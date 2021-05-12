Обзор: в феврале 2021 года в России открылось 16 новых производств

Открыто 16 новых производства, из них 3 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей. Общий известный объем инвестиций порядка 35,62 млрд рублей (по некоторым производствам объем инвестиций неизвестен).

Обращаю внимание читателей, что также в обзор добавлена информация о предприятиях, которые по техническим причинам были пропущены ранее.

1. В Вологодской области запущено первое в России промышленное производство CLT-панелей

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Завод «Сокол СиЭлТи» по производству перекрёстно-склеенных деревянных (CLT) панелей запустили в Вологодской области. Предприятие построено с нуля в короткие сроки группой компаний «Сегежа Групп» при поддержке Правительства Вологодской области и Министерства промышленности и торговли РФ. Объем инвестиций в новое производство в Вологодской области — более 3 млрд рублей. Мощность — 50 тыс. м3 готовой продукции в год. Запуск нового завода благоприятно скажется на развитии экономического потенциала города Сокол, на сегодня здесь уже созданы 50 новых рабочих мест.

«Сокол СиЭлТи» будет реализовывать продукцию как на внутренний рынок, так и на экспорт. Наибольший спрос на CLT-панели наблюдается в странах Скандинавии и Европы. По данным аналитических компаний, на долю Европы приходится более 50% мирового рынка CLT-панелей. В России спрос на CLT-панели пока только формируется.

2. В Санкт-Петербурге запущена вторая очередь производственного комплекса «Электронмаш»

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В Санкт-Петербурге состоялся запуск второй очереди производственного комплекса «Электронмаш». Созданы новые рабочие места для 140 человек. В новом комплексе, площадью 3 тыс. м2, будут производиться цифровые трансформаторные подстанции и оборудование для «зеленой энергетики»: ветряных и солнечных электростанций.

Предприятие планирует в год производить до 200 единиц цифровых комплексных трансформаторных подстанций. Кроме этого, будет создаваться оборудование для альтернативных источников электричества. Для этого «Электронмаш» ведет переговоры с «Роснано».

3. На фармацевтическом заводе «Биохимик» в Саранске запущена новая линия

© Фото из открытых источников

Саранский завод «Биохимик» запустил новое ампульное производств готовых лекарственных средств. Здесь будут выпускать такие востребованные препараты, как мелоксикам, дротаверин, кетопрофен, папаверин и другие. Запуск линии позволит увеличить выпуск готовых лекарственных средств в ампулах в 2 раза — до 15 млн единиц в месяц.

С 2015 года АО «Биохимик», входящее в группу фармацевтических компаний «Промомед», совместно с научным сообществом разработало ряд препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями.

Запуск новой линии на «Биохимике» — это существенный вклад российской промышленности в борьбу с ковидом. Здесь будет осуществляться в том числе производство антикоагулянтов для лечения новой коронавирусной инфекции: эноксапарина натрия и надропарина кальция.

Как только предприятие выйдет на полную мощность по этим препаратам, а также по инъекционному дексаметазону (а это случится в феврале-марте), можно будет сказать о завершении очередного, важного в масштабах всей страны этапа в развертывании производства лекарств, необходимых для терапии не только ковида, но и многих других заболеваний.

4. В Ростове запустили новое производство фильтровального оборудования

© Фото из открытых источников

Запущен «Ростовский завод фильтровального оборудования». Новый завод — импортозамещающее производство комплектующих (различных фильтров и сменных фильтрующих элементов) для машиностроительной и нефтегазовой отраслей. Ростовская продукция по качеству сопоставима с лучшими зарубежными аналогами и при этом на 20-40% дешевле.

Планируемая мощность — 500 тысяч единиц продукции в год. Будет создано 25 рабочих мест. Сегодня весь персонал проходит обучение по программе «Бережливое производство».

Завод выпускает фильтры для комбайнов, тракторов, грузовых и легковых автомобилей, автобусов, компрессоров, дизель-генераторов и других видов техники. До конца года продуктовая линейка увеличится с 4 до 20 видов продукции.На предприятии уже работает одна производственная линия, в планах и запуск второй.

5. Новый завод полимерных покрытий компании «Металл Профиль» открыт в Московской области

© Фото из открытых источников

Завод полимерных покрытий компании «Металл Профиль» открылся в Лобне. Открытие завода стало финальным этапом масштабного производственного процесса полного цикла производства металлоконструкций. Компания «Металл Профиль» входит в число лучших переработчиков стали в мире.

Проектная мощность предприятия составляет порядка шести тысяч тонн ежегодно. На нем работают около 1 200 человек. Средняя зарплата работников — семьдесят пять тысяч рублей.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил около 1 млрд рублей. С открытием объекта в муниципалитете было создано 115 новых рабочих мест.

