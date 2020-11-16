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Города и сёла России

Небоскреб «Лахта Центр» в Петербурге получил международную премию Emporis Skyscraper Award

 © fasady.pro

Российский проект впервые стал лауреатом Emporis Skyscraper Award, одной из самых престижных наград в сфере высотного строительства. Премию, вот уже 20 лет вручаемую за лучшие архитектурно-строительные решения небоскребов, получил МФК «Лахта Центр».

МФК «Лахта Центр» получил премию Emporis Skyscraper Award, став первым российским проектом, удостоенным этой престижной награды за 20 лет ее существования.Штаб-квартира газового гиганта «Газпром» высотой 1515 футов (462 метра), спроектированная GORPROJECT & RMJM, является самым высоким зданием в России, а также в Европе и занимает 14-е место в мире.Экспертов особенно впечатлила необычная форма небоскреба, отмечается в сообщении жюри конкурса. В плане здание представляет собой пятиконечную звезду с закрученными конусообразными лучами. Силуэт 462-метровой башни, композиционного центра и главного акцента комплекса, напоминает вертикально взметнувшееся пламя, в свою очередь, отсылающее к логотипу собственника проекта компании «Газпром».Наряду с архитектурными решениями самого высокого на сегодняшний день здания России и Европы жюри также отметило использование «зеленых» технологий, в частности двойного стеклянного фасада и инновационных инфракрасных обогревателей, обеспечивших комплексу исключительную энергоэффективность. Последняя была подтверждена «платиновым» сертификатом LEED."Неудивительно, что жюри этого престижного конкурса впечатлила форма объекта: комплекс фазы 1 «Лахта Центра» — это не столько здание, сколько скульптурная композиция, в которую эффектно и очень эффективно вписаны самые разнообразные функции штаб-квартиры крупнейшей российской корпорации", — отметил Филипп Никандров, автор концепции и руководитель авторского коллектива архитекторов «Горпроект» (генпроектировщик комплекса).
Источник: https://fasady.pro/articles/lakhta-...emporis-skyscraper-award-2020-11-13

Санкт-Петербург, архитектура, Лахта-центр
  • sergei bannykh sergei bannykh
    16.11.2020:28:23

    Заслуженная победа! Из десяти претендетов выглядит всех интереснее. Особенно проекция сверху хороша.

    #1215378
  • Нет аватара snikkersnepper
    16.11.2020:43:44

    А что сейчас вообще в Лахте происходит? «Коробку» построили, должна внутренняя отделка идти. Или тоже затормозила из-за ковидлы? Там еще, вроде, турки бастовали. Роликов никаких нет. Когда-то обещали в конце 2020 открыть — хрюкните кто-нибудь, получится или нет.

    #1215381
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