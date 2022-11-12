Обзор: в октябре 2022 года в России открылись 11 новых производств

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В октябре 2022 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открылись 11 новых производств с затратами на строительство в каждое более 100 млн рублей, из них 1 крупное с инвестициями более 1 млрд рублей.

Общий известный объём инвестиций в новые предприятия оценивается в 161,5 млрд рублей (по 5 объектам объём вложенных средств не озвучен).

Лидером по новым производствам в октябре стал сектор машиностроения и металлообработки.

В Подмосковье запустили производство складского оборудования и систем хранения

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В Московской области реализован проект завода по производству высокотехнологичного оборудования для логистических центров, инвестором выступила компания «ЗАВОД СТЕЛКОН», построившая новое производство в городском округе Орехово-Зуево.

Инвестиции в запуск нового предприятия компании «ЗАВОД СТЕЛКОН» составили 300 млн рублей.

На предприятии будет выпускаться технологичное складское оборудование, которое позволит повысить эффективность логистики операторов складских помещений. В рамках реализации инвестпроекта создано почти 150 рабочих мест.

Производство компонентов для светотехники запущено в Московской области

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Производитель компонентов для светотехники «Трион» вложил 100 млн рублей в запуск нового завода.

Речь идёт об инвестициях в производственную линию в Сергиевом Посаде Московской области. Там планируется выпуск 100-120 тыс. единиц источников питания и 500 тыс. световых модулей в месяц, а производственная площадь помещений к концу 2022 года составит 1,2 тыс. кв. м, а к 2023-м — до 1,6 тыс. кв. м.

Выпускаемые «Трионом» драйвера имеют поддержку протокола DALI. Чипы для устройств будут поставляться российским «Ангстремом» и белорусским «Интегралом».

В Адыгее введён в эксплуатацию завод по производству домокомплектов

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Новый завод построен с учётом развития по увеличению производственных мощностей.

На заводе два производственных корпуса площадью 864 м2 и 648 м2, площадка для стоянки грузовых автомобилей и открытый склад занимают 2 900 м2.

На заводе производятся домокомплекты и осуществляется их последующий монтаж на стройплощадках по технологии МСБК (каркас из металлоконструкций). При монтаже домокомплектов используются только отечественные материалы.

ГК «ПАНТЕС» запустила производство в ОЭЗ «Санкт-Петербург»

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ГК «ПАНТЕС» ввела в эксплуатацию завод по производству электроники, построенный на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург» (площадка «Новоорловская»).

Запуск нового завода позволил создать более 200 рабочих мест для специалистов в области электронной промышленности: высококвалифицированных рабочих, технологов, разработчиков и инженеров.

Введено в эксплуатацию технологическое оборудование для производства электроники от ведущих мировых производителей. Планируемая мощность производства на первом этапе составит до 1 миллиона единиц изделий в год. Массовый выпуск изделий налажен в автоматическом режиме.

Объём инвестиций в проект на первом этапе оценивается в 700 млн рублей.

Омский НПЗ запустил новый комплекс глубокой переработки нефти

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Омский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» запустил флагманский объект масштабной модернизации предприятия — комплекс глубокой переработки нефти (КГПН).

Новый комплекс по глубокой переработки нефти на Омском НПЗ позволяет значительно увеличить эффективность переработки, увеличить производство светлых нефтепродуктов — дизельного топлива, бензина и керосина. Стоит отметить, что более 60% оборудования комплекса изготовлено российскими предприятиями.

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Благодаря технологиям глубокой переработки комплекс обеспечит рост производства (к уровню допандемийного 2019 года): на 34% - дизельного топлива; на 8% - автомобильного бензина; на 10% - авиационного керосина.

Инвестиции компании в этот проект превысили 160 млрд рублей.

Компания «Стереотек» открыла в Волгограде серийное производство 5D принтеров

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Компания «Стереотек» открыла в Волгограде производственный комплекс по серийному выпуску 5Д принтеров.

Производственная мощность предприятия 960 принтеров в год. Объем инвестиций составил 100 млн рублей.

