Обзор: в июне 2024 года в России открылись 18 новых производств

Российская промышленность продолжает уверенно развиваться, индекс промпроизводства с начала года составил 105,2%, в том числе обрабатывающий сектор 108,8%.

В июне 2024 году в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты 18 новых предприятий, цехов, производственных линий с инвестициями более 100 млн рублей. Из них 5 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.

Большинство мощностей введено в машиностроительном секторе — 9 производств.

На Дальнем Востоке запустили в эксплуатацию комплекс по переработке автомобильных покрышек

Завод компании «ЭкоСтар Фэктори» на Территории опережающего развития «Приморье» сможет перерабатывать в резиновую крошку 10 тыс. тонн покрышек в год.

По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в проект вложено более 350 млн рублей.

В Подмосковье запущено производство оборудования для дорожно-строительной техники

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Новое предприятие в отрасли металлообработки в Подмосковье запустила компания «Технопарк «Импульс. Металлообрабатывающий цех в Домодедово на участке площадью 0,5 гектара введён в эксплуатацию.

Объём инвестиций в этот проект составляет 220 миллионов рублей, а его реализация позволила создать более 30 новых рабочих мест для жителей округа.

В Боровске Калужской области запущен завод по производству систем кондиционирования воздуха

На площадке ОЭЗ «Калуга» в Боровске началось производство современных высокотехнологичных систем обработки и кондиционирования воздуха.

Этот проект, реализуемый компанией «Евроклима Рус», уже привлёк инвестиции на сумму более 650 млн рублей и создал более 60 рабочих мест.

«Микробор» запустил в Москве серийное производство твердосплавного режущего инструмента

Компания «Микробор» начала серийно выпускать режущие твердосплавные пластины с износостойкими покрытиями для токарной и фрезерной обработки металлических деталей. Производство расположено в особой экономической зоне «Технополис Москва».

Инвестиции в создание производства превысили 400 млн рублей, из которых 247 млн рублей — средства льготного займа, который предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

Компания локализовала производство новых линеек сменных многогранных режущих пластин из вольфрамокобальтового сплава.

В Брянской области запущен новый мебельный цех

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«Мебельная компания «Катюша» открыла новый цех в Дятьково Брянской области. Благодаря этому общие производственные мощности предприятия по выпуску кухонной мебели возросли в 7,5 раза — до 36 тыс. комплектов в год.

Инвестиции в расширение производства превысили 1 млрд рублей.

В новом цеху размещены две линии, на которых изготавливаются корпуса и фасады кухонной мебели. Приобретенное на средства ФРП оборудование позволяет выпускать фасады с интегрированной ручкой, которая не имеет выступающих элементов и не портит внешний вид мебельной композиции. Ранее такие фасады в России не производились, а импортировались из Италии и Турции.

В Пензе открылось новое производство медицинских изделий

В технопарке высоких технологий «Рамеев» запущено серийное изготовление изделий для эндоваскулярной хирургии — специализированных катетеров для диагностических и лечебных процедур.

В текущем году ООО НПО «Деост» планирует выйти на производственную мощность в 300 тыс. катетеров ежегодно, а в последующие 2 года запустить более 10 новых номенклатурных единиц высокотехнологичных медицинских изделий.

Объём производства по итогам 2027 года должен превысить 1 млрд рублей.

В Петербурге начался выпуск кабин грузовиков БАЗ

На площадке бывшего завода по выпуску тягачей Scania и MAN в Санкт-Петербурге начался выпуск кабин российских грузовиков и постепенно развивается производство.

Автомобиль БАЗ массой почти 36 т обладает грузоподъёмностью 22 т и приводится в действие дизельным двигателем ЯМЗ мощностью 422 л.с. Шасси грузовика может оснащаться бурильной, самосвальной и насосной надстройкой, а также использоваться в качестве спасательной и пожарной техники, вахтовых автобусов.

Челябинский «Техтрон-ТТ» запустил собственное кузнечное производство

Челябинский «Техтрон-ТТ» ввёл в эксплуатацию кузнечный цех. Инвестиции превысили 175 млн рублей.

Новое оборудование для кузнечного цеха установили на производственной площадке челябинского завода «Техтрон-ТТ», одного из крупнейших отечественных поставщиков комплектующих для гусеничной техники.

Современная кузница позволит предприятию изготавливать детали методом горячей штамповки на молотах и кольцераскатной машине.

«Рославльский вагоноремонтный завод» открыл новый цех по выпуску комплектующих для вагонов

«Рославльский вагоноремонтный завод» открыл в Смоленской области новый цех по выпуску осей колесных пар для грузовых железнодорожных вагонов мощностью до 24 тыс. единиц в год, удвоив производственные мощности.

Инвестиции составили 524 млн рублей.

С использованием займа ФРП предприятие приобрело в новый цех роботизированную производственную линию, что позволит выпускать как традиционные вагонные оси с нагрузкой 23,5 тонн-сил (тс), так и инновационные — с нагрузкой 25 тс.

