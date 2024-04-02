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Города и сёла России

Развитие Сибири (часть 5)

В последние годы облик российских городов стремительно меняется. Появляется не только больше новых трендов в благоустройстве улиц и придомовых территорий, а старые решения уходят в прошлое, но и жильё и социальные объекты строятся небывалыми темпами. Сибирь в этом плане не исключение — за последние годы здесь появились тысячи объектов, которые радуют население и делают жизнь комфортнее.

Активный рост объёмов жилья в Тюменской области ставит перед регионом серьёзные задачи по развитию социальной инфраструктуры. Только за прошлые пять лет построено 72 различных объекта: школы, детские сады, объекты спорта. В следующие три года ещё 34 соцобъекта предстоит построить и ввести в эксплуатацию.

Строительство школы в мкр.МелиораторовСтроительство школы в мкр.Мелиораторов

Строительство детского сада в мкр.МелиораторовСтроительство детского сада в мкр.Мелиораторов

К одному из достижений Тюменской области можно отнести развитие социальной сферы. В регионе разработано несколько удачных проектов типовых общественных зданий, например, Дома культуры или общеобразовательных школ, многократно реализованных в разных районах Тюмени, в т. ч. в Тюменском микрорайоне и в Комсомольском сквере.

Три таких проекта школ, построенных в 2023 году, были признаны Минстроем типовыми и рекомендованы для использования на территории России. Примерами для российских городов стали новые школы, построенные в жилых районах «Тура», «Плеханово» и в микрорайоне «Ямальский-2″. Доработанный проект школы на улице Красных Зорь в Тюмени и вовсе стал лауреатом конкурса Build School Project.

К строительству школы на ул. Красных Зорь уже приступили, подрядчик снёс аварийное здание 1930-х годов, ведётся выемка грунта.

Новые социальные объекты в сибирских регионах открываются часто, иногда мне удаётся побывать на открытии и тогда рождаются авторские новости об объектах, например, теннисном центре „Лидер“ и втором госпитале „Мать и дитя“ в Тюмени или планетарии и перинатальном центре в Иркутске.

С 2009 года в Иркутске началась большая работа по строительству новых детских садов, уже к 2013 году их построили полтора десятка и итоги этой работы были опубликованы в статье „Обзор новых детских садов Иркутска“.

Новые детские сады строятся по типовым проектам и построено их уже несколько десятков.

В 2014, 2015 и 2018 годах на открытии некоторых детских садов мне удалось поприсутствовать лично.

О других новых социальных учреждениях сибирских регионов можно прочитать в моём блоге и авторских обзорах: „В Тюменской области развивается культурная среда“, „В Приангарье построены новые школы и дома культуры“, „В Приангарье обновляется инфраструктура государственных учреждений“, „Новые спортивные и социальные объекты построены в Иркутской области“, „Новые медучреждения открылись в Тюменской и Иркутской областях“, „В сельских районах Приангарья развивается социальная инфраструктура“.

Завершу этот раздел собственными фотографиями уникальных иркутских объектов и подобных сооружений по всей Сибири уже сотни.

Иркутский ледовый дворец "Айсберг"Иркутский ледовый дворец "Айсберг"

Научная библиотека им. И.И. Молчанова-СибирскогоНаучная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского

Другой уникальный объект Восточно-Сибирская детская железная дорога,про неё я сделал собственный фоторепортаж.

На Иркутской ДЖД крупнейший среди ДЖД России комплекс административных и учебных зданий, по размеру он превосходит, например, управление „большой“ Сахалинской железной дороги.

В 500-х метрах от ДЖД, на территории 130 квартала расположен Центр детского технического творчества ДЖД.

В середине 1960-х, когда геологи одно за другим стали открывать месторождения в Тюменской области, стало ясно, что газовый фонтан в Берёзово и нефтяной в Шаиме — это только первые капли безбрежного подземного океана углеводородного сырья. Но чтобы воспользоваться этим богатством, нужны люди. Много людей, очень много людей…

Людям, добывающим нефть, нужно где-то жить. Значит, нужно строить. И это многомиллиардные расходы государства. А больших денег тюменская нефть ему пока не приносила. Да и сколько принесёт, тоже не было известно точно.

