Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в октябре 2021 года

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Согласно публикациям сайта «Сделано у нас» в октябре 2021 года в России открыто 10 новых предприятий АПК и пищевой промышленности с вложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе 3 крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей каждый.

Общий объём вложенных средств в проекты составил более 10,5 млрд рублей.

В обзор вошли:

— пищевая промышленность — 5, в том числе переработка молока — 3,

— мясоперерабатывающая промышленность — 1

— молочные комплексы — 1

— тепличные комплексы — 1

— овощехранилища, фруктохранилища — 2

Картофелехранилище на 11 тыс. тонн семенного картофеля в подмосковном Талдоме принимает новый урожай

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Предприятие «Агрофирма «Бунятино» завершило реализацию проекта по реконструкции картофелехранилища на территории Талдомского округа Московской области. Мощность нового хранилища составляет порядка 11 тыс. тонн семенного картофеля.

2 октября объект площадью 3,2 тыс. м2 начал принимать на длительное хранение картофель нового урожая.

Объём инвестиций, вложенных в реконструкцию и модернизацию нового картофелехранилища, составляет 227 млн рублей. Предприятие обеспечит работой 20 жителей Талдомского и соседних районов Подмосковья.

В Калининградской области запущен завод по выпуску замороженных полуфабрикатов из птицы

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В Калининградской области запущен завод по выпуску замороженных полуфабрикатов из птицы.

Новое производство открыто в посёлке Совхозное Багратионовского района. В год здесь пока планируют выпускать 21 тысячу тонн продукции. В проект уже инвестировано более 2 млрд рублей, создано свыше 200 рабочих мест и ещё около 300 планируется организовать.

С 2014 года группа компаний «Атлантис» построила пять производственных комплексов. Занимаются они выпуском свыше 300 видов продукции. Это полуфабрикаты из рыбы, морепродуктов, курицы, сыр, мука, панировочные сухари и смеси.

На молочном комбинате в Тимашевске Краснодарского края запустили новую линию переработки молока

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Новая линия — четвертая для производства детского питания и шестнадцатая для Тимашевского молочного комбината. Он станет первой площадкой для производства новинки — детского творога в мягкой упаковке. Здесь будут выпускать 6 тысяч его упаковок в час. Продукт вскоре появится на полках магазинов в Южном, Центральном, Северо-Западном регионах, в Поволжье и на Урале.

В проект более 350 млн рублей. С расширением производства объём закупки сырого молока увеличится на 10 тонн в сутки.

В Ивановской области заработал новый молочный комплекс

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В Пучежском районе Ивановской области на СПК «Ленинский путь» реализован крупный инвестиционный проект стоимостью в 458 млн рублей.

Новый молочный комплекс рассчитан на 1200 коров, его проектная мощность — 8,4 тысячи тонн молока в год.

Новая ферма — это два больших здания, между которыми доильный цех со специальной системой «карусель». Так же в помещениях установлена современная система световентиляции и кондиционирования.

«Пучежский сыродельный завод» запустил две новые линии

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13 октября Пучежский сыродельный завод в Ивановской области в ходе модернизации запустил линию по производству сыров «Моцарелла».

Это вторая сырная линия, запущенная на заводе в 2021 году. До этого в феврале на предприятии установили линию по производству сыров «Русский».

На сегодняшний день ассортимент сыров на предприятии составляет 50 сортов.

В следующем году предприятие планирует строительство нового цеха для изготовления мягкого сыра. Это поможет создать 10 дополнительных рабочих мест. Предприятие планирует расширить ассортимент до 70 позиций.

На Дальнем Востоке запустили крупнейший в регионе мясоперерабатывающий комплекс

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В Михайловском районе Приморского края в режиме пусконаладки запустили крупнейший на Дальнем Востоке мясоперерабатывающий комплекс и убойное производство «Русагро-Приморье» (входит в ГК «Русагро»). Первая продукция с предприятия появится на полках магазинов уже в феврале следующего года.

Он закроет потребности в охлажденной свинине 80% дальневосточников, первая продукция появится на прилавках уже в феврале 2022 года.

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Проектная мощность завода — 65 тыс. тонн свинины в год. Роботизированный склад готовой продукции позволяет полностью автоматизировать производственные процессы складской логистики. При этом для работы на современном оборудовании будут привлечены более 650 человек. Всего в рамках свиноводческого кластера «Русагро-Приморье» будет создано более 1500 новых рабочих мест.

Инвестиции в проект составили более 1 млрд рублей.

В Адыгее открылась первая очередь завода быстрозамороженной плодоовощной продукции

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В Тахтамукайском районе Адыгеи открылся завод по производству быстрозамороженной плодоовощной продукции.

Производственные мощности занимают 9,5 тыс. м2. Проектная мощность завода — до 14 тыс. тонн продукции в год. Холодильная установка может вмещать 4 тыс. тонн продукции.

В первую очередь проекта компания «Альянс» вложила около 650 млн рублей.

На комбинате Глазов-молоко в Удмуртии начала работу новая творожная линия

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На ПП «Глазов-молоко», принадлежащего холдингу «Комос Групп» начала работу пятая творожная линия.

На комбинате реализуется инвестиционный проект, предполагающий наращивание производства зерненого творога и творога с сохраненной структурой зерна. С этой целью на «Глазов-молоко» была установлена дополнительная линия. Благодаря новому оборудованию производство этого вида продукции увеличилось на 6,8 тонн — до 29 тонн в сутки.

В проект вложено более 350 млн рублей.

В Калининградской области открыта вторая очередь тепличного комплекса Орбита-Агро

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В пос. Звеньево Гвардейского городского округа Калининградской области была открыта вторая очередь тепличного комплекса «Орбита-Агро».

Ввод в эксплуатацию второй очереди позволил ООО «Орбита-Агро» расширить свою «линейку производства». К помидорам, огурцам и клубнике добавилась зелень. На комплексе выращивают прямо в горшках базилик, салат, рукколу, петрушку и другие культуры.

Строительство второй очереди тепличного комплекса «Орбита-Агро» площадью 3,3 га заняло больше года.

Инвестиции во вторую очередь комплекса составили более 400 млн рублей.

Компания «Агроном-Сад» открыла в Липецкой области крупный производственно-логистический комплекс

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29 октября под Липецком был запущен новый производственно-логистический комплекс полного цикла ООО «Агроном-Сад».

Новый комплекс включает фруктохранилище на 25 тыс. тонн общей площадью 32 тыс. кв.м. с современными сортировочной, калибровочной и упаковочной линиями, холодильными камерами для готовой продукции, залами экспедиции и административным корпусом. Производительность блока сортировки и упаковки составит более 250 тонн/сутки.

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Инвестиции в строительство и оснащение комплекса составили 5 млрд рублей. На новом комплексе создано 450 рабочих мест.