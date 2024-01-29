Как в России разработали линию укладки упаковки дой-пак

Упаковочная линия разработки и производства компании «Меридиан» © dzen.ru

Представить только: еще пару лет назад вопрос «где купить оборудование» вообще не стоял. В каком смысле «где»? Конечно, в Европе! За некоторыми исключениями, на предложение купить отечественное, можно было получить в ответ лишь недоуменный взгляд, и это в лучшем случае. Но времена изменились. И сегодня истории, одну из которых я расскажу в этой статье, довольно типичны.

Любой, даже небольшой бизнес, стремится к росту. А рост это не только дополнительные доходы, но и множество новых проблем и интересных задач. Когда бизнес маленький, автоматизация не дает большого прироста эффективности, но с ростом заказов ручной труд все больше и больше проигрывает автоматизации.

Один производитель майонеза однажды столкнулся с тем, что стадия упаковки готовой продукции оказалась самым узким местом производственного процесса — раньше с этим легко справлялись ручным трудом, но с ростом объемов производства руками раскладывать упаковки майонеза по коробкам стало затратно — дошло до того, что на этой простой операции трудилось до десятка человек.

Проблему усугубляло то, что продукция выпускалась в упаковке дой-пак — так называется привычная для нас мягкая упаковка, в которой сегодня обычно продаются майонезы, джемы, сгущенное молоко. Линий упаковки дой-пак в России до сих пор не производили.

© dzen.ru

Причем линия по укладке продукции нужна была в кратчайшие сроки, поэтому предприниматель обратился в компанию «Меридиан».

Перед инженерами «Меридиана» была поставлена сложнейшая задача — нужно было разработать линию укладки дой-пак с нуля. Линия должна была уметь укладывать упаковки дой-пак с майонезом в гофрокороб в строгом соответствии со схемой укладки. Для разных форматов упаковки применяются разные схемы укладки. Например, пакеты 400 мл укладываются одним рядом по 4 штуки в длину короба и 5 шт. в высоту. А пакет 200 мл укладывается 4 шт. по длине короба и 6 шт. по высоте.

Независимо от формата, продукция должна укладываться с минимальной потерей полезного места. При этом требовалось достичь высокой производительности линии — до 110 пакетов в минуту. Линия должна не только укладывать продукцию, но в автоматическом режиме формировать гофрокороба из заготовки, маркировать и заклеивать тару с уложенным продуктом.

© dzen.ru

Специалисты «Меридиана» с блеском решили задачу — не просто спроектировали линию, но и наладили серийное производство нового оборудования на своей пермской производственной площадке, начиная с резки металла. Комплектующие подобрали полностью отечественного производства, чтобы у заказчика не было потом проблем с поиском запчастей. Причем даже сервопривода использовали свои, их производство компания «Меридиан» наладила после ухода импортных поставщиков.

Работа линии разделена на два параллельных процесса:

Приемный конвейер транспортирует упаковки с автомата к индексному конвейеру, который формирует необходимые расстояния между дой-паками для укладки и перемещает их в место захвата. Портальный укладчик переносит и укладывает майонез в короба.

Параллельно идет другой процесс. Формирователь подготавливает гофрокороб, на который принтером маркировки наносится штрих код и информация о продукте. Система коробочных конвейеров транспортирует гофрокороб от формирователя к месту укладки, останавливает короба для укладки в строго фиксированной для каждого короба позиции и отправляет наполненные короба к заклейщику гофрокоробов.

Процесс работы отечественной линии хорошо показан на видео ниже.

В результате заказчик получил все 9 заказанных им автоматизированных линий укладки дой-пак, производительностью до 6 600 штук в час каждая. Теперь процесс упаковки майонеза полностью автоматизирован, удалось высвободить 9 человек, переведя их на другие, более ответственные участки.

Заказчик доволен, а компания Меридиан уже занимается автоматизацией других аналогичных производств.

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