ОАК вновь наращивает программу испытательных полетов самолета МС-21

Российская Объединенная Авиастроительная Корпорация (ОАК) наращивает программу испытательных полетов самолета МС-21 используя два прототипа одновременно. Задержка в испытаниях была вызвана эпидемией коронавируса. В программе участвуют четыре экспериментальных самолета. Два из них оборудованы пассажирскими кабинами на 163 и 211 мест соответственно.Испытательные полеты проводят как пилоты корпорации Иркут, так и совместные экипажи состоящие из пилотов корпорации и представителей центра сертификации. Интенсивность полетов возрастает в связи с тем, что необходимо наверстать упущенное время.По словам представителя Ростех:" Часто два самолета МС-21 одновременно находятся в полете".Во время полетов,используется последнее поколение приборов позволяющее записывать около 40 тысяч различных параметров. МС-21 уже прошел испытания на сопротивление вибрации и экстремальные углы атаки.Были проведены также испытания двигателей и вспомогательных систем во время взлета и посадки. Самолет МС-21 был создан при помощи широкой кооперации компаний входящих в Ростех. Более половины авионики была разработана холдингом. Титановые детали и композитные материалы также российской разработки.Первый МС-21-300 находится в производстве на авиационном заводе в Иркутске. Он проведет испытательные полеты с двигателем ПД-14 российского производства. Фюзеляж первого МС-21-300 для заказчика уже собран.Старт серийного производства стал возможен благодаря результатам испытаний подтвердивших правильность базовой конструкции и технологических решений.

По материалам группы FB: «Мы — гражданская авиация!»

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