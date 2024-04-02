Развитие Сибири (часть 5)

В последние годы облик российских городов стремительно меняется. Появляется не только больше новых трендов в благоустройстве улиц и придомовых территорий, а старые решения уходят в прошлое, но и жильё и социальные объекты строятся небывалыми темпами. Сибирь в этом плане не исключение — за последние годы здесь появились тысячи объектов, которые радуют население и делают жизнь комфортнее.

Активный рост объёмов жилья в Тюменской области ставит перед регионом серьёзные задачи по развитию социальной инфраструктуры. Только за прошлые пять лет построено 72 различных объекта: школы, детские сады, объекты спорта. В следующие три года ещё 34 соцобъекта предстоит построить и ввести в эксплуатацию.

Строительство школы в мкр.Мелиораторов

Строительство детского сада в мкр.Мелиораторов

К одному из достижений Тюменской области можно отнести развитие социальной сферы. В регионе разработано несколько удачных проектов типовых общественных зданий, например, Дома культуры или общеобразовательных школ, многократно реализованных в разных районах Тюмени, в т. ч. в Тюменском микрорайоне и в Комсомольском сквере .

Три таких проекта школ, построенных в 2023 году , были признаны Минстроем типовыми и рекомендованы для использования на территории России. Примерами для российских городов стали новые школы, построенные в жилых районах «Тура», «Плеханово» и в микрорайоне «Ямальский-2″. Доработанный проект школы на улице Красных Зорь в Тюмени и вовсе стал лауреатом конкурса Build School Project.

К строительству школы на ул. Красных Зорь уже приступили, подрядчик снёс аварийное здание 1930-х годов, ведётся выемка грунта.

Новые социальные объекты в сибирских регионах открываются часто, иногда мне удаётся побывать на открытии и тогда рождаются авторские новости об объектах, например, теннисном центре „Лидер“ и втором госпитале „Мать и дитя“ в Тюмени или планетарии и перинатальном центре в Иркутске.

С 2009 года в Иркутске началась большая работа по строительству новых детских садов, уже к 2013 году их построили полтора десятка и итоги этой работы были опубликованы в статье „Обзор новых детских садов Иркутска “.

Новые детские сады строятся по типовым проектам и построено их уже несколько десятков.

В 2014 , 2015 и 2018 годах на открытии некоторых детских садов мне удалось поприсутствовать лично.

О других новых социальных учреждениях сибирских регионов можно прочитать в моём блоге и авторских обзорах: „В Тюменской области развивается культурная среда “, „В Приангарье построены новые школы и дома культуры “, „В Приангарье обновляется инфраструктура государственных учреждений “, „Новые спортивные и социальные объекты построены в Иркутской области “, „Новые медучреждения открылись в Тюменской и Иркутской областях “, „В сельских районах Приангарья развивается социальная инфраструктура “.

Завершу этот раздел собственными фотографиями уникальных иркутских объектов и подобных сооружений по всей Сибири уже сотни.

Иркутский ледовый дворец "Айсберг"

Научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского

Другой уникальный объект Восточно-Сибирская детская железная дорога,про неё я сделал собственный фоторепортаж.

На Иркутской ДЖД крупнейший среди ДЖД России комплекс административных и учебных зданий, по размеру он превосходит, например, управление „большой“ Сахалинской железной дороги.

В 500-х метрах от ДЖД, на территории 130 квартала расположен Центр детского технического творчества ДЖД.

В середине 1960-х, когда геологи одно за другим стали открывать месторождения в Тюменской области, стало ясно, что газовый фонтан в Берёзово и нефтяной в Шаиме — это только первые капли безбрежного подземного океана углеводородного сырья. Но чтобы воспользоваться этим богатством, нужны люди. Много людей, очень много людей…

Людям, добывающим нефть, нужно где-то жить. Значит, нужно строить. И это многомиллиардные расходы государства. А больших денег тюменская нефть ему пока не приносила. Да и сколько принесёт, тоже не было известно точно.

