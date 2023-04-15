Крупнейшие предприятия АПК и пищевой промышленности, запущенные или модернизированные в 2022 году

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Российский агропромышленный комплекс продолжает оставаться одним из локомотивов народного хозяйства, показывая стабильный рост производства.

Согласно данным сайта «Сделано у нас» в 2022 году в России было введено в эксплуатацию или модернизировано 82 предприятия, цеха и линии АПК и пищевой промышленности стоимостью более 100 млн рублей каждое.

Русская дюжина. В обзор включены 12 крупнейших запущенных предприятий с вложениями более 3 млрд рублей в каждое. Оценка инвестиций дана по опубликованным в СМИ данным.

В обзор вошли:

— пищевая промышленность — 4

— тепличные комплексы — 2

— молочные комплексы — 2

— переработка масличных — 2

— птицеводство — 1

— переработка зерновых — 1

Апрель.

Новый тепличный комплекс запущен в эксплуатацию в Воронежской области

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Три очереди тепличного комплекса АПХ «Экокультура» по производству томатов введены в эксплуатацию в Бобровском районе Воронежской области.

Общий объём инвестиций составил более 20 млрд рублей.

Площадь трёх очередей теплиц составила 60 гектар. Создано 974 рабочих места.

Это один из самых масштабных сельскохозяйственных проектов в сфере выращивания овощей в защищенном грунте, реализуемых в центральном Черноземье.

Июль.

В Волгоградской области открылся крупный консервный завод

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Новый консервный завод «Ахтуба» заработал в пос. Краснооктябрьский вблизи г. Волжский Волгоградской области. Площадь завода составляет 43 тыс. м2.

Комплекс сможет перерабатывать до 40 тысяч тонн овощей в год.

Инвестиционный проект стоимостью 3,65 млрд рублей реализован с господдержкой за два года. Завод будет выпускать до 100 млн банок консервированных овощей.

Большую часть сырья — огурцы, помидоры и другие овощи будут перерабатывать сразу, однако порядка 20 процентов — закладывать на хранение в 14 подземных бункерах.

На Урале открыто новое производство хлебозавода «СМАК»

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Хлебозавод «СМАК» в логопарке «Кольцовский» в Екатеринбурге запустил первую линию нового завода.

Общая площадь предприятия составила 42 тысячи м2. На новой линии производится 4 вида батона или 40 тонн продукции в сутки (хлеб «Молочный», «Подмосковный», «Студенческий» и «Нарезной»). Процессы на новом предприятии полностью автоматизированы. Благодаря запуску первой линии на новой производственной площадке выпуск хлебобулочной продукции увеличился уже на 6%. При этом после завершения первого этапа инвестиционного проекта объем выпуска планируется увеличить до 80 тонн в сутки.

В настоящее время инвестиции в производство превысили 4 миллиарда рублей, создано 156 рабочих мест.

Группа «Черкизово» запустила МЭЗ в Липецкой области

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Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, запустила маслоэкстракционный завод по переработке сои в Ельце Липецкой области — крупнейшее в стране предприятие по переработке высокопротеиновых масличных культур. Его плановая мощность — 2,5 тыс. т сои в сутки или примерно 1 млн т в год.

Инвестиции в строителство составили 10 млрд рублей.

Завод будет выпускать соевый шрот, масло, оболочку и лецитин. Также предприятие может перерабатывать рапс.

Сентябрь.

В Липецкой области открыли крупную молочную ферму на 2000 коров

© Фото из открытых источников

16 сентября новая молочная ферма открылась в селе Рогожино Задонского района. Проект в три очереди реализует компания «КолоСС».

Общий объём инвестиций — около 3,5 млрд рублей.

Сегодня состоялся запуск второй очереди предприятия. Новая ферма рассчитана почти на две тысячи коров. Ещё одна такая же была открыта ранее. Впереди — третья очередь, она включает запуск ещё одной фермы на 640 голов и комбикормового завода.

