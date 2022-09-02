Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в августе 2022 года

© Фото из открытых источников

Производство сельскохозяйственной продукции в России продолжает устойчиво развиваться. В январе-июле 2022 года его рост составил 1,8%.

Хорошими темпами идёт уборочная страда, на 19 августа намолочено 95 млн тонн зерна (+ 16% по сравнению с той же датой прошлого года). Рекордные урожаи собраны в Крыму, Ростовской области и Краснодарском крае.

Согласно публикциям сайта «Сделано у нас» в августе 2022 года было открыто 13 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

6 новых проекта связана с хранением и очисткой зерна, ещё 2 — с производством хлеба.

Половина новых объектов крупные с инвестициями более 1 млрд рублей в каждое.

Общий объём вложенных средств в проекты составляет около 28,6 млрд рублей (по 1 объекту инвестиции не озвучены).

В обзор вошли:

— хранение и очистка зерна — 6

— пищевая промышленность — 4

— молочные комплексы — 2

— переработка масличных культур — 1

На Урале открыто новое производство хлебозавода «СМАК»

© Фото из открытых источников

Хлебозавод «СМАК» в логопарке «Кольцовский» в Екатеринбурге запустил первую линию нового завода.

Общая площадь предприятия составила 42 тысячи м2. На новой линии производится 4 вида батона или 40 тонн продукции в сутки (хлеб «Молочный», «Подмосковный», «Студенческий» и «Нарезной»). Процессы на новом предприятии полностью автоматизированы. Так, за разрезкой и упаковкой 6 тысяч батонов в час следит всего один оператор. Благодаря запуску первой линии на новой производственной площадке выпуск хлебобулочной продукции увеличился уже на 6%. При этом после завершения первого этапа инвестиционного проекта объем выпуска планируется увеличить до 80 тонн в сутки.

В настоящее время инвестиции в производство превысили 4 миллиарда рублей, создано 156 рабочих мест.

Новый завод Подмосковья будет выпускать по 500 млн бутылок воды в год

© stupinoadm.ru

ООО «Завод Святой источник», входящий в группу компаний Боржоми, завершил проект создания завода по производству бутилированной воды и напитков на территории Московской области, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«В Дмитровском городском округе начал работу новый завод по производству бутилированной воды и напитков, который будет выпускать 500 млн бутылок воды ежегодно.

Общий объём инвестиций в этот проект составил 6,5 млрд рублей.

Два новых элеватора начали работу в Липецкой области

© Фото из открытых источников

Два новых комплекса по сушке и хранению зерна открылись в Данковском и Долгоруковском районах Липецкой области. Оба объекта принадлежат Группе «Агроинвест». 2 августа на них прошла разгрузка первых машин с зерном.

После реконструкции элеватора на станции Политово Данковского района его мощность хранения увеличилась почти в два раза — до 52 тысяч тонн. В селе Жерновное Долгоруковского района с нуля построен комплекс вместимостью в 20 тысяч тонн. Сумма инвестиций в оба проекта составила почти 850 миллионов рублей.

На элеваторах создано более 60 рабочих мест в Политово и 32 места в Жерновном. Все процессы в комплексах автоматизированы, в них используется современное оборудование.

В Ивантеевском районе Саратовской области заработал новый элеватор

© Фото из открытых источников

10 августа в с. Знаменское Ивантеевского района заработал новый элеватор. Элеватор позволяет хранить зерновые и масличные культуры, а также отгружать их по железной дороге. Он рассчитан на 19 тыс. тонн зерна. Сейчас началась его работа в тестовом режиме. Уже принята первая тысяча тонн зерна нового урожая.

Объём инвестиций составил около 400 млн.рублей.

Для Ивантеевки это важный проект и новые рабочие места. Элеватор практически закроет потребность в хранении зерна в районе.

Группа «Черкизово» запустила МЭЗ в Липецкой области

© sun1-16.userapi.com

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, запустила маслоэкстракционный завод по переработке сои в Ельце Липецкой области — крупнейшее в стране предприятие по переработке высокопротеиновых масличных культур. Его плановая мощность — 2,5 тыс. т сои в сутки или примерно 1 млн т в год.

Инвестиции в строителство составили 10 млрд рублей. Завод будет выпускать соевый шрот, масло, оболочку и лецитин. Также предприятие может перерабатывать рапс.

В Адыгее открыли второй товарно-молочный комплекс на 3 тысячи коз

© Фото из открытых источников

В Адыгее открыли второй товарно-молочный комплекс на 3 тыс. коз. Общий объём инвестиций составил 2,3 млрд руб.

Комплекс запустили в поселке Трёхречный в рамках реализации масштабного проекта по созданию кластера молочного козоводства. С 2018 года проект инвестирует компания «Мирный — Адыгея». Предприятие поставляет продукцию Аэрофлоту и в торговые сети «Азбука вкуса», «Перекресток», «Лента», «Ашан» и другие. Под товарным знаком «Белое золото» выпускаются йогурты, сыры, творог, кефир, масло и другая молочная продукция.