Капитальное же строительство требует серьёзных вложений — возвести заводы по производству стройматериалов, обеспечить их рабочими руками и сырьём, наладить логистику поставок готовой продукции, построить дороги и многое другое.

Времени было мало, месторождения открывались один за другим, рабочие руки были нужны так же, как и сама нефть и поэтому на севере региона строят балки — небольшие деревянные дома, без водоснабжения, центрального отопления и с удобствами во дворе. В 1966 году в Тюмени собрали большую научно-техническую конференцию по проблемам градостроительства в Западной Сибири. Конференция 1966 года по градостроительству в Западной Сибири после бурных обсуждений постановила: Север осваивать капитально, то есть строить города в камне. Но балки, бочки, раздвижки и деревянные дома из городов и посёлков оказалось выкорчевать крайне трудно, на многие десятилетия они стали настоящим проклятием северных городов, головной болью, которая омрачала их благополучие.

И сегодня очень актуальными на Севере продолжают оставаться темы жилищного строительства и переселения из ветхого жилья. В 2020 году был провозглашён уход деревянного Ямала в прошлое. Миллион квадратных метров аварийного жилья, который должны расселить на первом этапе почти расселён, но ещё миллион остаётся. В отдаленных поселках будет сохраняться деревянное жильё, но в ключевых городах весь фонд, который был построен в период освоения Севера, будет снесён.

Тысячи ямальских семей будут получать новое жилье в комфортабельных домах, будет строиться больше жилья и на продажу. Изначально коммерческое жильё строилось мало, весь рынок был ориентирован для переселения. Сегодня во всех городах появляются интересные проекты на реализацию, меры поддержки и интенсивное развитие Ямала создают хороший спрос.

Самые масштабные проекты по строительству жилья развернулись в Новом Уренгое, Салехарде и Губкинском, об этом я писал прошлым летом .

В Губкинском реализуется пилотный проект по переселению из аварийного жилья. Мера поддержки позволит жителям не дожидаться расселения своих домов, а самостоятельно инвестировать бюджетные средства в приобретение жилья на первичном рынке у частных застройщиков.

Социальная выплата предоставляется за счет средств окружного бюджета, её размер включает в себя цену, соответствующую рыночной стоимости недвижимости и дополнительные 15% от этой стоимости.

На территории города определен застройщик для участия в пилотном проекте. Дома располагаются в микрорайонах с развитой инфраструктурой — втором и седьмом. Во втором микрорайоне дом расположен в шаговой доступности от социальной инфраструктуры. Седьмой микрорайон участвует в программе комплексного развития территорий, он полностью изменится в течение следующих пяти лет. Появятся 14 многоквартирных жилых домов, второй детский сад на 240 мест и торговые объекты. Полностью заменят инженерные сети, обустроят новые проезды, в каждом дворе сделают сквер, установят детские игровые и спортивные площадки.

Первые два дома готовят к вводу в первой половине следующего года. Получить новое современное и комфортабельное жилье по пилотному проекту тогда смогут минимум 60 семей. Губкинский — один из лидеров жилищного строительства в регионе. С 2018 года в городе построили более 100 тысяч квадратных метров жилья, в 2023 году построено 10 многоквартирных домов общей площадью 38,5 тысяч квадратных метров, это более 800 квартир. Под переселение на сегодняшний день в городе строится 10 домов на более чем 1 000 квартир. За 5 лет улучшили свои жилищные условия более тысячи губкинских семей.

В Обдорском микрорайоне Салехарда в работе у строителей сразу 31 дом на 5000 квартир, первые из которых планируют заселить уже в этом году. Большинство квартир предназначены под переселение северян из аварийного жилфонда: в новый микрорайон переедут около пяти тысяч семей. На первых этажах домов будут коммерческие помещения, там откроются аптеки, кафе, небольшие спортзалы.

В микрорайоне строится новая школа для 1275 ребят. Образовательное учреждение готово на треть. Возведены все четыре этажа здания. Сейчас строители обустраивают кровлю, выводят внутренние стены и монтируют оконные блоки. В планах — строительство третьего ямальского кванториума, первые два уже возводят в Ноябрьске и Новом Уренгое.

