«Прогресс» с грузами для космонавтов пристыковался к МКС

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Корабль «Прогресс МС-18» с грузами для космонавтов пристыковался к МКС.

По данным на сайте госкорпорации, грузовик доставил на станцию почти полторы тонны различного оборудования и материалов, в том числе инструменты для внекорабельной деятельности, одежду, рационы питания и свежие продукты для экипажа и укладки для проведения экспериментов «Матрешка-Р», «Биомаг-М», «Асептик», «Структура» и «Фотобиореактор». Кроме того, он везет 560 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и 43 килограмма сжатого воздуха.

Как рассказал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, для экипажа на борту «Прогресса МС-18» по килограмму яблок, грейпфрутов и апельсинов, острая аджика и два кетчупа — лечо и шашлычный.

По его словам, кроме штатных рационов питания, космонавты получат суммарно девять контейнеров дополнительного питания, заказанного ими индивидуально. Это рыбные консервы с белугой, сельдью, лососем, судаком, щукой, карпом, йогурты и консервированные салаты — витаминный, солянка овощная, огурцы деликатесные, перец сладкий, капуста брокколи, томаты, фасоль в томатном соусе.

Грузовик привез космонавтам рисунки детей и сюрпризы от семей, рассказали РИА Новости ранее в службе психологической поддержки экипажа.Также на корабле отправили 300 килограммов оборудования для дооснащения нового модуля «Наука», прибывшего на МКС в июле. Среди него — вторая российская система получения кислорода «Электрон-ВМ» и бортовая мастерская. В настоящее время на станции работают две системы получения кислорода — российская «Электрон-ВМ» в модуле «Звезда» и американская OGS в модуле Tranquility.

Грузовик был запущен 28 октября с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а». Корабли «Прогресс» используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С помощью их двигателей выполняются коррекции орбиты станций. С 1978 года осуществлены 170 запусков кораблей «Прогресс» различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.