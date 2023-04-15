Крупнейшие предприятия АПК и пищевой промышленности, запущенные или модернизированные в 2022 году
Российский агропромышленный комплекс продолжает оставаться одним из локомотивов народного хозяйства, показывая стабильный рост производства.
Согласно данным сайта «Сделано у нас» в 2022 году в России было введено в эксплуатацию или модернизировано 82 предприятия, цеха и линии АПК и пищевой промышленности стоимостью более 100 млн рублей каждое.
Русская дюжина. В обзор включены 12 крупнейших запущенных предприятий с вложениями более 3 млрд рублей в каждое. Оценка инвестиций дана по опубликованным в СМИ данным.
В обзор вошли:
— пищевая промышленность — 4
— тепличные комплексы — 2
— молочные комплексы — 2
— переработка масличных — 2
— птицеводство — 1
— переработка зерновых — 1
Апрель.
Новый тепличный комплекс запущен в эксплуатацию в Воронежской области
Три очереди тепличного комплекса АПХ «Экокультура» по производству томатов введены в эксплуатацию в Бобровском районе Воронежской области.
Общий объём инвестиций составил более 20 млрд рублей.
Площадь трёх очередей теплиц составила 60 гектар. Создано 974 рабочих места.
Это один из самых масштабных сельскохозяйственных проектов в сфере выращивания овощей в защищенном грунте, реализуемых в центральном Черноземье.
Июль.
В Волгоградской области открылся крупный консервный завод
Новый консервный завод «Ахтуба» заработал в пос. Краснооктябрьский вблизи г. Волжский Волгоградской области. Площадь завода составляет 43 тыс. м2.
Комплекс сможет перерабатывать до 40 тысяч тонн овощей в год.
Инвестиционный проект стоимостью 3,65 млрд рублей реализован с господдержкой за два года. Завод будет выпускать до 100 млн банок консервированных овощей.
Большую часть сырья — огурцы, помидоры и другие овощи будут перерабатывать сразу, однако порядка 20 процентов — закладывать на хранение в 14 подземных бункерах.
На Урале открыто новое производство хлебозавода «СМАК»
Хлебозавод «СМАК» в логопарке «Кольцовский» в Екатеринбурге запустил первую линию нового завода.
Общая площадь предприятия составила 42 тысячи м2. На новой линии производится 4 вида батона или 40 тонн продукции в сутки (хлеб «Молочный», «Подмосковный», «Студенческий» и «Нарезной»). Процессы на новом предприятии полностью автоматизированы. Благодаря запуску первой линии на новой производственной площадке выпуск хлебобулочной продукции увеличился уже на 6%. При этом после завершения первого этапа инвестиционного проекта объем выпуска планируется увеличить до 80 тонн в сутки.
В настоящее время инвестиции в производство превысили 4 миллиарда рублей, создано 156 рабочих мест.
Группа «Черкизово» запустила МЭЗ в Липецкой области
Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, запустила маслоэкстракционный завод по переработке сои в Ельце Липецкой области — крупнейшее в стране предприятие по переработке высокопротеиновых масличных культур. Его плановая мощность — 2,5 тыс. т сои в сутки или примерно 1 млн т в год.
Инвестиции в строителство составили 10 млрд рублей.
Завод будет выпускать соевый шрот, масло, оболочку и лецитин. Также предприятие может перерабатывать рапс.
Сентябрь.
В Липецкой области открыли крупную молочную ферму на 2000 коров
16 сентября новая молочная ферма открылась в селе Рогожино Задонского района. Проект в три очереди реализует компания «КолоСС».
Общий объём инвестиций — около 3,5 млрд рублей.
Сегодня состоялся запуск второй очереди предприятия. Новая ферма рассчитана почти на две тысячи коров. Ещё одна такая же была открыта ранее. Впереди — третья очередь, она включает запуск ещё одной фермы на 640 голов и комбикормового завода.
В Карачаево-Черкесии открылся крупный завод по переработке баранины
23 сентября в столице Карачаево-Черкесии г. Черкесске открылся крупнейший в России завод по переработке баранины «Кавказ-мясо». Предприятие было реконструированно ГК «Дамате» при поддерждке Россельхозбанка (РСХБ).
Мощность проиводства составит 25 тыс. тонн мяса в год. Общая стоимость проекта составила 3,4 млрд рублей.
На заводе работает система автоматизации от открома до забоя.
Предприятие обеспечит региону 450 новых рабочих мест.
Ноябрь.
В Тюменской области построен племенной репродуктор индейки
В Исетском районе Тюменской области построено 10 птицеводческих площадок: пять — для ремонтного молодняка и столько же для родительского стада.
Новый комплекс по выращиванию и содержанию родительского стада индейки будет производить до 12 млн штук инкубационного яйца в год.
Стоимость проекта около 5 млрд рублей.
«ЭкоНива» ввела в эксплуатацию молочный комплекс в Башкирии на 6000 голов КРС
Крупнейший молочный холдинг в России ГК «ЭкоНива» объявил о вводе в эксплуатацию животноводческого комплекса «Семено-Макарово» в Ермекеевском районе Башкортостана. Это крупнейший проект в сфере молочного животноводства, реализованный на территории республики.
Комплекс рассчитан на 2800 коров и 3200 голов молодняка.
Общие инвестиции превысили 3,1 млрд руб.
В состав комплекса вошли три коровника, телятники, площадки для содержания молодняка, склад кормов, санпропускник.
Реализация проекта позволила создать 128 новых рабочих мест.
В Курской области заработал крупный маслоэкстракционный завод в Касторенском районе
В Курской области заработал новый маслоэкстракционный завод в Касторенском районе — один из крупнейших в России. Здесь будут перерабатываться практически все масличные культуры: соя, подсолнечник, лён, рапс.
Предполагаемая мощность переработки составляет 2 миллиона тонн соевых бобов и подсолнечника в год.
Решение об инвестициях в размере порядка 20 млрд рублей в строительство завода агрохолдинга «Содружество» по переработке семян подсолнечника и сои в Курской области было принято в 2018 году.
С учётом планов по возведению второй очереди объём запланированных вложений увеличится до 28 млрд рублей. Отмечалось, что после выхода на проектную мощность завод станет крупнейшим в Европе среди маслоэкстракционных предприятий.
Крупный комбикормовый завод открыт в Пензенской области
29 ноября компания «Дамате» открыла в Колышлейском районе Пензенской области крупнейший в Поволжье комбикормовый завод.
Новое предприятие будет производить 365 тысяч тонн полнорационных рассыпных и гранулированных комбикормов в год (более 1000 тонн в сутки).
Инвестиции в проект составили 4,5 млрд рублей.
Создано 225 рабочих мест. В основном здесь будут работать жители Колышлейского района.
Декабрь.
В Подмосковье введен в эксплуатацию тепличный комплекс площадью в 16,3 га
13 декабря в городском округе Луховицы в д.Астапово введена в эксплуатацию третья очередь современного тепличного комплекса, который будет ежегодно производить до 15 тысяч тонн огурцов и более 3,5 тысяч тонн томатов.
Только в этот этап строительства вложено более 4,8 млрд рублей инвестиций.
Старт третьей очереди проекта позволил организовать более 200 дополнительных рабочих мест.
Стерлитамакский молочный комбинат завершил реконструкцию производства
Стерлитамакский молочный комбинат (филиал ГК «РосМол») в Башкирии завершил реконструкцию линии по производству кальяты — полуфабриката для изготовления сыра, а также запустил новую линию по розливу молока и молочных продуктов в ПЭТ-бутылку.
Инвестиции составили более 3 млрд рублей.
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