В Обдорском уже работают два детских сада — „Северное сияние“ и „Мамонтёнок“, планируется строительство ещё одного, а в сентябре прошлого года открылась школа на 800 мест . Название улиц в новом микрорайоне предлагали и выбирали жители.

В течение 2024 года в Салехарде планируется сдать 68,25 тысячи квадратных метров — это 13 домов на 1 493 квартиры. Основной объём жилья строится в Обдорском, Восточном, Солнечном микрорайонах, а также в центральной части города: на улицах Республики, Мира, Броднева.

Власти Нового Уренгоя подвели итоги расселения в 2023 году северян из аварийного жилья. Впервые с начала 90-х город перешагнул планку в сто тысяч „квадратов“: в 2023-м сдано 108 тысяч кв. м. Это 12 жилых домов — больше чем на 1600 квартир».

Интересные проекты жилой застройки есть во всех городах региона.

г.Ноябрьск

г.Ноябрьск

Со сносом старых домов уходят в прошлое самые неприглядные районы ямальских городов. Через несколько лет о самой яркой странице историии городов — эпохе всесоюзной комсомольской стройки, северной романтики и освоения Ямала будут напоминать только фотографии.

Ямал в числе регионов — лидеров по расселению аварийного жилья. Например, этот новый дом в Новом Порту завершил выполнение Указа Президента России по переселению из аварийного фонда, признанного таковым до 2017 года в Ямальском районе.

В прошлом году в регионе было расселено более 150 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Около девяти тысяч ямальцев смогли улучшить свои жилищные условия, за 2023 год введено в эксплуатацию почти 300 тысяч квадратных метров жилья. Построено 84 многоквартирника и около 500 частных домов.

Микрорайон "Южный" в Тарко-Сале

Иркутская область тоже в лидерах по расселению аварийного жилья в общероссийском рейтинге. Приангарье заняло шестое место расселив с 2019 года более 462 тыс. кв.м. жилья. В 2024 году будет построено ещё 288.2 тыс. кв.м. жилья для 16000 человек в Иркутске, Черемхово, Зиме, Свирске, Байкальске, Братске и Усолье-Сибирском.

Вот, например, Черемхово. На улице Орджоникидзе недавно завершилось заселение пяти восьмиэтажных блок-секций общей площадью более 10 тыс. кв. м. Дома рассчитаны на 225 семей.

Торец дома украшает мурал с кадром из кинофильма «Любовь и голуби». Владимир Гуркин самый известный уроженец города и его творчество стало настоящим брендом Черемхово.

Совсем недавно вручали ключи новосёлам на улице Фурманова, тогда новые квартиры обрели 35 семей, ранее проживающие в домах, признанных аварийными. В городе продолжается строительство многоквартирных домов на улицах Шевченко, Белинского и Орджоникидзе для расселения ветхого и аварийного жилья.

В Саянске прошла торжественная церемония передачи ключей от 48 новых квартир детям-сиротам. В микрорайоне Молодёжный, который расположился рядом с сосновым бором, построено шесть восьмиквартирных домов. Все квартиры с чистовой отделкой, установлено сантехническое оборудование и электрическая плита. Благоустроена и придомовая территория, есть детская площадка, лавочки.

Строительство жилья и социальных обьектов тянет за собой развитие жилищно-коммунального хозяйства регионов. Например, на реконструкцию канализационно-очистных сооружений (КОС) на правом берегу Ангары в Иркутске в 2024 году направлено свыше 873 млн рублей из федерального и областного бюджета. Окончание работ запланировано на декабрь 2024 года.

Этот проект имеет первостепенное значение не только для города Иркутска, но и для всей Прибайкальской территории, поскольку позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в регионе. Его реализация ведётся с 2016 года, уже завершены девять этапов реконструкции. На десятый этап, который начался в 2023 году, из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология уже направлено 1,1 млрд рублей, из бюджета региона — 44 млн рублей. Общая стоимость этапа, с учётом средств города Иркутска и финансирования этого года, составит более 2 млрд рублей.

