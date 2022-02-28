Импортозамещение. Февраль 2022 года

Контроллер бесколлекторного двигателя (Сервосила SC-25C) © sdelanounas.ru

Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1672 проектов импортозамещения!

1. Компания «Проект Системы», резидент технопарка «Университетский», разработала и провела испытания джойстиков на крупнейшем машиностроительном предприятии Свердловской области ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина». Разработка компании «Проект Системы» направлена на импортозамещение иностранной продукции устанавливаемой на продукцию завода.

2. Ачинский нефтеперерабатывающий завод, который входит в комплекс нефтепереработки НК «Роснефть», первым среди российских НПЗ перевел установку низкотемпературной изомеризации c технологией Пенекс на катализатор отечественного производства. В рамках корпоративной программы импортозамещения уже на трех ключевых технологических установках предприятия импортные катализаторы заменены на российские.

3. СИБУР использует оборудование отечественных машиностроителей при реконструкции производства в Дзержинске.

Паровая емкость весом 104 тонны, длиной 12 метров и высотой 6 метров, изготовленная на «Уралхиммаше», поставлена на «СИБУР-Нефтехим», где ведется реконструкция производства окиси этилена и гликолей, сообщили в СИБУРе.

Всего на площадке будут установлены 37 единиц основного технологического оборудования, изготовленных на предприятиях Екатеринбурга, Перми, Волгограда, Тамбова и Озерска Челябинской области, а также поставленных из Японии, Индии и Китая. При этом доля отечественных изделий в общем объеме основного оборудования по проекту достигает 80%, а по емкостному оборудованию доля российских изделий 100%.

4. Новосибирская компания ГеоЛогика, ведущий российский разработчик лабораторного оборудования для нефтегазовой отрасли, применила отечественные контроллеры бесколлекторных двигателей производства компании Сервосила в своей новой разработке. Принцип работы нового оборудования основан на сервоуправлении с несколькими степенями свободы. Оборудование предназначено для автоматизации работ в лаборатории.

5. «Научно-производственное предприятие «Алмаз», входящее в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех, запустило в Саратове первое отечественное производство сверхвысокочастотных переключателей для искусственных спутников Земли. Создание производства стало возможным благодаря займу от Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

Ранее, по данным компании, подобные изделия в России не выпускались. Новое оборудование позволит заменить зарубежные СВЧ-переключатели, используемые сейчас в космических летательных аппаратах.

Общий инвестиции в создание нового производства составили 344 млн рублей. Из них 250 млн рублей НПП «Алмаз» получил от Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) в виде льготного займа по программе «Конверсия».

6. Белгородская компания «Союзгидравлика» модернизировала и увеличила выпуск шестеренных масляных насосов для российских заводов-производителей дорожно-строительной и сельскохозяйственной мобильной техники. Благодаря этому доля импорта насосов из Европы снизится с 75% до 55%. Средства на реализацию проекта предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

Предприятие ввело в эксплуатацию новое оборудование, на котором выпускает крышки, корпуса, компенсаторы и комплекты шестерен для насосов. Это помогло увеличить мощность производства насосов на 35% - до 250 000 единиц в год. Также вырос уровень локализации изделий в среднем с 45% до 89%.

Инвестиции в создание нового производства составили 118 млн рублей.