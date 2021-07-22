В Сент-Винсент и Гренадины доставлена первая партия вакцины «Спутник V»

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13 июля 2021 года в Сент-Винсент и Гренадины доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V». Самолет «Аэробус A321-211(P2F)» номер G-DHJH приземлился в Кингстауне в международном аэропорту Аргайл и доставил 50.000 доз вакцины «Спутник V».

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В пятницу 12 февраля 2021 года правительственный чиновник Сент-Винсенте и Гренадин подтвердил регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.

В соответствии с Законом об общественном здравоохранении (Public Health Act) Сент-Винсенте и Гренадин, главный врач может разрешить использование вакцины «на на добровольной основе». Как сообщает пресса, 12 февраля 2021 года Главный врач Сент-Винсенте и Гренадин, на основании разрешения министра, дал разрешение на применение вакцины «Спутник V».

Сент-Винсент и Гренадины стали первым островным государством Карибского бассейна, где зарегистрирована вакцина «Спутник V» и 26-й страной одобрившей применение российской вакцины.

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