Завершены испытания мобильного ГИС-решения на базе защищенного планшета MGT10PRO-46AL1S
В КБ «Панорама» проведена апробация варианта мобильной геоинформационной системы Панорама Мини Linux (ГИС «Панорама») на базе промышленного защищенного планшета MGT10PRO-46AL1S. ГИС «Панорама» — это универсальная геоинформационная система, предназначенная для сбора пространственных данных, ведения базы геоданных, формирования и обновления цифровых карт и планов, создания информационных систем различного назначения. ГИС «Панорама» отвечает современным требованиям обработки и предоставления пространственной информации и полностью реализовано на основе отечественных технологий компании КБ «Панорама». Для апробации был выбран вариант планшета с операционной системой Astra Linux Орел. Проверялись возможности полностью автономной работы мобильного приложения ГИС «Панорама» с отображением и редактированием пространственных данных. В качестве пространственных данных использовались векторные карты, данные дистанционного зондирования с БПЛА, геопривязанные фотографии строений. ГИС «Панорама» на планшете MGT10PRO-46AL1S показала высокую производительность и хороший отклик экрана на действия оператора. Планшет MGT10PRO-46AL1S разработан компанией Mobile Inform Group, которая производит его на Калужском заводе телеграфной аппаратуры.
Конструкторское бюро «Панорама» — ведущая российская компания в области разработки геоинформационных систем, автоматизированных систем управления различного назначения и национальных систем картографирования.
Mobile Inform Group — российский разработчик и производитель мобильного оборудования для интенсивной эксплуатации. Устройства соответствуют критериям Минпромторга РФ по импортозамещению и предназначены для автоматизации полевых работ различного назначения.
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