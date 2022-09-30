Импортозамещение. Сентябрь 2022 года

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1770 проекта импортозамещения!

1. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех в рамках программы импортозамещения разработал полные аналоги вакуумных выключателей SIEMENS. Они входят в состав тяговых подстанций — электроустановок, питающих подвижные составы и другую железнодорожную инфраструктуру.

Новая линейка вакуумных выключателей создана НПП «Контакт» (входит в «Росэлектронику») по запросу АО «РЖД» для замены коммутационных аппаратов SIEMENS. Оборудование рассчитано на номинальные токи до 1600А и напряжение 27,5 и 35 кВ. Оно состоит из отечественных комплектующих в одно-, двух- и трехполюсном исполнении и разработано с учетом особенностей применения на энергообъектах российских железных дорог.

2. «Доброфлот» запустил завод по изготовлению картонной гофротары в Приморье.

Компания «Доброфлот» запустила завод по изготовлению картонной гофротары на территории опережающего развития «Большой Камень», сообщает РИА VladNews.

В год здесь будет производиться более 6 млн кв. м. гофротары, что позволит обеспечить не только группы компаний, но и другие предприятия страны.

Объем инвестиций в создание предприятия составил около 500 млн рублей. Для изготовления используется только российское сырье, которое поставляется из Иркутской области целлюлозно-бумажными комбинатами.

Гофрированные коробы обеспечат сохранность рыбы и позволят отказаться от трехслойных мешков, которые производят в Китае.

3. Авиационная корпорация «Рубин» открыла в подмосковной Балашихе новый производственный корпус по выпуску композиционных изделий для отечественных гражданских самолетов, в том числе МС-21 и SSJ-NEW. Инвестиции в создание нового производства составили 1 млрд рублей, из которых 661 млн рублей в виде льготного займа предоставил Фонд развития промышленности.

Во вновь открытом корпусе будут выпускать изделия из углеродных композиционных материалов для взлетно-посадочных устройств к отечественным гражданским самолетам, а также композиционные материалы для атомной, нефтегазовой и машиностроительной отраслям промышленности.

Благодаря открытию нового корпуса общая мощность предприятия по производству изделий из углеродных композитов возросла в 2,3 раза — до 7 тысяч штук в год.

Завод поставляет композитные тормоза, подшипники и уплотнения для гидроагрегатов к самолетам конструкторских бюро имени Туполева, Илюшина и Яковлева. На новом оборудовании предприятие приступило к выпуску композитных тормозов для самолетов МС-21 и SSJ-NEW, в сборке которых ранее применялись только зарубежные аналоги.

4. В Научно-исследовательском институте Группы ПОЛИПЛАСТИК начались испытания новой саженаполненной марки полиэтилена производства компании СИБУР.

Трубный полиэтилен марки HD 02604 LS, первая партия которого была выпущена этим летом на тобольском предприятии СИБУР — «ЗапСибНефтехим», предназначен для изготовления труб большого диаметра, широко используемых в сфере ЖКХ и газораспределительных сетях при прокладке трубопроводов диаметром более 630 мм. Новая марка полиэтилена призвана заменить зарубежный аналог, применяемый для изготовления подобных труб. Производители отмечают, что при выпуске марки HD 02604 LS был успешно протестирован технический углерод отечественного производства, благодаря чему в производстве полностью используются отечественные компоненты.

5. В начале сентября АО «ОДК-Пермские моторы» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) выполнило отгрузку четырех комплектов газотурбинных установок для «Газпрома». Агрегаты заменят импортное оборудование на объектах компании.

Два комплекта ГТУ-25П отгружены на дожимную компрессорную станцию газового промысла ГП-1 Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения. Установки на базе отечественного двигателя ПС-90ГП-25 предназначены для технического перевооружения газоперекачивающих агрегатов и замены зарубежных силовых установок.

6. Один из крупнейших автодилеров России — ГК «Агат» практически завершил масштабный проект по переходу с программного обеспечения Windows и других зарубежных разработчиков на отечественные ИТ-продукты. Производительность и функциональность информационной системы компании при этом увеличились. Кроме того, предприятие освободилось от лицензионных платежей на десятки миллионов рублей в год в адрес компаний из недружественных стран.

7. Компания RuBond разработала 15 новых эпоксидных клеев и запустила их серийное производство. Расширение линейки связано с растущим спросом на отечественные адгезивы. Заказчики активно ищут замену импортным клеевым решениям из-за их возросшей стоимости и нестабильности поставок. Некоторые производители запускают новые проекты, в которых требуются узкоспециализированные клеевые составы.