Капитальное же строительство требует серьёзных вложений — возвести заводы по производству стройматериалов, обеспечить их рабочими руками и сырьём, наладить логистику поставок готовой продукции, построить дороги и многое другое.

Времени было мало, месторождения открывались один за другим, рабочие руки были нужны так же, как и сама нефть и поэтому на севере региона строят балки — небольшие деревянные дома, без водоснабжения, центрального отопления и с удобствами во дворе. В 1966 году в Тюмени собрали большую научно-техническую конференцию по проблемам градостроительства в Западной Сибири. Конференция 1966 года по градостроительству в Западной Сибири после бурных обсуждений постановила: Север осваивать капитально, то есть строить города в камне. Но балки, бочки, раздвижки и деревянные дома из городов и посёлков оказалось выкорчевать крайне трудно, на многие десятилетия они стали настоящим проклятием северных городов, головной болью, которая омрачала их благополучие.

И сегодня очень актуальными на Севере продолжают оставаться темы жилищного строительства и переселения из ветхого жилья. В 2020 году был провозглашён уход деревянного Ямала в прошлое. Миллион квадратных метров аварийного жилья, который должны расселить на первом этапе почти расселён, но ещё миллион остаётся. В отдаленных поселках будет сохраняться деревянное жильё, но в ключевых городах весь фонд, который был построен в период освоения Севера, будет снесён.

Тысячи ямальских семей будут получать новое жилье в комфортабельных домах, будет строиться больше жилья и на продажу. Изначально коммерческое жильё строилось мало, весь рынок был ориентирован для переселения. Сегодня во всех городах появляются интересные проекты на реализацию, меры поддержки и интенсивное развитие Ямала создают хороший спрос.

Самые масштабные проекты по строительству жилья развернулись в Новом Уренгое, Салехарде и Губкинском, об этом я писал прошлым летом.

В Губкинском реализуется пилотный проект по переселению из аварийного жилья. Мера поддержки позволит жителям не дожидаться расселения своих домов, а самостоятельно инвестировать бюджетные средства в приобретение жилья на первичном рынке у частных застройщиков.

Социальная выплата предоставляется за счет средств окружного бюджета, её размер включает в себя цену, соответствующую рыночной стоимости недвижимости и дополнительные 15% от этой стоимости.

На территории города определен застройщик для участия в пилотном проекте. Дома располагаются в микрорайонах с развитой инфраструктурой — втором и седьмом. Во втором микрорайоне дом расположен в шаговой доступности от социальной инфраструктуры. Седьмой микрорайон участвует в программе комплексного развития территорий, он полностью изменится в течение следующих пяти лет. Появятся 14 многоквартирных жилых домов, второй детский сад на 240 мест и торговые объекты. Полностью заменят инженерные сети, обустроят новые проезды, в каждом дворе сделают сквер, установят детские игровые и спортивные площадки.

Первые два дома готовят к вводу в первой половине следующего года. Получить новое современное и комфортабельное жилье по пилотному проекту тогда смогут минимум 60 семей. Губкинский — один из лидеров жилищного строительства в регионе. С 2018 года в городе построили более 100 тысяч квадратных метров жилья, в 2023 году построено 10 многоквартирных домов общей площадью 38,5 тысяч квадратных метров, это более 800 квартир. Под переселение на сегодняшний день в городе строится 10 домов на более чем 1 000 квартир. За 5 лет улучшили свои жилищные условия более тысячи губкинских семей.

В Обдорском микрорайоне Салехарда в работе у строителей сразу 31 дом на 5000 квартир, первые из которых планируют заселить уже в этом году. Большинство квартир предназначены под переселение северян из аварийного жилфонда: в новый микрорайон переедут около пяти тысяч семей. На первых этажах домов будут коммерческие помещения, там откроются аптеки, кафе, небольшие спортзалы.

В микрорайоне строится новая школа для 1275 ребят. Образовательное учреждение готово на треть. Возведены все четыре этажа здания. Сейчас строители обустраивают кровлю, выводят внутренние стены и монтируют оконные блоки. В планах — строительство третьего ямальского кванториума, первые два уже возводят в Ноябрьске и Новом Уренгое.

