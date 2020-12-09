«КАМАЗ» закрыл третий контракт на поставку электробусов в Москву

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«КАМАЗ» успешно завершил выполнение очередного, третьего по счёту контракта на поставку в адрес ГУП «Мосгортранс» партии электробусов.

Всего в рамках этого договора, заключённого с «Мосгортрансом» в январе 2020 года, передано 200 электробусов КАМАЗ, при этом производитель будет отвечать за полную функциональность подвижного состава в течение 15 лет с момента поставки.

«Этот контракт стал самым крупным в истории компании. Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, наша техника была отгружена в оговорённые заказчиком сроки и уже успешно эксплуатируется на линиях Москвы. В общей сложности, сегодня на улицах города курсирует 400 электробусов КАМАЗ. Впереди — участие в новых тендерах на поставку инновационного пассажирского транспорта в адрес российской столицы», — отметил руководитель Службы продвижения пассажирского электротранспорта ПАО «КАМАЗ» Андрей Долганов.

Электробусы КАМАЗ поставляются в Москву с сентября 2018 года, при этом инженеры Научно-технического центра компании ведут постоянную работу по улучшению потребительских характеристик электробуса и уже внедрили ряд улучшений, направленных на повышение качества обслуживания и комфорта пассажиров.

Столичные электробусы курсируют сегодня на 40 маршрутах в различных районах Москвы. С начала работы они перевезли свыше 55 миллионов пассажиров и прошли более 22 миллионов километров по дорогам российского мегаполиса. Примечательно, что московский парк автобусов на электротяге является крупнейшим в Европе. Для сравнения: в Лондоне курсирует 300 электробусов, в Париже — 259, в Берлине — 200 и в Амстердаме — 164. Ожидается, что в следующем году в Москву поставят ещё 400 электробусов. К концу 2023 года планируется увеличить парк электробусов до 2300 единиц, что составит треть парка наземного транспорта столицы. С учётом трамваев на электрическую тягу перейдёт около 40 процентов наземного транспорта города. А к 2030 году весь парк «Мосгортранса» должен стать зелёным, то есть абсолютно экологически чистым.