Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в сентябре 2023 года

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Согласно публикциям сайта «Сделано у нас» в сентябре 2023 года было открыто 9 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе запущено 4 новых крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей в каждый.

Общий объём вложенных средств в проекты составляет более 21,5 млрд рублей (по 2 объектам объём инвестиций неизвестен).

В обзор вошли:

— пищевая промышленность — 3

— хранение и переработка зерна — 2

— тепличные комплексы — 1

— молочные комплексы — 1

— производство молока — 1

— переработка масличных культур — 1

«Нева Милк» запустила новый завод по производству сыра «Город Сыра» в Курской области

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Группа компаний «Нева Милк» запустила после масштабной реконструкции завод «Город Сыра» в Курской области.

На предприятии, которое ведет свою историю с 1969 г., установлено современное оборудование.

Объём инвестиций в модернизацию составил свыше 2 млрд руб.

Завод производит полутвёрдые, твёрдые и плавленые сыры, а также сливочное масло. Планируемый объём производства: 12 000 т сыра в год, сливочное масло — 3000 т в год при переработке молока свыше 300 т в сутки.

В Тольятти заработал один из крупнейших в Европе заводов по производству масла

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7 сентября в Самарской области на территории ОЭЗ «Тольятти» запустили первую очередь завода по переработке масличных культур.

Завод построили за 1,5 года. Его оснастили современным оборудованием по комплексной очистке и фасовке масел. Рассчитан Тольяттинский комбинат пищевых продуктов (ТКПП) на переработку 600 тысяч тонн масличных в год. Это подсолнечник, рапс и лён.

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Инвестиции в первый этап составили 15 млрд рублей. Благодаря запуску предприятия в регионе были созданы свыше 700 рабочих мест.

В Амурской области ввели в эксплуатацию первую очередь животноводческого комплекса на 1570 коров

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В Ивановском округе Амурской области в эксплуатацию официально введена первая очередь мега-фермы «Луч». Пока на ней заселено 870 коров. До конца текущего года на ферму завезут ещё 600 коров, остальных животных приобретут в 2024 году.

Стоимость первой очереди животноводческого комплекса превышает 2 млрд рублей. Предприятие даст 80 рабочих мест.

Общая же заявленная мощность комплекса — 2400 голов. При выходе на проектную мощность в хозяйстве будут производить 15,7 тысячи тонн молока в год.

В Ленинградской области запущен в работу зерносушильный комплекс

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23 сентября ЗАО «ПЗ Приневское» ввело в строй зерносушильный комплекс в с. Клопицы Волосовского района Ленинградской области.

Инвестиции в проект оцениваются в 800 млн рублей, сообщили в субботу в пресс-службе региональной администрации.

«Семеноводческий центр появится в регионе с вводом в строй зерносушильного комплекса компании „Приневское“. Комплекс полностью управляется электроникой», — говорится в распространенном сообщении.

В Тульской области запущен комплекс по выращиванию и переработке гороха и фасоли

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26 сентября в селе Селезнево Плавского района Тульской области открылся комплекс по выращиванию и переработке зелёного гороха и стручковой фасоли компании «Мираторг».

Комплекс обеспечит создание до 100 новых рабочих мест. Бобовые культуры для переработки поступят с собственных полей компании площадью 1,7 тыс. га. Предполагается, что валовый сбор гороха составит до 5 тыс. тонн, а стручковой фасоли — до 8 тыс. тонн в год.

Строительство производства обошлось в один миллиард рублей.

В Кумторкалинском районе Дагестана введён в эксплуатацию современный тепличный комплекс

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В Кумторкалинском районе сдан в эксплуатацию современный тепличный комплекс.

Управляющий директор Магомед Гасанбегов рассказал, что общая площадь тепличного комплекса составляет 5 га. Два года назад вводили в строй 1 га теплицы, убедившись в целесообразности расширения, в этом году ввели в эксплуатацию ещё 4 га", — говорится в сообщении.

Тепличный комплекс оборудован современными инженерными системами, такими как системы туманообразования, капельного полива и автоматического управления микроклиматом.

В Курчатовском районе Курской области открыли новый элеватор мощностью 12 тысяч тонн

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В Курчатовском районе на базе агропромышленной компании «КЗОМС» состоялось открытие элеватора мощностью 12 тысяч тонн.

Строительство элеватора началось в начале года, на эти цели направили 300 млн рублей. Он оснащён всем необходимым для приёма и отпуска зерна в любой вид транспорта, что позволяет решить вопросы логистики.

В состав зернового элеватора входят склад хранения, состоящий из четырёх силосов объёмом в 3 тыс. тонн каждый, пункт приёма зерна объемом 100 кубометров, сушилка производительностью 50 тонн в час и две сортировки для подработки зерна производительностью 100 тонн в час каждая, а также пост отгрузки и приёма зерна автотранспортом.

Новый комплекс по производству кондитерских изделий открылся на Ставрополье

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26 сентября в Ставрополе в индустриальном парке компания «Астрат» открыла новый комплекс по производству кондитерских изделий.

Производство будет специализироваться на выпуске мучных кондитерских изделий. Цех способен производить до 2,5 тонны продукции в час.

Общая стоимость проекта составляет около 370 миллионов рублей.

Завершена модернизация Белгородского мясокомбината свинокомплекса «Сибагро»

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Преобразования обеспечили увеличение объёма выпуска продукции из свинины до 130 тысяч тонн в год. Мощность обвалки составит 140 тонн в смену. Штат расширен на 200 человек.

В ближайшее время компания начнёт поставлять на рынок центральной России охлаждённое мясо, субпродукты и полуфабрикаты под брендом «Сибагро», а в дальнейшем намерена возобновить экспорт в Беларусь, Вьетнам, Гонконг и страны ЕАЭС.

Для перезапуска мясокомбината потребовалось внести корректировки на всех производственных участках. За счёт установки плиточных скороморозильных аппаратов сокращено время заморозки продукции и оптимизировано использование площадей складского комплекса. Выделена отдельная линия для упаковки крупнокусковой свинины. За два года на территории Белгородского свинокомплекса «Сибагро» реконструированы все производственные площадки, обновлено поголовье свиней (500 тысяч единовременного содержания), модернизированы комбикормовый завод и мясокомбинат.