6. В Кемеровской области запущена вторая очередь Яйского нефтеперерабатывающего завода

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Компания «НефтеХимСервис» объявила об успешном завершении второго этапа строительства Яйского нефтеперерабатывающего завода в Кемеровской области.

Сегодня на предприятии введена в эксплуатацию комбинированная установка переработки прямогонных бензиновых фракций УК-1, что позволит предприятию ежегодно выпускать до 700 тысяч тонн автомобильного бензина стандарта Евро-5. Соответствие качества выпускаемой продукции самым современным требованиям выведет Яйский НПЗ в число значимых игроков рынка нефтепереработки Сибирского и Дальневосточного федерального округа

Инвестиции в строительство второй очереди Яйского НПЗ составили 30 млрд рублей. Всего накопленный объем инвестиций в проект к 2021 году составляет 54 млрд рублей.

7. В Новосибирской области Сузунский лесхоз запустил новый цех по переработке древесины

© Фото из открытых источников

Сузунский лесхоз в Новосибирской области является предприятием стратегического значения для Сузунского района и региона. Новая линия с качественным оборудованием будет способствовать увеличению объемов переработки как минимум в два раза.

В проект вложено около 22 млн рублей. В дальнейших планах — приобретение нового лесозаготовительного оборудования и сушильного хозяйства.

Запуск новой линии позволит создать дополнительные рабочие места и увеличить объем переработки древесины с 11,3 тыс. м3 до 22 тыс. м3 в год. Выпускаемая продукция (обрезной пиломатериал, брус, шпалы и др.) будет востребована населением не только Сузунского, но и других районов Новосибирской области.

8. В Екатеринбурге открылся новый завод по производству бесконтактных дезинфекторов

© Фото из открытых источников

В Екатеринбурге группой LIGA открыт новый производственно-административный цех по выпуску бесконтактных дезинфекторов. Аппаратами, изготовленными на заводе LIGA, уже обеспечено 90% школ и детсадов города. В общей сложности к текущему моменту завод реализовал порядка 10 000 единиц дезинфицирующего оборудования.

В планах компании — закрепиться на зарубежном рынке. Уже сейчас завод начал первые поставки «умных» дезинфекторов в Чехию и Италию. В начале года туда отправилась пробная партия в 200 единиц.

С открытием новой производственной площадки завод LIGA планирует увеличить количество сотрудников с 50 до 100 человек.

9. «Гранат Био Тех» запустил в Московской области новое производство двусторонних игл

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Компания «Гранат Био Тех» запустила в Дубне Московской области первое в России серийное производство полного цикла двусторонних игл с камерой визуализации для забора венозной крови. Новые мощности позволяют выпускать 80 млн игл в год. Запуск нового производства снизит долю импорта на этом рынке в России до 50%.

Предприятие запустило серийное производство двусторонних игл с камерой визуализации для взятия венозной крови, которые являются частью системы изготовленной из пластмассы, состоящей из вакуумной пробирки, держателя и двусторонней иглы.

Общий бюджет проекта по созданию нового производства составил 487 млн рублей.

Камера визуализации на игле помогает медперсоналу правильно определять момент попадания иглы в вену пациента, снизив возможные болезненные ощущения, образование гематом и травм. Конструкция игл неразборная, что исключает возможное разъединение элемента и инфицирование медицинских работников при заборе крови.

По данным компании, в России отсутствует производство игл с камерами визуализации полного цикла. Отечественный спрос на эту продукцию удовлетворяется за счет поставок из Китая, США и стран ЕС.

10. В Волгоградской области запущено новое производство геополотна

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В Волгоградской области ООО «Волжский завод текстильных материалов» запустил новую линию по производству геополотна. Инвестиционный проект был реализован с привлечением средств государственной поддержки.

Геополотно из полипропиленовой ткани используют в сельском хозяйстве, строительстве, благоустройстве, нефтегазодобыче. Новая линия по производству геополотна уже обеспечила рабочими местами девять специалистов. Когда цех выйдет на полную мощность, трудиться здесь будут 34 человека. После выхода на полную мощность новой линии объем производства полипропиленового геополотна составит 1,9 млн квадратных метров продукции в год. Это позволит заменить на российском рынке европейские аналоги.

Общая стоимость инвестиций в капитальное строительство и закупку технологического оборудования составляет около 100 млн рублей. Планируется также строительство складской и погрузочно-разгрузочной площадки.

11. На Колпинском Трубном Заводе открыт новый испытательный цех

© Фото из открытых источников

ООО «Колпинский Трубный Завод» (КТЗ) завершило двухлетнюю инвестпрограмму модернизации оборудования, сообщается на сайте предприятия.

Одним из важнейших элементов в производстве труб и дальнейшем контроле их качества является стенд гидростатических испытаний. В связи с увеличенными габаритными размерами и большим весом гидростатической машины (более 120 т) было принято решение о строительстве отдельного здания под неё, куда также была перенесена заводская лаборатория.

