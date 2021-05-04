Импортозамещение. Апрель 2021 года

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделаноунас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1585 проектов импортозамещения!

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1. «РИФ-Микромрамор» — запустил в поселке Джабык Челябинской области вторую очередь завода по изготовлению ультратонкого наполнителя из молотого мрамора для строительных материалов. Плановая мощность производства составляет 100 тысяч тонн в год. Для создания нового производства Фонд развития промышленности выдал предприятию льготный заем на сумму 50 млн рублей по программе «Проекты развития». Общий бюджет проекта превысил 450 млн рублей. Ультратонкий наполнитель получается путем измельчения высококачественного белого мрамора, который добывается в Челябинской области на Еленинском месторождении. Ультратонкий мраморный наполнитель заемщика ФРП заместит 50% импорта.

2. Компания «Новый век агротехнологий» (г. Чаплыгин, Липецкой обл.) на 25% увеличил мощности по выпуску автоматизированных систем капельного орошения. Расширение стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию новых линий по выпуску капельных трубок. В результате общая мощность производства автоматизированных систем орошения выросла на 52 млн погонных метров — до 270 млн погонных метров в год.

По последним данным компании, доля капельных трубок зарубежного производства на российском рынке составляла до 60%. За счет увеличения объема производства капельной ленты в 2021 году доля импорта в России должна снизиться до 30-40%.

3. Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех завершила изготовление основных узлов и систем опытных газогенераторов нового перспективного двигателя ПД-8: компрессора высокого давления, камеры сгорания, турбины высокого давления. Следующим этапом работ станет сборка газогенератора.

В ходе опытно-конструкторских работ по ПД-8 выполнена технологическая подготовка производства и освоено изготовление всей номенклатуры деталей и сборочных единиц газогенератора, в том числе таких высокотехнологичных, как моноколеса первой и второй ступеней компрессора высокого давления, блок дисков третьей-пятой ступеней компрессора высокого давления, диск турбины высокого давления.

4. В настоящее время на российском рынке малогабаритной дорожно-строительной и строительной техники представлена в основном иностранными производителями, и только единичные образцы производятся отечественными компаниями.

В 2018 году ООО «ГРИНКОМ» возобновило программу производства самоходных малогабаритных сваебойных установок, начатую в 2012 году с целью обеспечить организации, занимающиеся монтажом и ремонтом барьерного ограждения современной и качественной техникой отечественного производства.

5. Специалисты НИОСТ (R&D-подразделение СИБУРа) завершили работы по созданию полимерного антипирена, который необходим для производства теплоизоляционных материалов и соответствует при этом самым высоким требованиям к их безопасности и экологичности. Разработка ученых СИБУРа ничем не уступает аналогам из Европы и Азии и внесена Роспатентом в список ТОП-10 изобретений России 2020 года.

Суммарный объем потребления антипирена в Европе, Турции и России составляет около 15 000 тонн в год. Из них 1040 тонн спрос со стороны российских производителей и пока весь этот объем импортируется. Первые поставки отечественного антипирена планируется начать уже во втором квартале этого года, а в перспективе довести их объем до 4 500 тонн в год.

6. КЗОЦМ (входит в УГМК-ОЦМ, объединяющее активы УГМК по обработке цветных металлов) расширил линейку производимой продукции и начал выпуск лент из медных сплавов шириной 1000 мм. Первая партия уже отгружена потребителю. До настоящего момента российские предприятия завозили подобный прокат из-за рубежа.

С успешным выпуском данной продукции завершена модернизация прокатно-заготовительных мощностей КЗОЦМ, которая проходила на предприятии с 2013 г., а инвестиции составили порядка 2 млрд рублей.

7. На Белорецком меткомбинате начато производство стальных канатов с полимерным покрытием

Канаты с полимером — инновационное производство организовано в Башкортостане

8. 19.04.2021 Компания «Дробмаш» представила первый российский компактный роторный экскаватор КРЭ-400.