В Обдорском уже работают два детских сада — „Северное сияние“ и „Мамонтёнок“, планируется строительство ещё одного, а в сентябре прошлого года открылась школа на 800 мест. Название улиц в новом микрорайоне предлагали и выбирали жители.

В течение 2024 года в Салехарде планируется сдать 68,25 тысячи квадратных метров — это 13 домов на 1 493 квартиры. Основной объём жилья строится в Обдорском, Восточном, Солнечном микрорайонах, а также в центральной части города: на улицах Республики, Мира, Броднева.

Власти Нового Уренгоя подвели итоги расселения в 2023 году северян из аварийного жилья. Впервые с начала 90-х город перешагнул планку в сто тысяч „квадратов“: в 2023-м сдано 108 тысяч кв. м. Это 12 жилых домов — больше чем на 1600 квартир».

Интересные проекты жилой застройки есть во всех городах региона.

г.Ноябрьскг.Ноябрьск

г.Ноябрьскг.Ноябрьск

Со сносом старых домов уходят в прошлое самые неприглядные районы ямальских городов. Через несколько лет о самой яркой странице историии городов — эпохе всесоюзной комсомольской стройки, северной романтики и освоения Ямала будут напоминать только фотографии.

Ямал в числе регионов — лидеров по расселению аварийного жилья. Например, этот новый дом в Новом Порту завершил выполнение Указа Президента России по переселению из аварийного фонда, признанного таковым до 2017 года в Ямальском районе.

В прошлом году в регионе было расселено более 150 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Около девяти тысяч ямальцев смогли улучшить свои жилищные условия, за 2023 год введено в эксплуатацию почти 300 тысяч квадратных метров жилья. Построено 84 многоквартирника и около 500 частных домов.

Микрорайон "Южный" в Тарко-СалеМикрорайон "Южный" в Тарко-Сале

Иркутская область тоже в лидерах по расселению аварийного жилья в общероссийском рейтинге. Приангарье заняло шестое место расселив с 2019 года более 462 тыс. кв.м. жилья. В 2024 году будет построено ещё 288.2 тыс. кв.м. жилья для 16000 человек в Иркутске, Черемхово, Зиме, Свирске, Байкальске, Братске и Усолье-Сибирском.

Вот, например, Черемхово. На улице Орджоникидзе недавно завершилось заселение пяти восьмиэтажных блок-секций общей площадью более 10 тыс. кв. м. Дома рассчитаны на 225 семей.

Торец дома украшает мурал с кадром из кинофильма «Любовь и голуби». Владимир Гуркин самый известный уроженец города и его творчество стало настоящим брендом Черемхово.

Совсем недавно вручали ключи новосёлам на улице Фурманова, тогда новые квартиры обрели 35 семей, ранее проживающие в домах, признанных аварийными. В городе продолжается строительство многоквартирных домов на улицах Шевченко, Белинского и Орджоникидзе для расселения ветхого и аварийного жилья.

В Саянске прошла торжественная церемония передачи ключей от 48 новых квартир детям-сиротам. В микрорайоне Молодёжный, который расположился рядом с сосновым бором, построено шесть восьмиквартирных домов. Все квартиры с чистовой отделкой, установлено сантехническое оборудование и электрическая плита. Благоустроена и придомовая территория, есть детская площадка, лавочки.

Строительство жилья и социальных обьектов тянет за собой развитие жилищно-коммунального хозяйства регионов. Например, на реконструкцию канализационно-очистных сооружений (КОС) на правом берегу Ангары в Иркутске в 2024 году направлено свыше 873 млн рублей из федерального и областного бюджета. Окончание работ запланировано на декабрь 2024 года.

Этот проект имеет первостепенное значение не только для города Иркутска, но и для всей Прибайкальской территории, поскольку позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в регионе. Его реализация ведётся с 2016 года, уже завершены девять этапов реконструкции. На десятый этап, который начался в 2023 году, из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология уже направлено 1,1 млрд рублей, из бюджета региона — 44 млн рублей. Общая стоимость этапа, с учётом средств города Иркутска и финансирования этого года, составит более 2 млрд рублей.

