В России заложили рекордные площади садов

В прошлом году в России было заложено 18,1 тыс. га многолетних плодово-ягодных насаждений, что стало максимальным результатом в современной истории. Об этом рассказал директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов в ходе Всероссийского агрономического и агроинженерного совещания. Если сравнивать с показателями 2010 года, то площадь закладки выросла почти в пять раз, подчеркнул он.

Производство плодов и ягод во всех хозяйствах в прошлом году также достигло рекордных 3,46 млн т, российские садоводы сработали очень эффективно и грамотно, отметил Некрасов. Однако уровень самообеспеченности в этой категории составил лишь 37,8%, тогда как плановый показатель Доктрины продовольственной безопасности — 60%. «Большая просьба к регионам грамотно распорядиться теми средствами, которые довела федерация в рамках стимулирующей субсидии и предусмотреть поддержку хозяйств, которые занимаются садоводством», — сказал Некрасов. Развитие этого сектора — это не только продбезопасность страны, но и неплохие перспективы для экспорта, уточнил он.

Расширение плодово-ягодных насаждений — одно из приоритетных направлений развития АПК на 2020 год, по которым сельхозпроизводители смогут рассчитывать на стимулирующие субсидии. Этот сектор посчитали для себя перспективным 54 региона, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

По планам Минсельхоза, до 2025 года в России предполагается заложить не менее 65,2 тыс. га садов и плодопитомников. Производство фруктов и ягод в товарном секторе к этому времени должно вырасти до 2,2 млн т с оценочных 1,1 млн т в 2019-м, следует из презентации ведомства.

Несмотря на рекордный темп закладки новых многолетних насаждений, общая площадь садов в стране в прошлом году уменьшилась на 1 тыс. га до 464,7 тыс. га, следует из данных Росстата. В том числе доля садов в плодоносящем возрасте сократилась на 5,7 тыс. га до 358,7 тыс. га. Однако в сельхозорганизациях площадь растет: в целом она увеличилась на 2,7 тыс. га и достигла 144,3 тыс. га, в том числе доля плодоносящих садов выросла на 0,6 тыс. га до 86 тыс. га.

Регионами-лидерами по валовому сбору плодов и ягод в прошлом году стали Краснодарский край (498,4 тыс. т во всех хозяйствах), Кабардино-Балкария (309,3 тыс. т), Дагестан (173,9 тыс. т), Волгоградская (161,2 тыс. т) и Московская (137,8 тыс. т) области.

Большая доля новых садов — интенсивного типа. Их урожайность и доля товарной продукции в общем валовом сборе в разы больше, чем обычно получают при использовании традиционной технологии, поэтому предложение отечественных фруктов, в частности яблок, будет расти не только за счет расширения площади насаждений. Однако пока Россия сохраняет статус крупнейшего в мире импортера яблок и груш. По прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), в сезоне-2019/20 наша страна закупит за рубежом 710 тыс. т яблок и 253 тыс. т груш. По данным ФТС, крупнейшими поставщиками яблок в Россию являются Молдова (196 тыс. т по итогам трех кварталов 2019 года), Сербия (106 тыс. т) и Азербайджан (41 тыс. т).