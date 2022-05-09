Обзор: в марте 2022 года в России открылось 11 новых производств

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В марте 2022 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открылись 11 новых производств с затратами на строительство в каждое более 100 млн рублей, из них 2 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей каждое.

Общий известный объём инвестиций в запущенные предприятия оценивается в 54 млрд рублей (по 4 производствам объём вложений неизвестен).

Индекс промышленного производства за март 2022 года составил 103%.

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В Ярославской области запущено производство теплозащиты для автомобилей

Крупнейший в России производитель теплозащитных экранов АО «Фритекс» открыл новый цех по импортозамещающему производству современных компонентов теплозащиты и теплообмена. На реализацию проекта Фонд развития промышленности предоставил 141 млн рублей в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия».

Благодаря новому цеху мощности предприятия по выпуску компонентов теплозащиты выросли в 2 раза — до 1,5 млн экранов для деталей двигателя и полов кузова в год. Также на новом оборудовании стартовал выпуск новой для завода продукции — элементов теплообмена в объеме 200 тысяч штук в год.

Общие инвестиции в расширение составили 235 млн рублей.

Калининградский завод запустил новую производственную линию железобетонных изделий

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На заводе КПД в Калининграде запустили линию по производству пустотных плит перекрытий, а также новый бетоносмесительный участок. Это позволит увеличить как объёмы строительства самой компании, так и реализовывать продукцию на региональном рынке.

Плиты перекрытий могут выпускать в разных габаритах, что даёт возможность качественно улучшать проекты. Новая бетоносмесительная установка мощностью 60 куб.м/час изготавливает бетон всех классов.

Предприятие обеспечивает замкнутый цикл строительной отрасли — от производства материалов до полной сдачи объектов «под ключ».

В Череповце запустили завод по выпуску оборудования для газификации

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3 марта в Вологодской области на территории опережающего социально-экономического развития «Череповец» состоялось открытие завода ООО «Норд» (дочерняя структура «Северной компании») по производству водогрейных газовых котлов.

Новый завод обеспечит регионы отечественным водогрейным котельным оборудованием, которое может применяться для газификации промышленных, бытовых, социальных объектов.

Благодаря современной оснащенности производства срок выпуска изделий сократится, а объемы поставок увеличатся. В год планируется выпускать 220 котлов мощностью от 75 кВт до 50 МВт.

Инвестиции в проект составили около 300 млн рублей.

Туганский комбинат «Ильменит» начал работать под Томском

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В Томской области введён в эксплутацию горно-обогатительный комбинат (ГОК) «Ильменит» по выпуску цирконовых, титановых и рутил-лейкоксеновых концентратов.

Основными потребителями продукции комбината станет одно из предприятий Росатома и корпорация «ВСМПО-Ависма».

Комбинат уже обеспечил работой 140 человек.

В Череповце запустили производство интеллектуальных электросчётчиков

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В Череповце Вологодской области открыли производство интеллектуальных приборов учёта электроэнергии на заводе «Нартис». Предприятие планирует выпускать 1,5 млн электросчётчиков в год с возможностью расширения до 2 млн.

Капитальные вложения в строительство предприятия составили 592 млн рублей, инвестором было заявлено 249 рабочих мест.

Планируемые рынки сбыта — это потребители и поставщики электроэнергии, энергосбытовые организации, производители электрической энергии на розничных рынках электроэнергии, а также смежные сетевые организации по интеллектуальным приборам учета электроэнергии.

В Тверской области открыли производство респираторов для работников промышленности

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Группа компаний «Восток-Сервис» на своей «Торжокской обувной фабрике» в Тверской области запустила новый цех по производству респираторов. Они используются работниками различных отраслей промышленности. Средства на создание цеха предоставил Фонд развития промышленности.

В новом цехе будут выпускать респираторы классов защиты FFP1 и FFP2. Мощность цеха составляет 5 млн респираторов в год.

Сумма займа ФРП для организации нового производства составила 498 млн рублей.

В Ростовской области открыто производство барьерной пленки

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Крупнейший в России производитель пластиковой упаковки «Атлантис-Пак» запустил в Ростове-на-Дону завод по производству барьерной пленки для пищевой продукции.

Объем инвестиций в запуск завода составил более 1,9 млрд рублей, из которых 500 млн рублей в виде льготного займа по программе «Проекты развития» предоставил Фонд развития промышленности.

Мощность нового завода составляет 5,3 тысячи тонн упаковочной пленки для пищевой продукции в год. На производстве создано 95 рабочих мест.

«Роскосмос» создал центр компетенции по разработке и производству печатных плат

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Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») объявил о создании центра компетенции по выпуску из отечественного сырья и материалов печатных плат — основы любого микроэлектронного устройства.

Холдинг РКС стал первой высокотехнологичной компанией России, выпускающей печатные платы для космоса из отечественных материалов. На площадке в Москве организован замкнутый производственно-технический комплекс с полным набором специального оборудования, минимизирующим влияние человеческого фактора. Новые производственные мощности вкупе с интеллектуальной автоматизацией процессов, включая контроль качества изделий, обеспечат технологическую независимость российского космоса.

Производство полиэтиленовых труб для газификации открылось в Новгородской области

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В Боровичах (Новгородская область) на заводе ЗАО «Петерпайп» открылось производство по выпуску напорных труб из полиэтилена для газопроводов и водоснабжения.

Предприятие укомплектовано самым современным и высокотехнологичным оборудованием производительностью до 300 метров в сутки. Линия позволяет изготавливать трубы различного диаметра: и для магистральных газопроводов, и для уличных сетей. При этом база для изготовления полностью отечественная.

«ЗапСибНефтехим» получил первые тонны малеинового ангидрида

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«ЗабСибНефтехим» запустил производство малеинового ангидрида на заводе в Тобольске.

По данным компании СИБУР, в конце марта первые тонны продукта были направлены на омологацию российским производителям в сегментах строительства и топливных компонентов.

Данное вещество используется для производства смол, клея, замазки, синтетических волокон, композитных материалов, моющих средств и других связующих компонентов.

Инвестиции в проект оцениваются на уровне 50-70 млрд рублей. Пока это крупнейший промышленный объект, запущенный в эксплуатацию в 2022 году.

В Московской области запущено первое в России производство средств для ухода за ранами

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Компания «Эверс» в особой экономической зоне «Дубна» Московской области запустила первое в России производство уникальных по своим характеристикам средств ухода за ранами «Хитокол». Его можно применять на любой стадии раневого процесса. На создание современного производства Фонд развития промышленности предоставил предприятию льготный заем.

Инвестиции в создание отечественного производства средств ухода за ранами составили 300 млн рублей.

Итого за март 2022 года открыто:

11 новых производств:

— из них 2 производства с инвестициями более 1 млрд рублей (всего 52 млрд рублей)

— общий объём объявленных инвестиций 54 млрд рублей

— по 4 объектам объём инвестиций не сообщается

По отраслям:

— Химическая промышленность — 3

— Машиностроение — 2

— Приборостроение и электроника — 2

— Производство строительных материалов — 1

— Лёгкая промышленность — 1

— Медицина и фармацевтика — 1

— Добыча и переработка полезных ископаемых — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 11

— иностранный — 0

Импортозамещение:

— 9 производств