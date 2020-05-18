УАЗ модернизировал систему контроля качества автомобилей

https://speedme.ru/uploads/images/2020/05/15/uaz111.jpg © speedme.ru

Отечественное предприятие продолжает модернизировать систему контроля качества. На днях завершился ввод в эксплуатацию нового бестеневого коридора с улучшенными характеристиками.

Как стало известно изданию speedme.ru, новый бестеневой коридор позволяет с максимальной точностью обнаруживать даже невидимый глазу мельчайший брак в окраске кузова. Минимальный блеск и однородность освещения позволяют эффективно выявлять изъяны лакокрасочного покрытия автомобилей.

https://speedme.ru/uploads/images/2020/05/15/uaz333.jpg © speedme.ru

Тоннель оборудован 50 лампами, что позволяет достичь показателя освещенности 1500 люксов. Также интенсивность подсветки можно увеличить в два раза. Пропускная способность тоннеля — до 250 автомобилей УАЗ в смену.

https://speedme.ru/uploads/images/2020/05/15/uaz222.jpg © speedme.ru

Пост контроля оснащен монитором визуализации дефектов и включен в общую электронную систему управления производством. Эффективность выявления дефектов повышается на 40%, что помогает оперативно реагировать на изъяны в окраске и устранять причины их возникновения.