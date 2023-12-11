Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в ноябре 2023 года

За 10 месяцев 2023 года сельхозпроизводство выросло на 1,9% по сравнению с прошлым годом и достигло 7,7 трлн руб.

Согласно публикциям сайта «Сделано у нас» в ноябре 2023 года было открыто 9 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе запущено 4 новых крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей в каждый.

Общий объём вложенных средств в проекты составляет более 8,6 млрд рублей (по 2 объектам объём инвестиций неизвестен).

В обзор вошли:

— пищевая промышленность — 5

— молочные комплексы — 3

— другие объекты — 1

В Тульской области запустили крупнейший в Европе завод по переработке семян конопли

ООО «Макошь» запустило в Тульской области крупнейшее в Европе и в России предприятие по глубокой переработке семечки пищевой конопли мощностью 20 тысяч тонн в год.

Продукцию планируется использовать в кондитерских изделиях, топпингах, печенье, пряниках, мороженом, растительных напитках, батончиках, зерновом хлебе, соусах и при производстве протеина.

Объем инвестиций в проект составляет 1 миллиард рублей, 90% оборудования — отечественного производства, также как и всё сырьё.

В Красночетайском округе Чувашии открыли новый телятник

2 ноября в СПК «Коминтерн» Красночетайского округа Чувашии состоялось открытие второго телятника.

Это стало возможным благодаря третьему этапу большого инвестиционного проекта по строительству коровника беспривязного содержания на 1200 голов. Ангар рассчитан на 650 голов тёлок возрастом от 13 до 24 месяцев. В нём созданы современные условия для содержания и кормления.

Общая стоимость строительства составила 103,7 млн рублей.

В Чувашии открылся новый животноводческий комплекс

2 ноября хозяйство «Чурачикское» ввело в эксплуатацию ферму по выращиванию и откорму крупного рогатого скота в Чебоксарском округе Чувашии.

Комплекс рассчитан на 750 голов КРС.

В проект по выращиванию и откорму молодняка КРС молочных пород инвестировали 160 млн рублей.

На севере Самарской области открыта новая молочно-товарная ферма

6 ноября в селе Карабикулово Шенталинского района запущена первая очередь предприятия — построены четыре коровника на 632 места и возведен доильный блок с современным оборудованием.

Тёплые галереи соединяют все здания — это единый комплекс из пяти корпусов под одной крышей, рассчитанный на комфортное проживание шести сотен бурёнок.

Животноводческий комплекс, создание которого предусмотрено в Перечне стратегических инвестиционных проектов Самарской области, в итоговом варианте рассчитан на 1264 головы крупного рогатого скота, а потому в перспективе — строительство ещё четырёх сооружений для размещения «кормилиц». Работой в ближайшей перспективе планируется обеспечить 86 местных жителей.

Общие инвестиции в проект составят 870 млн рублей.

На молокозаводе ХМАО запустили линию по производству смесей для новорожденных

На базе бывшего молокозавода в поселке Алябьевский Советского района ХМАО начали производство смесей для новорожденных. На предприятии запущена первая производственная линия.

На первом этапе реализации проект позволит заместить 10% внутреннего рынка, а после расширения производства и выхода на полную мощность, обеспечит 100% общероссийского рынка концентрата молочного белка и детских смесей.

Новое производство, открытое в Алябьевском носит статус комплексного научно-технического проекта. В него вложено вложено 1,5 млрд рублей.

В Нижегородской области «Княгининское молоко» запустило творожное производство

Новое производство по выпуску творога введено в эксплуатацию в Княгинине Нижегородской области. Продукцию будут создавать на предприятии АО «Княгининское молоко».

Производство было организовано благодаря государственной поддержке. Общий объем инвестиций в объект составил 1,2 млрд рублей.

Планируется, что новое предприятие будет выпускать в сутки 14 тонн продукции. Также для жителей региона было создано почти 30 рабочих мест.

Компания «Ратимир» открыла во Владивостоке цех охлаждённых кулинарных полуфабрикатов

На базе завода «Ратимир» во Владивостоке открылся цех рубленных охлаждённых кулинарных полуфабрикатов.

В новом цехе уже производят охлаждённые фарши — домашний, свиной и говяжий, котлеты из свинины с ароматными специями, котлеты из свинины и говядины. А ещё — бифштексы, фрикадельки и чевапчичи.

Молокоперерабатывающий завод открыли в Дагестане

ООО «Кавказ» открыло новый цех по переработке молока Кизлярского Урицкого мясокомбината мощностью до 40 тонн в смену в Кизлярском районе Дагестана.

Завод оснащён оборудованием по производству сыра и ёмкостями для обработки молока. Предприятие имеет собственную ферму, на которой содержится 192 головы крупного рогатого скота молочного направления.

«Мираторг» открыл в Белгородской области крупный оптово-распределительный центр

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Оптово-распределительный центр (ОРЦ) для заморозки, хранения и отгрузки мясной продукции открылся в Корочанском районе Белгородской области.

Площадь центра составляет 12 тыс. м2.

Пропускная способность достигает 120 паллет в час, или 1 400 тонн в сутки. Продукция хранится при температуре минус 21 градус.

Инвестиции в проект составили 3,8 млрд рублей.

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