В Иркутске продолжаются работы по крупнейшему за полвека инфраструктурному проекту по возведению новой тепломагистрали. Она соединит предместье Рабочее с Ново-Иркутской ТЭЦ, что даст импульс развития городу и улучшит экологическую ситуацию.

Всего предстоит построить более пяти километров теплосетей, две перекачивающие насосные станции, семь тепловых пунктов, а также провести реконструкцию бойлерной установки на ТЭЦ. Проект строительства теплового луча позволит возвести более миллиона квадратных метров жилья и порядка 10 новых социальных объектов. Также удастся снизить объем выбросов в атмосферу на 1800 тонн в год. Средства на строительство — более 4,8 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита — выданы в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню».

г.Иркутск (фото автора)

В эти дни под дном Иртыша в Тобольске прокладывают трубопровод для системы водоотведения Левобережья.

Две 800-метровые линии диаметром 225 мм будут положены на глубине более двух метров под дном реки. Прокладка трубопровода ведётся методом горизонтально-направленного бурения. Иртыш является важнейшей судоходной магистралью России и относится к рекам с быстрым течением, поэтому специалисты приступили к работе в полный ледостав.

Стремительное развитие тюменской агломерации требует значительного увеличения количества питьевой воды, подаваемой в город, ввиду чего уже на протяжении рядя лет ведётся глобальная реконструкция городских водозаборов. Недавно на Метелёвском водозаборе введена в эксплуатацию система деманганации воды. Внедрение автоматической установки — один из этапов реконструкции Метёлевских сооружений. Здесь уже модернизирован блок приготовления и подачи реагентов, построена безопасная станция производства хлора, ведётся реконструкция отстойников и строительство нового резервуара чистой воды.

Строительство нового РЧВ на Метелёвском водозаборе (фото автора)

На комфорт жизни населения влияет не только обеспеченность социальными учреждениями, бесперебойность работы ЖКХ, но и экологическая обстановка. Работа в этом направлении тоже ведётся беспрестанно, о некоторых крупных экологических проектах , реализованых в регионах Сибири я рассказывал несколько месяцев назад.

Полярный Урал

О проекте благоустройства прибрежной зоны озера Ханто в Ноябрьске я рассказывал в позапрошлой части обзора о развитии Сибири. Недавно появилась ещё одна приятная новость. В Совете Федерации поддержали включение озера Ханто в Ноябрьске в федеральный проект по оздоровлению водных объектов.

Озеро Ханто (фото автора)

Раньше берег озера был популярным местом отдыха у горожан благодаря своему удобному расположению вблизи города. Сейчас озеро перестало быть пригодным для купания — оно постепенно затягивается илом. За последние 25 лет его средняя глубина уменьшилась на метр. Власти Ямала предложили включить расчистку озера в перечень мероприятий федерального проекта оздоровления водных объектов Российской Федерации, в Совете Федерации инициативу поддержали. Проектно-сметная документация уже разработана, получено положительное заключение госэкспертизы. Работы по расчистке планируется проводить в течение 4 лет в летне-осенний период на всей акватории озера площадью более 250 гектаров.

Озеро Ханто (фото автора)

Работы на другом проблемном объекте уже завершились, так, Департамент недропользования и экологии Тюменской области рапортовал о полном завершении рекультивации мусорного полигона на Велижанском тракте. Её провели на площади 35,13 га земель с объемом отходов более 1,5 тыс. куб. м. Работы производились поэтапно, за время рекультивации на объекте создали системы сбора биогаза и аварийного водопонижения, устроили изолирующее покрытие пруды накопители, установлен противофильтрационный экран. Основная цель рекультивации — исключение негативного воздействия отходов на природную среду и улучшение качества жизни населения. Работы выполнены

Комфорт жизни в суровой Сибири растёт и это ещё один повод для гордости.

В статье использованы фото из открытых источников и личные фотографии.

P. S. Читайте первую , вторую , третью и четвёртую части, продолжение следует.

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