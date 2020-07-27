Обзор: в марте 2020 в России открылось 12 предприятий агропрома

В Ивановской области запущен крупный молочный комплекс на 1200 голов КРС

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В Гаврилово-Посадском районе начал работу первый в Ивановской области крупный животноводческий комплекс с доильным залом «карусель».

В сельскохозяйственном предприятии «Племенной завод имени Дзержинского» реализован инвестпроект строительства молочного комплекса на 1200 голов коров по самым современным технологиям.

В начале марта животноводческий комплекс был запущен в работу, сюда переведено 600 коров, в том числе 205 коров — дойного стада, идет отладка оборудования.

Комплекс рассчитан на 1,2 тысячи голов, здесь впервые в Ивановской области организован доильный зал по принципу «карусель» — на сегодняшний день это самая передовая технология в мире.

В комплекс инвестировано более 700 млн рублей. Создано 40 новых рабочих мест.

В Ставропольском крае запущен тепличный комплекс по выращиванию земляники

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На территории Ставропольского края в Предгорном районе ООО «Вкус Ставрополья» реализует проект по выращиванию земляники в теплицах.

Тепличный комплекс хозяйства был введён в эксплуатацию в декабре 2019 года. Территория теплиц площадью 6 га позволит выращивать 840 тонн ягоды.

Первый урожай получен на новой грибной ферме в подмосковной Электростали

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Первый урожай в количестве 15 тонн шампиньонов собрали в грибном комплексе «Торговый Дом «Богородские Овощи», расположенном в агропромышленном парке «Виктория Эстейт» в Электростали Московской области.

Строительство фермы ведется в рамках соглашения правительства Московской области и торгового дома «Богородские овощи», которое было заключено на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году.

Инвестиции в проект 1,6 млрд рублей.

Итальянская «Барилла» открыла в Московской области новую линию производства пасты

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23 марта компания «Барилла» запустила в Московской области четвёртую линию производства пасты в связи с повышенным спросом на продукт, сообщила пресс-служба администрации Солнечногорского района.

В Новосибирской области открылся завод по выпуску гречневой крупы

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24 марта в Черепановском районе Новосибирской области открылся завод по выпуску гречневой крупы.

Завод расположен на территории Безменовского элеватора. Ежедневно здесь будут перерабатывать 50 тонн гречки-ядрицы.

Фабрика по производству мороженого открылась в Усолье-Сибирском Иркутской области

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ООО «Фабрика мороженого СМК» запустила производство, став восьмым резидентом ТОСЭР «Усолье-Сибирское», который начал выпуск продукции.

На подготовительные работы и строительство фабрики ушло 1,5 года.

Объём капиталовложений составил 271 млн рублей.

На данный момент создано 24 рабочих мест.

В Новосибирске запущена линия по производству соков

17 марта на заводе «Сибирское молоко» в Новосибирске запущена новая линия для производства соков производственной мощностью 8 тыс. упаковок в час.

Сок, произведенный на заводе «Сибирское молоко», будет продаваться в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке.

Инвестиции в проект составили почти 200 млн рублей.

В Башкирии начала работу новая молочно-товарная ферма

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В Калтасинском районе Башкирии состоялось официальное открытие первой очереди молочно-товарного комплекса ООО «Победа». Ферма на 1200 голов КРС отличается высокой степенью автоматизации процессов. Поэтому человеческий фактор здесь сведен к минимуму.

Всего инвестиционным проектом предполагает строительство ферм на 500 голов дойного стада. Кроме этого, будет построен завод по производству твёрдых сыров, а также модернизировано предприятие по переработке молока в Калтасинском и Янаульском районах.

Объём инвестиций в данный комплекс, мощность которого составит 36 тысяч тонн молока в год, составит 2,3 млрд рублей.

При этом планируется создать 170 новых рабочих мест.

Рыбоперерабатывающий завод «Рыбная тема» открылся в Томской области

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Компания «Рыбная тема» запустила в поселке Предтеченск под Томском рыбоперерабатывающий завод мощностью до 3 тысяч тонн в год; на первом этапе завод будет выпускать 143 наименования.

После выхода на проектную мощность на заводе будет работать порядка 70 человек, а ассортимент увеличится до 300 наименований (в момент запуска завод выпускает 143 наименования продукции от подкопченной и вяленной рыбы, до пресервов, рыбных полуфабрикатов и салатов).

Общая стоимость проекта составила 106 млн рублей.

«Русмолко» открыла в Пензенской области первую очередь молочного комплекса на 5200 голов КРС

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«Русская молочная компания» (дочерняя компания международного холдинга по производству продуктов питания Olam International) ввела в эксплуатацию первую очередь молочного комплекса замкнутого цикла на 2 500 голов дойного стада вблизи с. Балтинка Сердобского района Пензенской области.

Комплекс строится в рамках реализации инвестиционной программы стоимостью 4,5 млрд рублей, запущенной «Русмолко» летом 2019 года.

Инвестиции в первую очередь около 3 млрд рублей

«Мираторг» открыл первую овцеводческую ферму в Тульской области

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Агропромышленный холдинг «Мираторг» открыл в Тульской области первую из двух запланированных овцеводческих ферм.

В Тепло-Огаревском районе реализуется крупный инвестиционный проект по строительству двух овцеводческих ферм.

Завершена первая очередь строительства, открыта овцеводческая ферма на более чем 30-тысячное поголовье. Планируется, что в конечном итоге мощность двух ферм достигнет 134 тыс. голов овец.

Объём инвестиций 3 млрд рублей.

ГК «ЭФКО» построила завод для разработки технологии сахарозаменителя в Белгородской области

Группа компаний «ЭФКО» построила ферментный завод, на котором ведет разработку технологии производства белкового сахарозаменителя, сообщила директор департамента корпоративных инноваций ГК «ЭФКО» Анна Ненахова.

Инвестиции 764 млн рублей

Итого за март 2020

12 новых предприятий

Из них 3 с инвестициями более 1 млрд. рублей (7,6 млрд руб.).

Объем заявленных инвестиций в реализацию проектов более 9,6 млрд рублей.

У 4 проектов размер инвестиций неизвестен.

По отраслям

Фермы КРС — 3 (7600 голов)

Свиноводство — 0

Птицеводство — 0

Переработка — 6

Теплицы — 1 (6 га)

Корма — 0

Хранение — 0

Производство грибов — 1

Семеноводство — 0

МРС — 1 (30 тыс. голов)

Другое — 0