В конце 2020 года состоялось открытие нового цеха гидроиспытаний и заводской лаборатории.

12 и 13. В Свердловской области запустили два производства по переработке древесины

© Фото из открытых источников

На севере региона запущены две площадки по переработке древесины. Это линия по сортировке круглого леса с сушильным комплексом и цех по производству березового шпона.

Общая стоимость инвестпроекта компании «СибирьЭкоСтрой» в Североуральске — 503 млн рублей. Выход на проектную мощность ожидается в 2026 г. За весь период реализации проекта будет создано 175 рабочих мест. Стоимость проекта «Сосьва-Лес"в поселке Красноглинном Серовского района 507 млн рублей, уже инвестировано 385 млн рублей, создано 135 рабочих мест.

В Североуральске компания «СибирьЭкоСтрой» запустила линию по сортировке круглого леса, которая увеличит производительность лесопилки на 15%, и сушильный комплекс, что позволит получать древесину экспортного качества. Предприятие будет отапливаться котельной, которая утилизирует 60% отходов производства, остаток будет перерабатываются в древесную муку. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Как участник приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов мы пользуемся лесными ресурсами с 50% льготой. Эта мера поддержки позволяет нам развиваться — освободившиеся средства мы реинвестируем в производство, модернизируем площадки, нанимаем новых сотрудников, — сказал руководитель предприятия Андрей Бабкин.

В поселке Красноглинном «Сосьва-Лес» запустил промышленную площадку для переработки древесины, на которой разместятся цех по производству березового шпона, сушильный комплекс, две котельные, лесопильное оборудование, линии сортировки бревен и досок.

14. На Курском электроаппаратном заводе запущен новый цех гальванического производства

© Фото из открытых источников

Курский электроаппаратный завод (КЭАЗ) запустил новое гальваническое производство. Оно создано на территории индустриального парка «СОЮЗ» и занимает более 6500 м². В цехе смонтировано 7 гальванических линий для выполнения обработки и нанесения покрытий. Мощность нового производства — 400 тысяч м² покрытий в год.

Гальванический метод обработки проходят металлические поверхности изделий — от скоб до пружинок и термомагнитных расцепителей. В работе будут задействовано 60 квалифицированных сотрудников.

В новом цехе установлены современные очистные сооружения; многоступенчатая система позволяет безопасно очищать гальваностоки, а очищенная вода поступает повторно в производственный цикл. Таким образом, запущенное производство соответствует самым строгим экологическим нормам, безопасно для сотрудников.

15. Два новых резидента в декабре запустили производство на площадях Курганского индустриального парка

© skr.sh

Два новых резидента в декабре запустили производство на площадях Курганского индустриального парка.

Новыми резидентами стали ООО «Креативные технологии» и ООО «Фарм-Принт». Первое предприятие занимается проектированием и производством компонентов инженерных систем — отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, пожаротушения, их монтажом и техническим обслуживанием. В планах на ближайшие 2 года — создание производства доступных и качественных водяных конвекторов отопления.

Второй резидент выпускает полиграфическую продукцию для фармацевтических предприятий России. Переезд на площади Курганского индустриального парка позволил компании открыть новое направление — участок флексографической печати.

На предприятиях двух новых резидентов планируют создать 40 новых рабочих мест.

16. В Невинномысске открыта первая производственная линия компании «Металлоизделия»

© Фото из открытых источников

В Невинномысске на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) открыта первая производственная линия ООО «Металлоизделия», входящая в состав группы компаний «Стилсофт».

ООО «Металлоизделия» заработало в 2018 году на площадке индустриального регионального парка «Мастер» в Ставрополе. Именно там в 2020 году началась реализация инвестпроекта «Производство инженерных средств охраны периметра».

Производство расширяется, поэтому предприятие переместилось на ТОСЭР Невинномысска.

На производственной линии будут производить сварные панели-секции и опоры для современных средств охраны периметра различных объектов.

Пока создано 35 рабочих мест. Вложения в проект составили 116 млн рублей.

Итого за февраль 2021 года:

16 новых производств

из них 3 производства с инвестициями более 1 млрд рублей (инвестиции 34 млрд рублей)

общий объем объявленных инвестиций около 35,62 млрд рублей

у 7 производств объем инвестиций не сообщается

По отраслям:

Машиностроение, металлообработка и металлургия — 3

Стройматериалы и строительные изделия — 4

Химическая промышленность и изделия — 1

Электроника, приборы и электротехническое оборудование — 2

Медицина и фармацевтика — 2

Текстильная промышленность — 0

Добывающая промышленность — 0

Деревообрабатывающая промышленность — 3

Другое — 1

По источникам инвестиций:

иностранный — 0

российский или смешанный — 16