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Российские проекты за рубежом

В Сент-Винсент и Гренадины доставлена первая партия вакцины «Спутник V»

 © searchlight.vc

13 июля 2021 года в Сент-Винсент и Гренадины доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V». Самолет «Аэробус A321-211(P2F)» номер G-DHJH приземлился в Кингстауне в международном аэропорту Аргайл и доставил 50.000 доз вакцины «Спутник V».

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 © clck.ru

В пятницу 12 февраля 2021 года правительственный чиновник Сент-Винсенте и Гренадин подтвердил регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.

В соответствии с Законом об общественном здравоохранении (Public Health Act) Сент-Винсенте и Гренадин, главный врач может разрешить использование вакцины «на на добровольной основе». Как сообщает пресса, 12 февраля 2021 года Главный врач Сент-Винсенте и Гренадин, на основании разрешения министра, дал разрешение на применение вакцины «Спутник V».

Сент-Винсент и Гренадины стали первым островным государством Карибского бассейна, где зарегистрирована вакцина «Спутник V» и 26-й страной одобрившей применение российской вакцины.

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. rdif.ru,
  2. www.interfax.ru,
  3. Jamaica Observer,
  4. searchlight.vc,
  5. Sputnik V authorized in Saint Vincent and the Grenadines,
  6. searchlight.vc,
  7. news784.com,

экспорт, фармацевтика, вакцины, Сент-Винсент и Гренадины, covid-19
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