Гудермеса

© Фото из открытых источников

Запущено движение по Внуковской развязке на трассе М1 «Беларусь»

© Фото из открытых источников

В Приморье ввели участок дороги Уссурийск-Пограничный-Госграница

© Фото из открытых источников

На Ставрополье открыли крупнейший в крае путепровод, связывающий две части Невинномысска

© Фото из открытых источников

В Адыгее запустили движение по двум крупным дорожным объектам в обход Майкопа

© Фото из открытых источников

В Адыгее завершено строительство двух крупных дорожных объектов — первого пускового комплекса подъездной автодороги к Майкопу со стороны Армавира и новой транспортной развязки у въезда в столицу республики со стороны Краснодара.

30 декабря два объекта введены в эксплуатацию, по ним запущено движение.

В Ростовской области открылся новый мост через Донец

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30 декабря в Каменск-Шахтинском открылось движене по мосту через р. Донец.

Чуть больше года потребовалось строителям, чтобы воплотить проект в жизнь. Новый мост шире прежнего — 13,8 метров против 8 метров старого. Его длина вместе с подходами 1050 метров. Длина среднего пролета 40 метров. В случае необходимости этот пролет будет подниматься на 5-6 метров. Теперь движение по мосту будет осуществляться по двум полосам.

В Самаре открыли Фрунзенский мост

© Фото из открытых источников

31 декабря в Самаре для автомобилей открыли Фрунзенский мост.

Фрунзенский мост — это 6-полосная дорога через реку Самара, транспортная развязка, путепровод над автодорогой на улице Шоссейной, а также развязка на улице Фрунзе.

Новый мост и дорогу открыли на юге Сахалине

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Открыто рабочее движение по новому участку трассы Р-217 «Кавказ» в обход Пятигорска

© Фото из открытых источников

Работы по возведению нового отрезка трассы стартовали в Ставрополье еще в 2011 году и велись в два этапа. Их итогом стал 33-километровый транспортный обход, призванный разгрузить не только Пятигорск, но и четыре других населенных пункта — по два в Кабардино-Балкарии и в Ставропольском крае.

Россия и Азербайджан открыли движение по мосту через реку Самур

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Автомобильный мост через реку Самур на азербайджано-российской границе ввели в эксплуатацию. Его протяженность — 325,3 метра, ширина — 17,5 метра.

Новый инфраструктурный объект станет частью международного транспортного коридора «Север — Юг». Расчетная интенсивность движения составит от 6 000 до 14 000 автомобилей в сутки. Мост заменит прежнее сооружение, введенное в эксплуатацию в 1957 году.

Мост через реку Урух в РСО-Алании открыт после реконструкции

В Волгоградской области завершили строительство нового моста через р. Вязовка

© Фото из открытых источников

В Москве открыт мост через Кожуховский затон

© Фото из открытых источников

Запущено движение по новому автомобильному мосту через Кожуховский затон, который соединил 2-й Южнопортовый проезд с Нагатинской поймой. Длина моста через Кожуховский затон — 680 метров, движение шестиполосное — по три полосы в каждую сторону.

Новый мост через Узолу в Нижегородской области открыли для транспорта

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Новый мост длинной 70 метров и шириной 12,6 метров через реку Узолу в Городецком районе 20 декабря официально введен в эксплуатацию и открыт для движения транспорта.

В Приморском крае открыли для проезда новый автомобильный мост

© Фото из открытых источников

Длина моста — 72 метра. На текущий момент АО «СПЕЦ СУ» завершило основной этап строительства, позволяющий запустить мост в эксплуатацию.

В Дагестане завершена реконструкция 14-километрового участка федеральной трассы Р-217 «Кавказ»

© Фото из открытых источников

Речь идет об отрезке автодороги с 827 по 841 км, пролегающем между населенными пунктами Малый Уйташ и Манас.

А вот главный объект дорожной инфраструктуры, введенный в эксплуатацию в 2019 году:

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено

© Фото из открытых источников

Ростехнадзор заявил о полной технологической готовности 19-километровой железнодорожной части Крымского моста.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/YOUcIseCAUc