Группа компаний «МЕГИ» запустила в Уфе новое производство медицинской мебели

В июне 2024 года на площадке ООО «Медстальконструкция» завершена реализация инвестпроекта по строительству нового производственно-складского комплекса. В здании площадью 12 тысяч кв. м установили современное оборудование для выпуска медицинской мебели, а также организована зонадля хранения более 500 тысяч единиц медоборудования различного типа.

В создание нового производства вложили порядка 600 млн рублей. Это позволило организовать 100 дополнительных рабочих мест.

«Южуралзолото группа компаний» выпустила первое золото на ГОКе «Высокое» в Красноярском крае

Пусконаладочные работы, стартовавшие в декабре, в конце мая успешно завершились. Ростехнадзор и Росприроднадзор выдали предприятию все необходимые разрешения на производство золота.

Месторождение «Высокое» расположено в Северо-Енисейском районе Красноярского края и входит в состав ООО «Соврудник», дочерней компании ЮГК. Доказанные запасы «Высокого» превышают 120 тонн золота, чего хватит более чем на 30 лет добычи. За последние пять лет ЮГК инвестировала около 40 млрд рублей в обустройство Высокого.

В Петербурге открылось производство лекарств полного цикла

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20 июня в Приморском районе Санкт-Петербурга запущено производство медикаментов компании «Фармакор». Предприятие полного цикла сможет выпускать до 600 миллионов таблеток в год.

На производстве создано 80 новых рабочих мест.

Мощность современного оборудования предприятия позволит выпускать 250 тысяч таблеток в час, 2,8 тысячи капсул в минуту и от трех тонн смесей в день.

«Полиметалл» запустил в Краснотурьинске вторую очередь обогатительной фабрики

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«Краснотурьинск-Полиметалл» (Свердловская область), подразделение холдинга «Полиметалл», запустил в работу II очередь обогатительной своей фабрики. Об этом 19 июня 2024 года сообщили на официальном сайте компании.

Как рассказали в компании, помимо золотосульфидного фабрика теперь способна выпускать медный, цинковый и гравитационный золотосодержащий концентраты. Сырьевой базой стали руды Саумского и Галкинского месторождений, а также перспективное месторождение Новопетровское в Республике Башкортостан.

В Санкт-Петербурге запущено производство радиаторов

В посёлке Левашово состоялась официальная церемония открытия второй производственной линии завода «Лузар».

Новая линия запущена при участии финансирования Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга.

На второй линии завода будут производиться паяные радиаторы.

Объем инвестиций в расширение производства составил 400 млн рублей.

В Москве запустили новый завод печатных плат для радиоэлектроники

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В ОЭЗ «Технополис Москва» заработало новое производство печатных плат. Оно развернулось на заводе «Протон» на площадке «МИЭТ».

Все технологические процессы с использованием электрохимической обработки изделий проводятся исключительно на российском оборудовании и с использованием российских реактивов. Практически вся продукция завода отправится производителя отечественной радиоэлектроники.

Известно, что площадка «МИЭТ» представляет собой первый из корпусов Инновационного центра электроники в Зеленограде.

Под Волгоградом запущено производство керамического кирпича

В посёлке Светлый Яр Волгоградской области запущено новое оборудование по производству керамического кирпича.

Производство налажено на заводе «Биотех», который выпускает кирпич и термоблоки.

Инвестиционный проект позволит увеличить выпуск продукции с 15 до 33 млн штук условного кирпича в год.

Стоимость нового производства составила 1,7 млрд рублей.

В Твери введён в эксплуатацию новый производственный комплекс компании «Полигран »

Площадь нового комплекса на промплощадке «Искож» в Твери составляет более 5,5 тыс. кв. метров.

Объём инвестиций в проект — 300 млн рублей.

С открытием нового производства создано ещё 100 рабочих мест.

Новые производственные площади позволят компании увеличить ассортимент выпускаемых изделий из пластиков для аграрного сектора, товаров народного потребления, пластиковых комплектующих .

В Ростове запустили новую линию импортозамещающего производства деталей подшипников

На Дону стартовала новая линия производства деталей подшипников. Она позволит повысить качество выпускаемых изделий и освоить выпуск новых видов продукции. Благодаря реализации проекта на предприятии появится 25 новых рабочих мест.

Проект реализует ООО «10-ГПЗ». Компания модернизировало участок термической обработки — важнейшего этапа в производственном цикле изготовления деталей подшипников. Предприятие приобрело линии термической и химико-термической обработки, азотную станцию и моечную конвейерную машину. Политика предприятия сосредоточена на расширении производственных мощностей, освоении новых типов продукции и увеличении доли рынка.

Итого за июнь 2024 года открыто 18 новых производств:

— из них 5 крупных производства с общими инвестициями около 43,7 млрд рублей

— общий объём объявленных инвестиций составил 47,3 млрд рублей

— по 4 объектам размер инвестиций не сообщается.

По отраслям:

— Машиностроение, металлообработка — 9

— Мебельная промышленность — 2

— Горнодобывающая промышленность — 2

— Химическая промышленность — 1

— Электроника — 1

— Переработка отходов — 1

— Фармацевтика — 1

— Производство стройматериалов — 1

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