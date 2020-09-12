Ход строительства АЭС «Аккую» в Турции

© akkuyu.com

© akkuyu.com

© akkuyu.com

© akkuyu.com

На площадке строительства АЭС «Аккую» завершён очередной ключевой этап работ. На первом энергоблоке установлена сухая защита реактора — элемент безопасности, обеспечивающий надёжную работу АЭС в чрезвычайных ситуациях, включая даже землетрясения интенсивностью до 9 баллов. Этот элемент также обеспечивает устойчивую работу ионизационных камер — это измерительные каналы, которые необходимы для контроля за изменением мощности реактора.

Сухая защита окружает корпус ядерного реактора и представляет собой толстостенную цилиндрическую стальную конструкцию, заполненную серпентинитовым бетоном, устойчивым к высоким температурам — он выдерживает до 500 °C.

Сухая защита состоит из двух элементов — верхнего и нижнего. Они герметично свариваются между собой и получившийся цилиндр наполняют бетоном. Собранную конструкцию отправляют на сушку при температуре 220 градусов, для того чтобы убрать из бетона лишнюю влагу. После просушки конструкцию проверяют на отсутствие трещин внутри бетона. Для этого проводят нейтронное профилирование: с одной стороны цилиндра подаются потоки нейтронов, а снаружи их интенсивность фиксирует датчик. Исследование сухой защиты для блока № 1 АЭС «Аккую» подтвердило высокое качество уложенного бетона.

Монтаж сухой защиты весом 142 тонны, наружным диаметром более 6,5 метров и высотой более 5 метров, — проводился с помощью специальной траверсы.

Сухую защиту для АЭС «Аккую» изготовил завод Тяжмаш (г. Сызрань, Россия). Накануне, 26 августа Тяжмаш доставил на площадку АЭС «Аккую» другой важнейший элемент безопасности для энергоблока № 2 — устройство локализации расплава («ловушка расплава»).

© akkuyu.com

© akkuyu.com

На площадке АЭС «Аккую» приступила к работе уже третья группа молодых турецких инженеров, которые получили высшее образование в России по программе подготовки специалистов-атомщиков для АЭС «Аккую». 53 выпускника одного из лучших российских вузов — Национального исследовательского ядерного университета МИФИ — прибыли в провинцию Мерсин из разных регионов Турции и по окончании временной изоляции, обязательной согласно предписанию МВД Турецкой Республики, вышли на работу с соблюдением строгих ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

© akkuyu.com