В Карачаево-Черкесии открылся крупный завод по переработке баранины

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23 сентября в столице Карачаево-Черкесии г. Черкесске открылся крупнейший в России завод по переработке баранины «Кавказ-мясо». Предприятие было реконструированно ГК «Дамате» при поддерждке Россельхозбанка (РСХБ).

Мощность проиводства составит 25 тыс. тонн мяса в год. Общая стоимость проекта составила 3,4 млрд рублей.

На заводе работает система автоматизации от открома до забоя.

Предприятие обеспечит региону 450 новых рабочих мест.

Ноябрь.

В Тюменской области построен племенной репродуктор индейки

© Фото из открытых источников

В Исетском районе Тюменской области построено 10 птицеводческих площадок: пять — для ремонтного молодняка и столько же для родительского стада.

Новый комплекс по выращиванию и содержанию родительского стада индейки будет производить до 12 млн штук инкубационного яйца в год.

Стоимость проекта около 5 млрд рублей.

«ЭкоНива» ввела в эксплуатацию молочный комплекс в Башкирии на 6000 голов КРС

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Крупнейший молочный холдинг в России ГК «ЭкоНива» объявил о вводе в эксплуатацию животноводческого комплекса «Семено-Макарово» в Ермекеевском районе Башкортостана. Это крупнейший проект в сфере молочного животноводства, реализованный на территории республики.

Комплекс рассчитан на 2800 коров и 3200 голов молодняка.

Общие инвестиции превысили 3,1 млрд руб.

В состав комплекса вошли три коровника, телятники, площадки для содержания молодняка, склад кормов, санпропускник.

Реализация проекта позволила создать 128 новых рабочих мест.

В Курской области заработал крупный маслоэкстракционный завод в Касторенском районе

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В Курской области заработал новый маслоэкстракционный завод в Касторенском районе — один из крупнейших в России. Здесь будут перерабатываться практически все масличные культуры: соя, подсолнечник, лён, рапс.

Предполагаемая мощность переработки составляет 2 миллиона тонн соевых бобов и подсолнечника в год.

Решение об инвестициях в размере порядка 20 млрд рублей в строительство завода агрохолдинга «Содружество» по переработке семян подсолнечника и сои в Курской области было принято в 2018 году.

С учётом планов по возведению второй очереди объём запланированных вложений увеличится до 28 млрд рублей. Отмечалось, что после выхода на проектную мощность завод станет крупнейшим в Европе среди маслоэкстракционных предприятий.

Крупный комбикормовый завод открыт в Пензенской области

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29 ноября компания «Дамате» открыла в Колышлейском районе Пензенской области крупнейший в Поволжье комбикормовый завод.

Новое предприятие будет производить 365 тысяч тонн полнорационных рассыпных и гранулированных комбикормов в год (более 1000 тонн в сутки).

Инвестиции в проект составили 4,5 млрд рублей.

Создано 225 рабочих мест. В основном здесь будут работать жители Колышлейского района.

Декабрь.

В Подмосковье введен в эксплуатацию тепличный комплекс площадью в 16,3 га

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13 декабря в городском округе Луховицы в д.Астапово введена в эксплуатацию третья очередь современного тепличного комплекса, который будет ежегодно производить до 15 тысяч тонн огурцов и более 3,5 тысяч тонн томатов.

Только в этот этап строительства вложено более 4,8 млрд рублей инвестиций.

Старт третьей очереди проекта позволил организовать более 200 дополнительных рабочих мест.

Стерлитамакский молочный комбинат завершил реконструкцию производства

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Стерлитамакский молочный комбинат (филиал ГК «РосМол») в Башкирии завершил реконструкцию линии по производству кальяты — полуфабриката для изготовления сыра, а также запустил новую линию по розливу молока и молочных продуктов в ПЭТ-бутылку.

Инвестиции составили более 3 млрд рублей.