Как поясняют в «Стереотек», 5D принтер собственная разработка компании и представляет собой пятиосевую машину которая позволяет вращать и наклонять заготовку в процессе ее печати, что позволяет изготавливать более точные и прочные детали по сравнению с классической 3D печатью. При этом на 5D принтере можно изготовить многокомпонентную деталь сразу готовую для использования в промышленном оборудовании.

В подмосковном Домодедово запущено новое производство гидромолотов

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Летом этого года в с. Расстуново городского округа Домодедово введено в эксплуатацию новое производственное здание компании «Технопарк «Импульс».

Инвестиции в расширение производства составили 350 млн рублей. Набрано 50 специалистов.

Запуск нового цеха позволил полностью сформировать современное и по утверждению руководителя компании единственное в стране производство полного цикла гидромолотов.

Оно рассчитано на выпуск 8 тыс. гидромолотов всех типоразмеров в год.

«Новомет-Пермь» ввел в эксплуатацию производство нефтепогружного кабеля

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Цех, укомплектованный современными автоматизированными производственными линиями, заработал в штатном режиме.

Ввод собственного производства высокотемпературного бронированного нефтепогружного кабеля позволит снизить себестоимость конечной продукции, уменьшить сроки производства и гарантировать ее своевременную отгрузку заказчику.

Подготовка к реализации проекта стартовала в 2018 году. Возведение цеха велось с нуля, параллельно шел процесс создания инфраструктуры — строительство подъездных путей, подключение газа и электричества. В прошлом году специалисты «Новомета» провели пусконаладочные работы производства. Сейчас ведется отработка технологии, оборудование выводится на проектные мощности.

На первом этапе планируется выпускать 180 км кабеля в месяц, в дальнейшем объем увеличат в два раза. Более 70% продукции нового цеха будет поставляться на зарубежные рынки.

Концерн ВКО «Алмаз — Антей» приступил к серийному выпуску многофункциональных БПЛА

Серийное производство многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для гражданского рынка стартовало в Санкт-Петербурге на площадке Северо-Западного регионального центра Концерна ВКО «Алмаз — Антей» — Обуховского завода (СЗРЦ).

В настоящее время уже завершена подготовка к серийному выпуску линейки многофункциональных БПЛА. Первые четыреста изделий будут собраны в ноябре, а до конца текущего года запланирован выпуск около тысячи беспилотников. Проект разрабатывался в рамках программы по диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Приводная техника» запустила серийное производство лифтовых лебедок

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Серийное производство высококачественных лифтовых лебедок наладил научно-технический центр «Приводная техника», расположенный на площадке «Печатники» особой экономической зоны Москвы.

Компания из столичной ОЭЗ запустила серийное производство лифтовых лебедок. Мощности предприятия позволяют выпускать до тысячи единиц продукции ежегодно. Эта разработка направлена на импортозамещение важнейшего лифтового оборудования. На фоне ухода европейских поставщиков отечественные лифтостроительные предприятия нуждаются в качественных аналогах российского производства. Прежде всего это касается сегмента массового жилья.

В Татарстане открылся новый завод «Аконит Алабуга»

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29 октября на территории экономической зоны «Алабуга» открылся новый завод «Аконит Алабуга». Здесь будет выпускаться продукция для конвейерного оборудования, которое проектирует и поставляет НПО «Аконит».

Производственная мощность нового завода рассчитана на выпуск 400 тонн металлоконструкций в месяц, это 4 800 тонн деталей в год.

Итого за октябрь 2022 года открыто 11 новых производств:

— из них 1 производство с инвестициями более 1 млрд рублей (160 млрд рублей)

— общий объём объявленных инвестиций 161,5 млрд рублей

— по 5 объектам объём инвестиций не сообщается

По отраслям:

— Машиностроение и металлообработка — 6

— Химическая промышленность — 1

— Производство стройматериалов — 1

— Электроника — 1

— Складское оборудование — 1

— Светотехника — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 11

— иностранный и смешанный — 0