В Иркутске продолжаются работы по крупнейшему за полвека инфраструктурному проекту по возведению новой тепломагистрали. Она соединит предместье Рабочее с Ново-Иркутской ТЭЦ, что даст импульс развития городу и улучшит экологическую ситуацию.

Всего предстоит построить более пяти километров теплосетей, две перекачивающие насосные станции, семь тепловых пунктов, а также провести реконструкцию бойлерной установки на ТЭЦ. Проект строительства теплового луча позволит возвести более миллиона квадратных метров жилья и порядка 10 новых социальных объектов. Также удастся снизить объем выбросов в атмосферу на 1800 тонн в год. Средства на строительство — более 4,8 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита — выданы в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню».

г.Иркутск (фото автора)г.Иркутск (фото автора)

В эти дни под дном Иртыша в Тобольске прокладывают трубопровод для системы водоотведения Левобережья.

Две 800-метровые линии диаметром 225 мм будут положены на глубине более двух метров под дном реки. Прокладка трубопровода ведётся методом горизонтально-направленного бурения. Иртыш является важнейшей судоходной магистралью России и относится к рекам с быстрым течением, поэтому специалисты приступили к работе в полный ледостав.

Стремительное развитие тюменской агломерации требует значительного увеличения количества питьевой воды, подаваемой в город, ввиду чего уже на протяжении рядя лет ведётся глобальная реконструкция городских водозаборов. Недавно на Метелёвском водозаборе введена в эксплуатацию система деманганации воды. Внедрение автоматической установки — один из этапов реконструкции Метёлевских сооружений. Здесь уже модернизирован блок приготовления и подачи реагентов, построена безопасная станция производства хлора, ведётся реконструкция отстойников и строительство нового резервуара чистой воды.

Строительство нового РЧВ на Метелёвском водозаборе (фото автора)Строительство нового РЧВ на Метелёвском водозаборе (фото автора)

На комфорт жизни населения влияет не только обеспеченность социальными учреждениями, бесперебойность работы ЖКХ, но и экологическая обстановка. Работа в этом направлении тоже ведётся беспрестанно, о некоторых крупных экологических проектах, реализованых в регионах Сибири я рассказывал несколько месяцев назад.

Полярный УралПолярный Урал

О проекте благоустройства прибрежной зоны озера Ханто в Ноябрьске я рассказывал в позапрошлой части обзора о развитии Сибири. Недавно появилась ещё одна приятная новость. В Совете Федерации поддержали включение озера Ханто в Ноябрьске в федеральный проект по оздоровлению водных объектов.

Озеро Ханто (фото автора)Озеро Ханто (фото автора)

Раньше берег озера был популярным местом отдыха у горожан благодаря своему удобному расположению вблизи города. Сейчас озеро перестало быть пригодным для купания — оно постепенно затягивается илом. За последние 25 лет его средняя глубина уменьшилась на метр. Власти Ямала предложили включить расчистку озера в перечень мероприятий федерального проекта оздоровления водных объектов Российской Федерации, в Совете Федерации инициативу поддержали. Проектно-сметная документация уже разработана, получено положительное заключение госэкспертизы. Работы по расчистке планируется проводить в течение 4 лет в летне-осенний период на всей акватории озера площадью более 250 гектаров.

Озеро Ханто (фото автора)Озеро Ханто (фото автора)

Работы на другом проблемном объекте уже завершились, так, Департамент недропользования и экологии Тюменской области рапортовал о полном завершении рекультивации мусорного полигона на Велижанском тракте. Её провели на площади 35,13 га земель с объемом отходов более 1,5 тыс. куб. м. Работы производились поэтапно, за время рекультивации на объекте создали системы сбора биогаза и аварийного водопонижения, устроили изолирующее покрытие пруды накопители, установлен противофильтрационный экран. Основная цель рекультивации — исключение негативного воздействия отходов на природную среду и улучшение качества жизни населения. Работы выполнены

Комфорт жизни в суровой Сибири растёт и это ещё один повод для гордости.

В статье использованы фото из открытых источников и личные фотографии.

P. S. Читайте первую, вторую, третью и четвёртую части, продолжение следует.

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Источник: https://sdelanounas.ru/blogs/new/

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