Небоскреб «Лахта Центр» в Петербурге получил международную премию Emporis Skyscraper Award

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Российский проект впервые стал лауреатом Emporis Skyscraper Award, одной из самых престижных наград в сфере высотного строительства. Премию, вот уже 20 лет вручаемую за лучшие архитектурно-строительные решения небоскребов, получил МФК «Лахта Центр».

МФК «Лахта Центр» получил премию Emporis Skyscraper Award, став первым российским проектом, удостоенным этой престижной награды за 20 лет ее существования.Штаб-квартира газового гиганта «Газпром» высотой 1515 футов (462 метра), спроектированная GORPROJECT & RMJM, является самым высоким зданием в России, а также в Европе и занимает 14-е место в мире.Экспертов особенно впечатлила необычная форма небоскреба, отмечается в сообщении жюри конкурса. В плане здание представляет собой пятиконечную звезду с закрученными конусообразными лучами. Силуэт 462-метровой башни, композиционного центра и главного акцента комплекса, напоминает вертикально взметнувшееся пламя, в свою очередь, отсылающее к логотипу собственника проекта компании «Газпром».Наряду с архитектурными решениями самого высокого на сегодняшний день здания России и Европы жюри также отметило использование «зеленых» технологий, в частности двойного стеклянного фасада и инновационных инфракрасных обогревателей, обеспечивших комплексу исключительную энергоэффективность. Последняя была подтверждена «платиновым» сертификатом LEED."Неудивительно, что жюри этого престижного конкурса впечатлила форма объекта: комплекс фазы 1 «Лахта Центра» — это не столько здание, сколько скульптурная композиция, в которую эффектно и очень эффективно вписаны самые разнообразные функции штаб-квартиры крупнейшей российской корпорации", — отметил Филипп Никандров, автор концепции и руководитель авторского коллектива архитекторов «Горпроект» (генпроектировщик комплекса).