9. Российская компания «КОНВЕЛС Автоматизация» (г. Москва) в марте 2021 г. ввела в эксплуатацию на промплощадке АО «Кольская ГМК» (г. Заполярный) Систему автоматизированного отбора проб СПК-М100 собственной разработки. Система СПК-М100 была установлена на временном узле отгрузки богатого концентрата ОФ, участок брикетирования, участок отгрузки богатого концентрата.

Инженеры «КОНВЕЛС Автоматизация» разработали технически выверенное решение, которое соответствует российскому ГОСТ 14180-80 и международным стандартам ASTM и ISO, для репрезентативного отбора проб медно-никелевого богатого концентрата с целью дальнейшего анализа химического состава и определения влаги.

10. В Калининградской области (г.Гусев), на предприятии (АО «НПО «ЦТС»), принадлежащем холдингу GS Group в сотрудничестве с компанией Philax в рамках программы по импортозамещению организовано производство материнской платы, базирующейся на чипсете AMD B450. Планируемый объём выпуска составит приблизительно 40 тысяч штук. Системы, построенные на базе данной платы, соответствуют каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и таким образом могут закупаться государственными организациями. После завершения необходимой экспертизы, которая будет закончена в следующем месяце текущего года, продукт будет включен в государственную информационную систему промышленности.

11. 23 апреля фармацевтическая компания «Такеда Россия» (входит в японский концерн Takeda) запустила в индустриальном парке «Новоселки» в Ярославле новую линию полного цикла производства орфанного препарата для пациентов с множественной миеломой.

Объём инвестиций в производство составил 590 млн рублей.

Это второй завод в мире, выпускающий данное лекарство.

12. В Оренбуржье начали разработку крупнейшего в стране Коскольского месторождения элювиальных каолинов, открытого «Росгеологией». По оценкам специалистов, запасы белой глины здесь превышают 400 миллионов тонн. В дальнейшем это позволит полностью покрыть потребности отечественной промышленности в высококачественном каолине, заместив импортные поставки.

Белая огнеупорная глина — ценное сырье для производства керамики, бумаги, картона, косметической продукции, резинотехнических и пластмассовых изделий, искусственных тканей. Пока потребности отечественной промышленности в высококачественных каолинах удовлетворяются за счет импортных поставок из Украины, Казахстана, США и Великобритании.

13. Группа компаний «КАМА» из Пермского края приступила к промышленному производству первого российского мелованного коробочного картона. Объем инвестиций банка «Открытие» в создание производственного комплекса составил 25 млрд рублей.

Мелованный коробочный картон применяется при изготовлении упаковок для различных видов продукции, в том числе пищевой. В России такой картон для упаковки пока не производится. После выхода на проектную мощность объем производства FBB-картона составит 220 тыс. тонн в год, что позволит покрыть до половины объема российского рынка.

14. Научно- производственным предприятием «Технология» (г. Обнинск, подразделение госкорпорации «Ростех») разработан новый композитный керамический материал с основой из диоксида циркония. Новинка обладает уникальными свойствами и позволяет выполнить план по импортозамещению в атомной промышленности. Однако после испытаний разработки, были выявлены и другие полезные свойства. Об этом сообщает пресс- служба предприятия.

«Атомное» импортозамещение

Ядерная промышленность РФ развивается стремительными темпами, это касается как разработки новых технологий, так и внедрения усовершенствований в существующие механизмы и энергетические установки. Все это требует новых подходов и материалов, для воплощения в жизни самых смелых задумок инженеров- атомщиков.

Разработке нового композитного материала для компаний, работающих в ядерной отрасли, был дан старт в 2019 году. При этом ставилась цель достигнуть полного импортозамещения зарубежных аналогов отечественными образцами, которые не производятся в России, но на которые есть устойчивый спрос.

Так появился новый композитный материал, выдерживающий термический удар в 2000 градусов Цельсия с возможностью использования в агрессивной химической среде. Разработка обнинских ученых имеет ряд уникальных свойств по ионной проводимости, термостойкости, и, разумеется, по твердости и прочности. Потенциальные эксплуатанты изделий из этого материала также оценят его биологическую инертност