Новый молочный комплекс позволит производить до 15 тонн молока в сутки. В Трёхречном с 2020 года уже работает товарно-молочный комплекс на 2 тыс. коз.

Кондитерская фабрика «Победа» завершила реконструкцию производственной площадки в Подмосковье

© Фото из открытых источников

Кондитерская фабрика «Победа» завершила реконструкцию производственной площадки в подмосковном Егорьевске, увеличив её площадь до 22 тысяч квадратных метров. В новом здании разместили цеха по производству шоколадных конфет, вафель и мармелада.

Инвестиции в модернизацию производства составили около 1,7 млрд рублей собственных средств. Создано ещё 300 рабочих мест.

Благодаря этому компания рассчитывает увеличить объём производимой в Егорьевске продукции с 18 до 36 тонн кондитерских изделий в год.

Компания «Грейнрус Агро» запустила в Ивановской области зерносушильный комплекс

© Фото из открытых источников

Новый инвестиционный проект в агропромышленном комплексе Ивановской области реализуют в Кинешемском районе. Компания «Грейнрус Агро» приступила к уборке зерновых с угодий площадью 3,5 тысячи гектаров, а для улучшения качества урожая построен зерносушильный комплекс вблизи села Первомайское в Кинешемском районе. Объект построе за 4,5 месяца.

Здесь зерновые доводятся до необходимых параметров по влажности, при которых возможны их качественное хранение и транспортировка. Пока зерносушильный комплекс работает в режиме пуско-наладки, на полную мощность его выведут в четвёртом квартале текущего года. Мощность сооружения позволяет принимать до двух тысяч тонн зерна в сутки, сушить порядка 160 тонн зерна в час.

ОАО «Вознесенское» открыло в Новосибирской области молочную ферму на 1000 голов

© Фото из открытых источников

ОАО «Вознесенское» открыло в селе Вознесенка Баганского района Новосибирской области молочную ферму на 1000 голов, мощностью 6 тысяч тонн молока в год.

Строительство нового молочного комплекса велось в «Вознесенском» с 2021 года. Объект состоит из помещения для дойки и двух коровников. Стальные тентовые конструкции (каждая размером 34×180 м) для содержания молочного стада с переходами в доильный зал были произведены на заводе «Алтай-Тент». Конструкции спроектированы специально для снеговых и климатических условий Новосибирской области. Допустимая температура эксплуатации: от -45 до +50 градусов.

В проект инвестировано более 250 млн рублей.

В Новосибирской области запущен новый зерноочистительный комплекс

© Фото из открытых источников

В Краснозерском районе Новосибирской области ООО «Совхоз Черемошенский» (входит в ГК «Горкунов») запустил новый зерноочистительный комплекс.

Инвестиции в проект составили 268 млн руб.Пропускная мощность нового зерноочистительного комплекса: 150 тонн в час при зерноочистке и 85 тонн в час — на сушке зерна. На территории комплекса установлены автовесы, построена лаборатория, площадка для хранения зерна, административные помещения.

В Республике Коми открылся комбикормовый завод с ежегодной мощностью в 90 тыс. тонн

© dpru.obs.ru-moscow-1.hc.sbercloud.ru

18 августа АО «Птицефабрика Зеленецкая», которая является самой северной птицефабрикой в России, открыла крупнейший в Республике Коми комбикормовый завод. Новый современный автоматизированный комплекс позволит ежегодно производить до 90 тыс. тонн высококачественных комбикормов и полностью покроет потребность птицефабрики в комбикормах для всех групп животных и птицы.

В проект компания вложила около 2 млрд рублей.

Элеватор завода общей вместимостью почти 80 тыс. тонн даст возможность предприятию создавать запасы зерна на 1,5 года и быть более независимым от нестабильных поставок и колеблющихся цен на рынке зерновых. В 2022 году «Птицефабрика Зеленецкая» завершила реконструкцию цеха глубокой переработки продукции, что позволило значительно расширить цех и запустить новый производственный участок по изготовлению мясных консервов.

В Калининском районе Санкт-Петербурга запустили цех по производству замороженного хлеба

© dpru.obs.ru-moscow-1.hc.sbercloud.ru

Компания «Каравай» запустила на Политехнической улице, 11Д в Калининском районе Санкт-Петербурга новый цех по производству хлеба, багетов и чиабатт.

В строительство было вложено более 400 млн рублей. Трудоустроено 120 человек.

Хлеб будут выпекать до готовности 90% и подвергать шоковой заморозке. Предполагается, что в месяц цех будет выпускать более 1,5 тыс. тонн продукции, которую будут поставлять в торговые сети, пекарни и заведения общепита.